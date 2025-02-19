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Росія ударила по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одеській області

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 18 лютого Росія атакувала енергетичний обʼєкт в Одеській області, що призвело до відключень електропостачання в Одесі та навколишньому районі. У результаті кілька тисяч домогосподарств залишилися без світла і тепла. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

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Деталі 

  • У компанії повідомили, що вже до ранку вдалося відновити електропостачання для майже 15 000 родин, використовуючи резервні лінії там, де це було можливо.
  • «Як тільки енергетики отримають дозвіл від рятувальних служб, почнеться ліквідація наслідків атаки. Основний пріоритет – відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, зокрема теплових обʼєктів», – йдеться у повідомленні компанії.
  • Ремонтні роботи тривають цілодобово, енергетики докладуть усіх зусиль для повернення світла до кожної оселі в Одесі та області, наголосили в ДТЕК.

Контекст 

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого обстрілу по Одесі, що призвело до серйозних відключень електропостачання, води та опалення в місті. Через атаку без тепла залишилися лікарні, поліклініки, обʼєкти соціальної інфраструктури та близько 80 000 мешканців міста.

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