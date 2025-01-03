Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Приглашаем украинцев скачать приложение». Revolut остался один шаг от бета-тестирования до полноценного запуска в Украине. На что он рассчитывает?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes
Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Revolut в Україні /Коллаж Анна Наконечная

Revolut сможет заработать на трансграничных переводах, ведь за границей – около 6 млн украинцев Фото Коллаж Анна Наконечная

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:43

Британский необанк Revolut перед Новым годом запустил бета-тест своего продукта в Украине. Что необходимо для начала полноценной работы и кому из украинцев он может быть полезен?

Британская финтех-компания Revolut запустила бета-тест своего приложения в Украине. За две недели до этого в нем появился украинский язык.

Пока Revolut доступен лишь ограниченной группе тестовых пользователей, которые могут делать международные переводы без комиссий, оформить виртуальную карту и прочее, говорилось в письме-приглашении, имеющемся в распоряжении Forbes Ukraine.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине