Інвестиції у крипту, одноразова картка та кишеня для заощаджень. Forbes Ukraine протестував бета-версію застосунка Revolut. Які ще функції доступні?

Forbes Ukraine протестував бета-версію застосунка британської фінтех-компанії Revolut, яка стала доступною в Україні наприкінці минулого року . Детальний розбір тарифів, рахунків та функцій, які доступні потенційним українським користувачам.

Forbes Ukraine отримав доступ до бета-версії застосунка Revolut, яка зʼявилась лише для обмеженої групи користувачів наприкінці грудня 2024 року.

Серед доступних функцій: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті.