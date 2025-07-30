Google согласился присоединиться к добровольному Кодексу поведения Европейского Союза по искусственному интеллекту (ИИ), который должен помочь компаниям адаптироваться к новому регулированию ИИ в ЕС. Это произошло менее чем за неделю до вступления в силу правил для провайдеров «общего назначения ИИ с системным риском», пишет TechCrunch.
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Подробности
- Новые нормы, которые вступают в силу 2 августа, будут относиться к таким игрокам, как Google, Meta, OpenAI, Anthropic и другим крупным разработчикам генеративного ИИ.
- Компаниям предоставляется два года на полное соответствие требованиям. Подписав кодекс, Google соглашается придерживаться ряда правил, в частности: предоставлять обновленную документацию о своих ИИ-продуктах; не тренировать модели на пиратском контенте; выполнять запросы правообладателей об исключении их произведений из учебных датасетов.
- Финальная версия кодекса лучше предыдущих проектов, отметил президент по глобальным вопросам Google Кент Уокер. Однако он все же обеспокоен возможными последствиями: новые правила могут замедлить развитие ИИ в Европе, нарушить авторское право и заставить компании раскрывать коммерческие тайны, что угрожает конкурентоспособности региона.
- Меtа ранее отказалась присоединяться к инициативе, назвав регулирование ЕС «превышением полномочий» и обвинив Европу в «движении в ложном направлении».
Контекст
Кодекс поведения является частью реализации AI Act – первой в мире попытки создать полноценную регулировку для искусственного интеллекта.
Закон вводит классификацию систем ИИ по степени риска (неприемлемый, высокий, ограниченный, минимальный). Он запрещает использование ИИ для манипулирования людьми, социального рейтинга и некоторых видов биометрической идентификации. Высокорисковые системы, такие как медицинские или финансовые, подлежат строгим требованиям безопасности и прозрачности.
Документ предусматривает создание «регуляторных песочниц» для тестирования новых решений в контролируемой среде.
Положения AI Act вводятся поэтапно. В частности, правила, касающиеся универсальных моделей ИИ, таких как ChatGPT, начнут действовать уже в следующем месяце.
Нарушение требований закона может стоить компаниям до 7% годового дохода или 3% для разработчиков моделей.
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