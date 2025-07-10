Ведущие украинские IT-компании создали первую в стране саморегулируемую организацию в cфере ИИ, подписав соответствующий меморандум. 14 компаний будут разрабатывать инновационные продукты с соблюдением принципов безопасного использования ИИ, провозглашенных в Добровольном кодексе поведения, сообщила пресс-служба Минцифры.

Подробности

Каждая компания обязуется раз в год или чаще представлять отчет с описанием, как она интегрирует этические принципы в разработку, внедрение и использование искусственного интеллекта. Отчет был разработан компанией совместно с Минцифрой, Центром демократии и верховенства права и Ассоциацией IT Ukraine.

«Из-за саморегулирования компании могут первыми адаптировать лучшие стандарты к ИИ-продуктам, чем усилить доверие инвесторов, партнеров и клиентов», – отметил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Компании-участники будут самостоятельно контролировать соблюдение принципов использования ИИ. В этом им будут помогать ЦЕДЕМ и IT Ukraine, вошедшие в Секретариат организации.

Присоединиться к организации могут и другие компании при условии соответствия критериям, определенным в меморандуме.

Кто вошел в состав организации Grammarly – компания-основатель ассистента на основе искусственного интеллекта, помогающего улучшать коммуникацию на английском языке и производительность.

MacPaw – украинская IT-компания, разрабатывающая и распространяющая инновационное программное обеспечение для macOS и iOS, упрощающее жизнь пользователей Mac.

LetsData – стартап, который с помощью искусственного интеллекта выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве.

DroneUA – украинская группа компаний, являющаяся международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития.

WINSTARS.AI – ключевой R&D-центр для развития ИИ в Украине, создающий персонализированные AI-решения для бизнесов.

Gametree.me – разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры.

YouScan.io – разработчик платформы для аналитики социальных медиа на основе искусственного интеллекта.

EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта.

Valtech – международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием искусственного интеллекта.

ЛУН – украинская продуктовая IT-компания, разрабатывающая PropTech-платформы для поиска, аренды и покупки жилья.

Yieldy – украинская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и внедрением ИИ-решений в бизнес-процессы.

SoftServe – одна из крупнейших украинских IT-компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и консалтингом в области цифровых технологий.

Uklon – украинский сервис вызова авто, активно внедряющий технологии искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания.

Preply – международная образовательная онлайн-платформа, помогающая учащимся находить репетиторов для дистанционного обучения, в частности для изучения иностранных языков. Читать больше Свернуть

Контекст

Украина движется к формированию законодательства в сфере ИИ, чтобы защитить граждан, государство и бизнес от рисков ИИ. Введение законодательства по ИИ также является частью евроинтеграции Украины.

В июне 2024 года Минцифра представила Белую книгу регулирования ИИ. Первый этап – период саморегулирования – когда компании самостоятельно при поддержке государства и профильных организаций внедряют этические стандарты в разработку своих продуктов. Этичность позволяет компаниям легче выходить на международные рынки, приобретать доверие инвесторов, партнеров и пользователей.