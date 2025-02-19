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Российская атака на Одессу. В городе перебои с электроэнергией и теплом, есть пострадавшие

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вечером 18 февраля российские войска совершили массированный обстрел Одессы, что привело к масштабным отключениям электро-, водо- и теплоснабжения в городе. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них ребенок, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Подробности

  • Из-за удара в части Одесского района введены аварийные отключения света, а критическая инфраструктура работает на генераторах. В Киевском районе Одессы частично приостановлено теплоснабжение, открыты пункты несокрушимости.
  • По словам мэра Геннадия Труханова, из-за атаки в городе осталось без электроэнергии, воды и отопления большинство домов. Повреждено более 500 жилых построек, десятки школ и детских садов.
  • На месте происшествия работают экстренные службы, ликвидируя последствия обстрелов. Правоохранители документируют последствия атаки.
Российская атака на Одессу. В городе перебои с электроэнергией и теплом, есть пострадавшие /Фото 1

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА

Российская атака на Одессу. В городе перебои с электроэнергией и теплом, есть пострадавшие /Фото 2

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА

Одесская ОВА

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА Фото Одесская ОВА

Российская атака на Одессу. В городе перебои с электроэнергией и теплом, есть пострадавшие /Фото 3

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА

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