Понад п'ять років тому мережа супермаркетів АТБ почала випускати власні платіжні картки у партнерстві з банками. У 2022-му схожий проєкт запустив і «Епіцентр». Партнерські картки випускає й «Сільпо». Які результати та що це дає банкам і ритейлерам?