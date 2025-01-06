Спецсчет НБУ для нужд Сил обороны с начала вторжения пополнился на 50 млрд грн. Куда пошли деньги

На спецсчет Национального банка Украины для поддержки Сил обороны с начала полномасштабного вторжения поступило более 50 млрд грн. В 2024 году счет пополнился почти на 16 млрд грн, в том числе в декабре на 11 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ от 6 января.

Подробности

Взносы поступали как от граждан и бизнеса Украины, так и от международных доноров, включая США, Великобританию, Германию, Польшу, Канаду и другие страны. В иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов и т. п.) из-за границы перечислено почти 29,4 млрд грн в эквиваленте.

На начало 2025 года остаток средств на спецсчете составляет 12,3 млрд грн. Всего с начала войны на оборонные нужды было перечислено почти 38 млрд грн, из которых 5,9 млрд грн – в 2024 году.

Со спецсчета было перечислено на нужды:

Министерства обороны Украины: более 23,7 млрд грн, в том числе 5,4 млрд грн в 2024 году.

Государственной службы специальной связи и защиты информации: свыше 7,3 млрд грн.

Национальной гвардии Украины: более 1,5 млрд грн.

Национальной полиции Украины: 1,65 млрд грн.

Государственной пограничной службы Украины: 988 млн грн.

Главного управления разведки Украины: более 1,4 млрд грн.

Службы безопасности Украины: 573 млн. грн;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: 156,2 млн грн.

Агентства оборонных закупок: 48,6 млн грн.

Дополнительно средства были направлены на нужды различных воинских частей, СНБО, Государственной специальной службы транспорта и других оборонных структур.

Контекст

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Решение было принято «в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и угрозой государственной независимости и территориальной целостности Украины», сообщили в пресс-службе НБУ.

Счет мультивалютный и предназначен для перевода средств как от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.