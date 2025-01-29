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Не надо паниковать. Акции техногигантов дорожают после обвала из-за китайского чат-бота DeepSeek. Чего ждать инвесторам

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

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DeepSeek /Getty Images

SH-стартап DeepSeek Фото Getty Images

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Глобальные мировые фондовые рынки взбудоражил запуск третьей версии китайского чат-бота DeepSeek. Что делать инвесторам из Украины, чтобы не потерять деньги?

Рынки возобновляются после обрушения 27 января, вызванного китайским чат-ботом DeepSeek. По состоянию на 11:00 29 января биржевой индекс Nasdaq 100 вырос на 1,59%, а акции Nvidia – на 8,9%. «Рынки уже начали корректировку, поэтому, скорее всего, это временное падение», – говорит инвестиционный директор Horizon Capital Денис Сычков.

20 января 2025 года вышла третья модель компании DeepSeek-R1, которая была создана всего за два месяца при расходах менее $6 млн, по данным компании. «DeepSeek показала, что тратить на создание конкурентных ИИ-моделей можно гораздо меньше, чем это делают гиганты индустрии», – говорит управляющий партнер Flyer One Ventures Виталий Лаптенок.

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