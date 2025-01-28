OpenAI обещает «гораздо лучше модели» ИИ, чем DeepSeek, которую Дональд Трамп назвал «звоночком» для США

CEO OpenAI Сэм Альтман пообещал ускорить выпуск новых продуктов и создать значительно лучшие модели искусственного интеллекта после того, как китайский стартап DeepSeek поставил под сомнение лидерство Кремниевой долины в глобальной гонке ИИ. Об этом 28 января пишет Financial Times.
Подробности
- Успех модели DeepSeek R1, конкурирующей с лучшими разработками OpenAI, Meta и Anthropic, заставил Альтмана заявить о планах ускорения развития технологий.
- Альтман признал, что R1 является «впечатляющей», особенно учитывая низкую стоимость ее разработки, но подчеркнул, что OpenAI «очевидно создаст гораздо лучше модели».
- На фоне конкуренции OpenAI планирует привлечь $500 млрд инвестиций для развития глобальной сети дата-центров.
- Победителями будут не те, кто «спустит больше денег», а те, кто «найдет эффективные решения», считает основатель ИИ-стартапа Cohere Эйдан Гомес.
- «Только что мировой ИИ-потенциал необратимо шагнул вперед. Молодцы DeepSeek, решившиеся так изменить мир», отметил соучредитель ИИ-стартапа Anthropic Джек Кларк.
- Президент США Дональд Трамп назвал выход DeepSeek R1 «звоночком для наших отраслей, которым нужно максимально сфокусироваться на борьбе за победу».
Контекст
Компания DeepSeek из Ханчжоу разрабатывает модели ИИ с 2023 года, но впервые она громко заявила о себе в минувшие выходные, когда ее бесплатный чат-бот DeepSeek R1 возглавил мировые чарты загрузок.
Вступление в гонку ИИ новой модели DeepSeek, разработка которой обошлась всего в $5,6 млн, бросает вызов нарративу Кремниевой долины о необходимости огромных капитальных затрат для разработки сильнейших моделей. DeepSeek заявляет, что ее модель R1 превзошла новейшую модель OpenAI(o1) в нескольких независимых тестах.
27 января 500 самых богатых людей мира во главе с соучредителем Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом потеряли в общей сложности $108 млрд из-за распродажи акций технологического сектора, связанной с успехом DeepSeek.
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