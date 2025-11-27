Европейский союз покроет около трети общих затрат на создание так называемых фабрик данных, или «ИИ-фабрик», остальное инвестирует частный сектор. «ИИ-фабрики» предполагают создание центров обработки данных с мощными вычислительными ресурсами для поддержки развития искусственного интеллекта. Об этом во время AI Summit от Forbes Ukraine сказала директор AI Office Европейской комиссии Лучила Сиоли.

Подробности

Фабрики данных станут ключевой инфраструктурой для стартапов и компаний, работающих в сфере ИИ, отметила Лучила Сиоли.

«Это будет государственно-частное партнерство, потому что государство не может самостоятельно покрыть все расходы, поскольку они очень высоки», – пояснила она.

По словам Сиоли, ЕС получил большое количество запросов от частных компаний. «Мы были приятно удивлены многочисленными запросами», – добавила она.

Центры будут ориентированы на потребности предприятий (B2B), в отличие от США и Китая, где упор делается на конечном потребителе (B2C), сказала Сиоли.

«Мы находимся в другой стартовой точке, чем США, где крупные технологические компании имеют облачные сервисы для обучения ИИ. Мы многое инвестировали, тогда как в США большинство инвестиций – частные, от крупных технологических компаний», – отметила она.

Контекст

В 2024 году Еврокомиссия определила создание «ИИ-фабрик» как стратегический приоритет в «Пакете инноваций в сфере ИИ» и планирует увеличить инвестиции в такие проекты. Подобные фабрики должны заработать в 19 странах ЕС в 2025–2026 годах.

Эти фабрики будут предоставлять доступ к суперкопьютерам, дата-центрам и сопроводительным ИИ-сервисам для стартапов, малых и средних предприятий, исследователей и индустриальных компаний.

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало создание AI Factory 7 августа. Она будет состоять из GPU-кластеров, дата-центров, программного обеспечения для тренировки моделей и команды специалистов, которая будет развивать государственные ИИ-продукты, говорится в сообщении главы Минцифры Михаила Федорова.