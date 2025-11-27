Європейський Союз покриє близько третини загальних витрат на створення так званих фабрик даних або «ШІ-фабрик», решту інвестує приватний сектор. «ШІ-фабрики» передбачають створення центрів обробки даних із потужними обчислювальними ресурсами для підтримки розвитку штучного інтелекту. Про це під час AI Summit від Forbes Ukraine сказала директорка AI Office Європейської комісії Лучіла Сіолі.

Деталі

Фабрики даних стануть ключовою інфраструктурою для стартапів та компаній, що працюють у сфері ШІ, зазначила Лучіла Сіолі.

«Це буде державно-приватне партнерство, бо держава не може самостійно покрити всі витрати, оскільки вони надзвичайно високі», – пояснила вона.

За словами Сіолі, ЄС отримав значну кількість запитів від приватних компаній. «Ми були приємно здивовані численними запитами», – додала вона.

Центри будуть орієнтовані на потреби підприємств (B2B), на відміну від США та Китаю, де акцент робиться на кінцевому споживачі (B2C), сказала Сіолі.

«Ми знаходимося в іншій стартовій точці, ніж США, де великі технологічні компанії мають хмарні сервіси для навчання ШІ. Ми багато інвестували, тоді як у США більшість інвестиції –приватні, від великих технологічних компаній», – зазначила вона.

Контекст

У 2024-му Єврокомісія визначила створення «ШІ-фабрик» як стратегічний пріоритет у «Пакеті інновацій у сфері ШІ» та планує збільшити інвестиції в такі проєкти. Подібні фабрики мають запрацювати у 19 країнах ЄС у 2025-2026 роках.

Ці фабрики надаватимуть доступ до суперкоп’ютерів, дата‑центрів та супровідних ШІ‑сервісів для стартапів, малих і середніх підприємств, дослідників і індустріальних компаній.

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення AI Factory 7 серпня. Вона складатиметься з GPU-кластерів, дата-центрів, програмного забезпечення для тренування моделей і команди фахівців, що розвиватиме державні ШІ-продукти, ідеться у дописі очільника Мінцифри Михайла Федорова.