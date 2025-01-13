Інвестиції у крипту, одноразова картка та кишеня для заощаджень. Forbes Ukraine протестував бета-версію застосунка Revolut. Які ще функції доступні?

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Forbes Ukraine протестував бета-версію застосунка британської фінтех-компанії Revolut, яка стала доступною в Україні наприкінці минулого року. Детальний розбір тарифів, рахунків та функцій, які доступні потенційним українським користувачам.
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Forbes Ukraine отримав доступ до бета-версії застосунка Revolut, яка зʼявилась лише для обмеженої групи користувачів наприкінці грудня 2024 року.
Серед доступних функцій: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті.
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