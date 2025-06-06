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Програма лояльності з кредитним лімітом. АТБ та «Епіцентр» випустили понад 6 млн власних платіжних карток. Навіщо це ритейлу та банкам? 

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

АТБ, Епіцентр, банки /колаж Анастасія Савеленко

«Епіцентр» та «АТБ» випускають власні платіжні картки в партнерстві з банками Фото колаж Анастасія Савеленко

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Понад п'ять років тому мережа супермаркетів АТБ почала випускати власні платіжні картки у партнерстві з банками. У 2022-му схожий проєкт запустив і «Епіцентр». Партнерські картки випускає й «Сільпо». Які результати та що це дає банкам і ритейлерам?

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