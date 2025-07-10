Провідні українські IT-компанії створили першу в країні саморегулівну організацію у cфері ШІ, підписавши відповідний меморандум. 14 компаній розроблятимуть інноваційні продукти з дотриманням принципів безпечного використання ШІ, проголошених у Добровільному кодексі поведінки, повідомила пресслужба Мінцифри.
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Деталі
- Кожна компанія зобов’язується раз на рік або частіше подавати звіт з описом, як вона інтегрує етичні принципи в розробку, впровадження та використання штучного інтелекту. Звіт розробили компанії спільно з Мінцифрою, Центром демократії та верховенства права й Асоціацією IT Ukraine.
- «Через саморегулювання компанії можуть першими адаптувати найкращі стандарти до ШІ-продуктів, чим посилити довіру інвесторів, партнерів і клієнтів», – зазначив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.
- Компанії-учасники самостійно контролюватимуть дотримання принципів використання ШІ. У цьому їм допомагатимуть ЦЕДЕМ та IT Ukraine, які увійшли до секретаріату організації.
- Приєднатися до організації можуть й інші компанії за умови відповідності критеріям, визначеним у меморандумі.
Хто увійшов до складу організації
- Grammarly – компанія-засновник асистента на основі штучного інтелекту, який допомагає покращувати комунікацію англійською мовою та продуктивність.
- MacPaw – українська IT-компанія, яка розробляє і поширює інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, яке спрощує життя користувачів Mac.
- LetsData – стартап, що за допомогою штучного інтелекту виявляє та аналізує загрозливі інформаційні кампанії в медіапросторі.
- DroneUA – українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності, створює екосистеми в нових сферах розвитку.
- WINSTARS.AI – ключовий R&D-центр для розвитку ШІ в Україні, який створює персоналізовані AI-рішення для бізнесів.
- Gametree.me – розробник застосунку для пошуку геймерів для спільної гри
- YouScan.io – розробник платформи для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту.
- EVE.calls – компанія, яка спеціалізується на розробках у сфері голосових технологій та розмовного штучного інтелекту.
- Valtech – міжнародна сервісна компанія, що надає комплексні цифрові рішення для глобальних бізнесів, поєднуючи технології, стратегічне планування та креативні підходи з використанням штучного інтелекту.
- ЛУН – українська продуктова IT-компанія, що розробляє PropTech-платформи для пошуку оренди та купівлі житла.
- Yieldy – українська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення і впровадженням ШІ-рішень у бізнес-процеси.
- SoftServe – одна з найбільших українських IT-компаній, що займається розробкою програмного забезпечення і консалтингом у сфері цифрових технологій.
- Uklon – український сервіс виклику авто, що активно впроваджує технології штучного інтелекту для покращення якості обслуговування.
- Preply – міжнародна освітня онлайн-платформа, яка допомагає учням знаходити репетиторів для дистанційного навчання, зокрема, для вивчення іноземних мов.
Контекст
Україна рухається до формування законодавства у сфері ШІ, щоб захистити громадян, державу та бізнеси від ризиків ШІ. Упровадження законодавства із ШІ також є частиною євроінтеграції України.
У червні 2024 року Мінцифра презентувала Білу книгу регулювання ШІ. Перший етап є періодом саморегулювання – коли компанії самостійно за підтримки держави та профільних організацій упроваджують етичні стандарти в розробку своїх продуктів. Етичність дає змогу компаніям легше виходити на міжнародні ринки, завойовувати довіру інвесторів, партнерів та користувачів.
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