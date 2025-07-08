Індустріальні парки «Кроноспан Рівне» (Рівне) та «Кит» (Буча, Київська область) отримають державне фінансування у розмірі 203 млн грн для розвитку інфраструктури, необхідної для розміщення виробничих потужностей. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко 8 липня.

Деталі

«Нещодавно ми оголосили про початок прийому заявок на фінансування, і вже підписано перші два накази про виділення коштів», – зазначила Свириденко.

«Кроноспан Рівне» отримає 55,3 млн грн на створення додаткової енергетичної інфраструктури. На території парку вже функціонує завод із виробництва ДСП і OSB. Інвестор, австрійська компанія Kronospan, планує розвинути меблевий кластер, який стане лідером у Східній Європі.

За даними міністерки, Kronospan інвестувала в Україну понад €1 млрд, з яких 129 млн – після 24 лютого 2022 року. Наразі в Рівненській області створено 400 робочих місць.

Індустріальний парк «Кит» у Бучі отримає 147,7 млн грн на розбудову внутрішніх інженерних мереж. Парк розпочав роботу влітку 2024 року, і за менш ніж рік було зведено першу чергу – близько 10 000 м² виробничих і складських приміщень. На території вже працює підприємство FRES CO, яке виробляє брошурувальні пружини, і готується до запуску нових виробничих ліній. Найближчим часом очікується залучення ще одного виробника.

Контекст

Програма підтримки індустріальних парків є частиною стратегії «Зроблено в Україні», спрямованої на відновлення та розвиток промислового потенціалу країни. За інформацією Мінекономіки, станом на кінець 2024 року в індустріальних парках було збудовано або будувалося 25 заводів. Загальна площа промислової нерухомості склала понад 100 000 м², що використовується для нових і релокованих виробництв. Електрична потужність парків досягла майже 200 МВт.

У 2024 році держава вперше почала фінансувати інфраструктуру промислових майданчиків. Минулого року 15 парків отримали 1,2 млрд грн за умови виконання чітких вимог: співфінансування у пропорції 50/50 (для деокупованих територій – 80/20), будівництво щонайменше 5000 м² виробничих приміщень протягом двох років, залучення щонайменше двох виробників протягом трьох років.

За оцінками уряду, кожна гривня державної підтримки залучає 5-6 грн приватних інвестицій. Індустріальний парк – це земельна ділянка площею від 10 га з готовими інженерними мережами. Інвестори можуть скористатися пільгами, зокрема: звільненням від імпортного мита та ПДВ на обладнання, правом на звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування, пільгами на землю та нерухомість (за рішенням місцевих органів влади), готовими приміщеннями для швидкого запуску виробництва.

Приймання заявок на фінансування в межах програми на 2025 рік триває до 15 серпня. Загальний бюджет державної підтримки становить 1 млрд грн.