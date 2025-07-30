Google согласился присоединиться к добровольному Кодексу поведения Европейского Союза по искусственному интеллекту (ИИ), который должен помочь компаниям адаптироваться к новому регулированию ИИ в ЕС. Это произошло менее чем за неделю до вступления в силу правил для провайдеров «общего назначения ИИ с системным риском», пишет TechCrunch .

Подробности

Новые нормы, которые вступают в силу 2 августа, будут относиться к таким игрокам, как Google, Meta, OpenAI, Anthropic и другим крупным разработчикам генеративного ИИ.

Компаниям предоставляется два года на полное соответствие требованиям. Подписав кодекс, Google соглашается придерживаться ряда правил, в частности: предоставлять обновленную документацию о своих ИИ-продуктах; не тренировать модели на пиратском контенте; выполнять запросы правообладателей об исключении их произведений из учебных датасетов.

Финальная версия кодекса лучше предыдущих проектов, отметил президент по глобальным вопросам Google Кент Уокер. Однако он все же обеспокоен возможными последствиями: новые правила могут замедлить развитие ИИ в Европе, нарушить авторское право и заставить компании раскрывать коммерческие тайны, что угрожает конкурентоспособности региона.

Меtа ранее отказалась присоединяться к инициативе, назвав регулирование ЕС «превышением полномочий» и обвинив Европу в «движении в ложном направлении».

Контекст

Кодекс поведения является частью реализации AI Act – первой в мире попытки создать полноценную регулировку для искусственного интеллекта.

Закон вводит классификацию систем ИИ по степени риска (неприемлемый, высокий, ограниченный, минимальный). Он запрещает использование ИИ для манипулирования людьми, социального рейтинга и некоторых видов биометрической идентификации. Высокорисковые системы, такие как медицинские или финансовые, подлежат строгим требованиям безопасности и прозрачности.

Документ предусматривает создание «регуляторных песочниц» для тестирования новых решений в контролируемой среде.

Положения AI Act вводятся поэтапно. В частности, правила, касающиеся универсальных моделей ИИ, таких как ChatGPT, начнут действовать уже в следующем месяце.

Нарушение требований закона может стоить компаниям до 7% годового дохода или 3% для разработчиков моделей.