Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

В ночь на 18 февраля Россия атаковала энергетический объект в Одесской области, что привело к отключениям электроснабжения в Одессе и близлежащем районе. В результате несколько тысяч домохозяйств остались без света и тепла. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Подробности
- В компании сообщили, что уже к утру удалось возобновить электроснабжение почти для 15 000 семей, используя резервные линии там, где это было возможно.
- Как только энергетики получат разрешение от спасательных служб, начнется ликвидация последствий атаки. Основной приоритет – восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в частности тепловых объектов», – говорится в сообщении компании.
- Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, энергетики приложат все усилия для возвращения света в каждый дом в Одессе и области, отметили в ДТЭК.
Контекст
Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный обстрел по Одессе, что привело к серьезным отключениям электроснабжения, воды и отопления в городе. Из-за атаки без тепла остались больницы, поликлиники, объекты социальной инфраструктуры и около 80 000 жителей города.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.