Германия в 2025 году предоставит Украине €9 млрд финансовой помощи, но поставки ракет Taurus не планируют. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Германия присоединится к финансированию дальнобойного оружия. Мы должны обеспечить средства, чтобы ВСУ могли приобрести необходимое вооружение. Сначала мы планировали €4 млрд, но за последние месяцы сумму увеличили до €7 млрд, а теперь рассматриваем дополнительно €1,9 млрд», – отметил Писториус.

Он добавил, что часть этих средств будет направлена ​​на поддержку производства дальнобойного оружия.

«Таким образом, общая сумма помощи Украине составит €9 млрд», – подытожил министр.

На вопрос журналистов о возможной передаче Украине ракет Taurus Писториус ответил: «Вы спрашиваете, рассматриваем ли мы это. Мой ответ – нет».

Контекст

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц выступал против передачи Украине ракет Taurus из-за опасений эскалации конфликта с Россией. Однако еще в феврале 2024 года Бундестаг поддержал резолюцию, рекомендовавшую предоставить Украине дальнобойное оружие, что могло рассматриваться как призыв к поставке Taurus. Окончательное решение оставалось за Шольцом.

В апреле 2025 года Фридрих Мерц, готовившийся к тому времени стать канцлером Германии, заявлял о поддержке передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Однако сейчас он избегает обсуждения этой темы.