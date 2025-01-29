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Не треба панікувати. Акції техногігантів дорожчають після обвалу через китайський чат-бот DeepSeek. Чого чекати інвесторам

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

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DeepSeek /Getty Images

ШІ-стартап DeepSeek Фото Getty Images

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Глобальні світові фондові ринки сколихнув запуск третьої версії китайського чат-боту DeepSeek. Що робити інвесторам з України, аби не втратити гроші?

Ринки відновлюються після обвалу 27 січня, викликаного китайським чат-ботом DeepSeek. Станом на 11:00 29 січня, біржовий індекс Nasdaq 100 зріс на 1,59%, а акції Nvidia – на 8,9%. «Ринки вже почали коригування, тому, найімовірніше, це тимчасове падіння», – каже інвестиційний директор Horizon Capital Денис Сичков.

20 січня 2025 року вийшла третя модель компанії DeepSeek-R1, яку було створено всього за два місяці при витратах менш як $6 млн, за даними компанії. «DeepSeek показала, що витрачати на створення конкурентних ШІ-моделей можна набагато менше, ніж це роблять гіганти індустрії», – каже керівний партнер Flyer One Ventures Віталій Лаптенок. 

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