Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Спецсчет НБУ для нужд Сил обороны с начала вторжения пополнился на 50 млрд грн. Куда пошли деньги

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На спецсчет Национального банка Украины для поддержки Сил обороны с начала полномасштабного вторжения поступило более 50 млрд грн. В 2024 году счет пополнился почти на 16 млрд грн, в том числе в декабре на 11 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ от 6 января.

Подробности

  • Взносы поступали как от граждан и бизнеса Украины, так и от международных доноров, включая США, Великобританию, Германию, Польшу, Канаду и другие страны. В иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов и т. п.) из-за границы перечислено почти 29,4 млрд грн в эквиваленте.
  • На начало 2025 года остаток средств на спецсчете составляет 12,3 млрд грн. Всего с начала войны на оборонные нужды было перечислено почти 38 млрд грн, из которых 5,9 млрд грн – в 2024 году.

Со спецсчета было перечислено на нужды:

  • Министерства обороны Украины: более 23,7 млрд грн, в том числе 5,4 млрд грн в 2024 году.
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации: свыше 7,3 млрд грн.
  • Национальной гвардии Украины: более 1,5 млрд грн.
  • Национальной полиции Украины: 1,65 млрд грн.
  • Государственной пограничной службы Украины: 988 млн грн.
  • Главного управления разведки Украины: более 1,4 млрд грн.
  • Службы безопасности Украины: 573 млн. грн;
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: 156,2 млн грн.
  • Агентства оборонных закупок: 48,6 млн грн.
  • Дополнительно средства были направлены на нужды различных воинских частей, СНБО, Государственной специальной службы транспорта и других оборонных структур.

Контекст

24 февраля 2022 года Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Решение было принято «в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и угрозой государственной независимости и территориальной целостности Украины», сообщили в пресс-службе НБУ.

Счет мультивалютный и предназначен для перевода средств как от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине