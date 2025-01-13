Инвестиции в крипту, одноразовая карта и карман для сбережений. Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения Revolut. Какие еще функции доступны?

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Forbes Ukraine протестировал бета-версию приложения британской финтех-компании Revolut, которая стала доступна в Украине в конце прошлого года. Подробный разбор тарифов, счетов и функций, которые доступны потенциальным украинским пользователям.
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Forbes Ukraine получил доступ к бета-версии приложения Revolut, которая появилась только для ограниченной группы пользователей в конце декабря 2024 года.
Среди доступных функций: переводы между счетами Revolut и валютными картами других банков, инвестиции в криптовалюту и ценные металлы, консьерж-сервис, в котором можно забронировать отель или тур, а также одноразовая карта для безопасных покупок в интернете.
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