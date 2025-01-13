Инвестиции в крипту, одноразовая карта и карман для сбережений. Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения Revolut. Какие еще функции доступны?

Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения британской финтех-компании Revolut, которая стала доступна в Украине в конце прошлого года . Подробный разбор тарифов, счетов и функций, которые доступны потенциальным украинским пользователям.

Forbes Ukraine получил доступ к бета-версии приложения Revolut, которая появилась только для ограниченной группы пользователей в конце декабря 2024 года.

Среди доступных функций: переводы между счетами Revolut и валютными картами других банков, инвестиции в криптовалюту и ценные металлы, консьерж-сервис, в котором можно забронировать отель или тур, а также одноразовая карта для безопасных покупок в интернете.