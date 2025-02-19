Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

В ночь на 18 февраля Россия атаковала энергетический объект в Одесской области, что привело к отключениям электроснабжения в Одессе и близлежащем районе. В результате несколько тысяч домохозяйств остались без света и тепла. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.