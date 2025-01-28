OpenAI обещает «гораздо лучше модели» ИИ, чем DeepSeek, которую Дональд Трамп назвал «звоночком» для США

CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать значительно лучшие модели искусственного интеллекта после того, как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ. Об этом 28 января пишет Financial Times .

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Успех модели DeepSeek R1, конкурирующей с лучшими разработками OpenAI, Meta и Anthropic, заставил Альтмана заявить о планах ускорения развития технологий.

Альтман признал, что R1 является «впечатляющей», особенно учитывая низкую стоимость ее разработки, но подчеркнул, что OpenAI «очевидно создаст гораздо лучше модели».

На фоне конкуренции OpenAI планирует привлечь $500 млрд инвестиций для развития глобальной сети дата-центров.

Победителями будут не те, кто «спустит больше денег», а те, кто «найдет эффективные решения», считает основатель ИИ-стартапа Cohere Эйдан Гомес.

«Только что мировой ИИ-потенциал необратимо шагнул вперед. Молодцы DeepSeek, решившиеся так изменить мир», отметил соучредитель ИИ-стартапа Anthropic Джек Кларк.

Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».

Контекст

Компания DeepSeek из Ханчжоу разрабатывает модели ИИ с 2023 года, но впервые она громко заявила о себе в минувшие выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил мировые чарты загрузок.

Вступление в гонку ИИ новой модели DeepSeek, разработка которой обошлась всего в $5,6 млн, бросает вызов нарративу Кремниевой долины о необходимости огромных капитальных затрат для разработки сильнейших моделей. DeepSeek заявляет, что ее модель R1 превзошла новейшую модель OpenAI(o1) в нескольких независимых тестах.

27 января 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом DeepSeek.