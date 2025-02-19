Российская атака на Одессу. В городе перебои с электроэнергией и теплом, есть пострадавшие

Вечером 18 февраля российские войска совершили массированный обстрел Одессы, что привело к масштабным отключениям электро-, водо- и теплоснабжения в городе. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них ребенок, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.