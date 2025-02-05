Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Всплеск помощи. Поступления на спецсчет НБУ для Сил обороны в январе почти такие, как за весь 2024 год

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

На спецсчет, открытый НБУ для нужд обороны, в январе 2025 года поступило более 11,7 млрд грн, значительная часть этих средств поступила 28–29 января. Об этом говорится в сообщении НБУ от 5 февраля. В 2024 году на специальный счет поступило почти 16 млрд грн, 11 млрд из которых – в декабре.

Подробности

  • В январе 2025 года со спецсчета было направлено более 5,4 млрд грн на нужды Сил обороны. По состоянию на 1 февраля 2025 года остаток на счете составляет более 18,3 млрд грн.
  • С начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 61,8 млрд грн в эквиваленте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг и многие другие страны.
  • Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 40,9 млрд грн в эквиваленте.

В январе 2025 года из спецсчета было перечислено на нужды:

  • Национальной гвардии Украины – более 1561 млн грн;
  • Национальной полиции Украины – 1650 млн грн;
  • Министерства обороны Украины – более 28 484 млн грн (15.01.2025 – 3,8 млрд грн; 20.01.2025 – 957,5 млн грн);
  • Государственной пограничной службы Украины – 988 млн грн;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – свыше 7529 млн грн (17.01.2025 – 192,5 млн грн);
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – свыше 156,2 млн грн;
  • СНБО Украины – почти 40,1 млн грн;
  • Государственной специальной службы транспорта – более 233 млн грн;
  • Службы безопасности Украины – более 573 млн грн;
  • воинских частей – более 286,9 млн грн;
  • Главного управления разведки Украины – более 1404 млн грн;
  • Агентства оборонных закупок – почти 488,7 млн ​​грн (20.01.2025 – 440 млн грн).

Контекст

24 февраля 2022 г. НБУ открыл специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ. Счет мультивалютный и предназначен для получения средств как от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине