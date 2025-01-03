«Приглашаем украинцев скачать приложение». Revolut остался один шаг от бета-тестирования до полноценного запуска в Украине. На что он рассчитывает?

Британский необанк Revolut перед Новым годом запустил бета-тест своего продукта в Украине. Что необходимо для начала полноценной работы и кому из украинцев он может быть полезен?

Британская финтех-компания Revolut запустила бета-тест своего приложения в Украине. За две недели до этого в нем появился украинский язык.

Пока Revolut доступен лишь ограниченной группе тестовых пользователей, которые могут делать международные переводы без комиссий, оформить виртуальную карту и прочее, говорилось в письме-приглашении, имеющемся в распоряжении Forbes Ukraine.