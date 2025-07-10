Ведущие украинские IT-компании создали первую в стране саморегулируемую организацию в cфере ИИ, подписав соответствующий меморандум. 14 компаний будут разрабатывать инновационные продукты с соблюдением принципов безопасного использования ИИ, провозглашенных в Добровольном кодексе поведения, сообщила пресс-служба Минцифры.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Подробности
- Каждая компания обязуется раз в год или чаще представлять отчет с описанием, как она интегрирует этические принципы в разработку, внедрение и использование искусственного интеллекта. Отчет был разработан компанией совместно с Минцифрой, Центром демократии и верховенства права и Ассоциацией IT Ukraine.
- «Из-за саморегулирования компании могут первыми адаптировать лучшие стандарты к ИИ-продуктам, чем усилить доверие инвесторов, партнеров и клиентов», – отметил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.
- Компании-участники будут самостоятельно контролировать соблюдение принципов использования ИИ. В этом им будут помогать ЦЕДЕМ и IT Ukraine, вошедшие в Секретариат организации.
- Присоединиться к организации могут и другие компании при условии соответствия критериям, определенным в меморандуме.
Кто вошел в состав организации
- Grammarly – компания-основатель ассистента на основе искусственного интеллекта, помогающего улучшать коммуникацию на английском языке и производительность.
- MacPaw – украинская IT-компания, разрабатывающая и распространяющая инновационное программное обеспечение для macOS и iOS, упрощающее жизнь пользователей Mac.
- LetsData – стартап, который с помощью искусственного интеллекта выявляет и анализирует угрожающие информационные кампании в медиапространстве.
- DroneUA – украинская группа компаний, являющаяся международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости, создает экосистемы в новых сферах развития.
- WINSTARS.AI – ключевой R&D-центр для развития ИИ в Украине, создающий персонализированные AI-решения для бизнесов.
- Gametree.me – разработчик приложения для поиска геймеров для совместной игры.
- YouScan.io – разработчик платформы для аналитики социальных медиа на основе искусственного интеллекта.
- EVE.calls – компания, специализирующаяся на разработках в сфере голосовых технологий и разговорного искусственного интеллекта.
- Valtech – международная сервисная компания, предоставляющая комплексные цифровые решения для глобальных бизнесов, сочетая технологии, стратегическое планирование и креативные подходы с использованием искусственного интеллекта.
- ЛУН – украинская продуктовая IT-компания, разрабатывающая PropTech-платформы для поиска, аренды и покупки жилья.
- Yieldy – украинская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и внедрением ИИ-решений в бизнес-процессы.
- SoftServe – одна из крупнейших украинских IT-компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения и консалтингом в области цифровых технологий.
- Uklon – украинский сервис вызова авто, активно внедряющий технологии искусственного интеллекта для улучшения качества обслуживания.
- Preply – международная образовательная онлайн-платформа, помогающая учащимся находить репетиторов для дистанционного обучения, в частности для изучения иностранных языков.
Контекст
Украина движется к формированию законодательства в сфере ИИ, чтобы защитить граждан, государство и бизнес от рисков ИИ. Введение законодательства по ИИ также является частью евроинтеграции Украины.
В июне 2024 года Минцифра представила Белую книгу регулирования ИИ. Первый этап – период саморегулирования – когда компании самостоятельно при поддержке государства и профильных организаций внедряют этические стандарты в разработку своих продуктов. Этичность позволяет компаниям легче выходить на международные рынки, приобретать доверие инвесторов, партнеров и пользователей.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.