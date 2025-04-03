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Украинский фонд Roosh Ventures проинвестировал американский стартап Gable

Forbes

1 хв читання

Американский стартап Gable, разрабатывающий платформу управления данными, привлек $20 млн в раунде Series A. Среди инвесторов – украинский фонд Roosh Ventures, говорится в пресс-релизе фонда.

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Ключевые факты

  • Gable разработал платформу, позволяющую разработчикам программного обеспечения и аналитикам создавать и управлять данными.
  • «76% организаций сталкиваются с проблемами в понимании своих данных, а рынок корпоративных решений по управлению данными, по прогнозам, достигнет $200 млрд к 2033 году, потребность в инновациях в этой сфере является как никогда актуальной», – цитируется в релизе соучредитель и партнер в Roosh Ventures Сергей Токарев.
  • Фонд не разглашает, сколько именно он вложил в Gable. Раунд возглавил фонд Crane Venture Partners при участии Zetta Venture Partners, Databricks Ventures, B Capital, Capital One Ventures, In-Q-Tel (IQT) и ангельских инвесторов, включая Барра Мозеса и Тристана Хенди.
  • Компания использует инвестиции для ускорения развития продукта и расширения команды. Среди клиентов Gable – Glassdoor, Grab и венчурное подразделение Commonwealth Bank of Australia x15ventures.

Контекст

Roosh Ventures инвестирует в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series A. Он фокусируется преимущественно на сфере корпоративных SaaS-решений, FinTech, гейминге и продуктах на базе ИИ. Более чем за три года существования фонд проинвестировал более 40 компаний.

За 2022 год Roosh Ventures инвестировал в 19 компаний. Среди соинвесторов Roosh Ventures – фонды a16z, Sequoia Capital, Greylock, NEA, Insight Partners, Tencent.

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