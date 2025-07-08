Индустриальные парки «Кроноспан Ровно» (Ровно) и «Кит» (Буча, Киевская область) получат государственное финансирование в размере 203 млн грн для развития инфраструктуры, необходимой для размещения производственных мощностей. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко 8 июля.

Подробности

«Недавно мы объявили о начале приема заявок на финансирование, и уже подписаны первых два приказа о выделении средств», – отметила Свириденко.

«Кроноспан Ровно» получит 55,3 млн грн на создание дополнительной энергетической инфраструктуры. На территории парка уже работает завод по производству ДСП и OSB. Инвестор, австрийская компания Kronospan, планирует развить мебельный кластер, который станет лидером в Восточной Европе.

По данным министра, Kronospan инвестировала в Украину более €1 млрд, из которых €129 млн – после 24 февраля 2022 года. В Ровенской области создано 400 рабочих мест.

Индустриальный парк «Кит» в Буче получит 147,7 млн ​​грн на строительство внутренних инженерных сетей. Парк начал работу летом 2024 года, и менее чем за год была возведена первая очередь – около 10 000 кв. м производственных и складских помещений. На территории уже работает предприятие FRES CO, производящее брошюровочные пружины, и готовится к запуску новых производственных линий. В ближайшее время ожидается привлечение еще одного производителя.

Контекст

Программа поддержки индустриальных парков является частью стратегии «Сделано в Украине», направленной на восстановление и развитие промышленного потенциала страны. По информации Минэкономики, на конец 2024 года в индустриальных парках было построено или строилось 25 заводов. Общая площадь промышленной недвижимости составила более 100 000 кв. м, что используется для новых и релокированных производств. Электрическая мощность парков достигла почти 200 МВт.

В 2024 году государство впервые начало финансировать инфраструктуру промышленных площадок. В прошлом году 15 парков получили 1,2 млрд грн при условии выполнения четких требований: софинансирование в пропорции 50/50 (для деоккупированных территорий – 80/20), строительство не менее 5000 кв. м производственных помещений в течение двух лет, привлечение не менее двух производителей в течение трех лет.

По оценкам правительства, каждая гривня государственной поддержки привлекает 5–6 грн частных инвестиций. Индустриальный парк – это земельный участок площадью от 10 га с готовыми инженерными сетями. Инвесторы могут воспользоваться льготами, в частности: освобождением от импортной пошлины и НДС на оборудование, правом на освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования, льготами на землю и недвижимость (по решению местных органов власти), готовыми помещениями для быстрого запуска производства.

Прием заявок на финансирование в рамках программы на 2025 год длится до 15 августа. Общий бюджет государственной поддержки составляет 1 млрд грн.