Росія ударила по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одеській області

У ніч на 18 лютого Росія атакувала енергетичний обʼєкт в Одеській області, що призвело до відключень електропостачання в Одесі та навколишньому районі. У результаті кілька тисяч домогосподарств залишилися без світла і тепла. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.