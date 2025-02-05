Всплеск помощи. Поступления на спецсчет НБУ для Сил обороны в январе почти такие, как за весь 2024 год

На спецсчет, открытый НБУ для нужд обороны, в январе 2025 года поступило более 11,7 млрд грн, значительная часть этих средств поступила 28–29 января. Об этом говорится в сообщении НБУ от 5 февраля. В 2024 году на специальный счет поступило почти 16 млрд грн , 11 млрд из которых – в декабре.

Подробности

В январе 2025 года со спецсчета было направлено более 5,4 млрд грн на нужды Сил обороны. По состоянию на 1 февраля 2025 года остаток на счете составляет более 18,3 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 61,8 млрд грн в эквиваленте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг и многие другие страны.

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 40,9 млрд грн в эквиваленте.

В январе 2025 года из спецсчета было перечислено на нужды:

Национальной гвардии Украины – более 1561 млн грн;

Национальной полиции Украины – 1650 млн грн;

Министерства обороны Украины – более 28 484 млн грн (15.01.2025 – 3,8 млрд грн; 20.01.2025 – 957,5 млн грн);

Государственной пограничной службы Украины – 988 млн грн;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – свыше 7529 млн грн (17.01.2025 – 192,5 млн грн);

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – свыше 156,2 млн грн;

СНБО Украины – почти 40,1 млн грн;

Государственной специальной службы транспорта – более 233 млн грн;

Службы безопасности Украины – более 573 млн грн;

воинских частей – более 286,9 млн грн;

Главного управления разведки Украины – более 1404 млн грн;

Агентства оборонных закупок – почти 488,7 млн ​​грн (20.01.2025 – 440 млн грн).

Контекст

24 февраля 2022 г. НБУ открыл специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ. Счет мультивалютный и предназначен для получения средств как от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.