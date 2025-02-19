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Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В ночь на 18 февраля Россия атаковала энергетический объект в Одесской области, что привело к отключениям электроснабжения в Одессе и близлежащем районе. В результате несколько тысяч домохозяйств остались без света и тепла. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

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Подробности

  • В компании сообщили, что уже к утру удалось возобновить электроснабжение почти для 15 000 семей, используя резервные линии там, где это было возможно.
  • Как только энергетики получат разрешение от спасательных служб, начнется ликвидация последствий атаки. Основной приоритет – восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в частности тепловых объектов», – говорится в сообщении компании.
  • Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, энергетики приложат все усилия для возвращения света в каждый дом в Одессе и области, отметили в ДТЭК.

Контекст

Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный обстрел по Одессе, что привело к серьезным отключениям электроснабжения, воды и отопления в городе. Из-за атаки без тепла остались больницы, поликлиники, объекты социальной инфраструктуры и около 80 000 жителей города.

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