Сплеск допомоги. Надходження на спецрахунок НБУ для Сил оборони в січні майже такі, як за весь 2024 рік

На спецрахунок, відкритий НБУ для потреб оборони, у січні 2025 року надійшло понад 11,7 млрд грн, значна частина цих коштів надійшла 28–29 січня. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 5 лютого. У 2024 році на спеціальний рахунок надійшло майже 16 млрд грн , 11 млрд з яких – у грудні.

Деталі

У січні 2025 року зі спецрахунку надіслали більше 5,4 млрд грн на потреби Сил оборони. Станом на 1 лютого 2025-го залишок на рахунку складає понад 18,3 млрд грн.

З початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 61,8 млрд грн у еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та багатьох інших країн.

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 40,9 млрд грн в еквіваленті.

У січні 2025 року зі спецрахунку було перераховано на потреби:

Національної гвардії України – понад 1561 млн грн;

Національної поліції України – 1650 млн грн;

Міністерства оборони України – понад 28 484 млн грн (15.01.2025 – 3,8 млрд грн; 20.01.2025 – 957,5 млн грн);

Державної прикордонної служби України – 988 млн грн;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 7529 млн грн (17.01.2025 – 192,5 млн грн);

Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

РНБО України – майже 40,1 млн грн;

Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

Служби безпеки України – понад 573 млн грн;

військових частин – понад 286,9 млн грн;

Головного управління розвідки України – понад 1404 млн грн;

Агенції оборонних закупівель – майже 488,7 млн грн (20.01.2025 – 440 млн грн).

Контекст

24 лютого 2022 року НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ. Рахунок є мультивалютним і призначений для отримання коштів як від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у національній валюті.