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Инвестиции в крипту, одноразовая карта и карман для сбережений. Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения Revolut. Какие еще функции доступны?

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Revolut, банки, криптовалюта /Фото Revolut

Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения Revolut. Фото Фото Revolut

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Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения британской финтех-компании Revolut, которая стала доступна в Украине в конце прошлого года. Подробный разбор тарифов, счетов и функций, которые доступны потенциальным украинским пользователям.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Forbes Ukraine получил доступ к бета-версии приложения Revolut, которая появилась только для ограниченной группы пользователей в конце декабря 2024 года.

Среди доступных функций: переводы между счетами Revolut и валютными картами других банков, инвестиции в криптовалюту и ценные металлы, консьерж-сервис, в котором можно забронировать отель или тур, а также одноразовая карта для безопасных покупок в интернете.

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