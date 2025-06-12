Німеччина в 2025 році надасть Україні €9 млрд фінансової допомоги, але постачання ракет Taurus не планує. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Деталі

«Німеччина долучиться до фінансування далекобійної зброї. Ми маємо забезпечити кошти, щоб ЗСУ могли придбати необхідне озброєння. Спочатку ми планували €4 млрд, але за останні місяці суму збільшили до €7 млрд, а тепер розглядаємо додатково €1,9 млрд», – зазначив Пісторіус.

Він додав, що частина цих коштів піде на підтримку виробництва далекобійної зброї.

«Таким чином, загальна сума допомоги Україні складе €9 млрд», – підсумував міністр.

На запитання журналістів щодо можливої передачі Україні ракет Taurus Пісторіус відповів: «Ви питаєте, чи розглядаємо ми це. Моя відповідь – ні».

Контекст

Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц виступав проти передачі Україні ракет Taurus через побоювання ескалації конфлікту з Росією. Проте ще в лютому 2024 року Бундестаг підтримав резолюцію, що рекомендувала надати Україні далекобійну зброю, що могло розглядатися як заклик до постачання Taurus. Остаточне рішення залишалося за Шольцом.

У квітні 2025 року Фрідріх Мерц, який на той час готувався стати канцлером Німеччини, заявляв про підтримку передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Однак зараз він уникає обговорення цієї теми.