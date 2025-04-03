Український фонд Roosh Ventures проінвестував американський стартап Gable

Американський стартап Gable, що розробляє платформу управління даними, залучив $20 млн у раунді Series A. Серед інвесторів – український фонд Roosh Ventures, ідеться у пресрелізі фонду.

Ключові факти

Gable розробив платформу, яка дозволяє розробникам програмного забезпечення й аналітикам створювати та керувати даними.

«76% організацій стикаються з проблемами в розумінні своїх даних, а ринок корпоративних рішень з управління даними, за прогнозами, досягне $200 млрд до 2033 року, потреба в інноваціях у цій сфері є як ніколи актуальною», – цитується у релізі співзасновник і партнер у Roosh Ventures Сергій Токарєв.

Фонд не розголошує, скільки саме він вклав у Gable. Раунд очолив фонд Crane Venture Partners за участі Zetta Venture Partners, Databricks Ventures, B Capital, Capital One Ventures, In-Q-Tel (IQT) та ангельських інвесторів, серед яких Барр Мозес і Трістан Хенді.

Компанія використає інвестиції для прискорення розвитку продукту й розширення команди. Серед клієнтів Gable – Glassdoor, Grab і венчурний підрозділ Commonwealth Bank of Australia x15ventures.

Контекст

Roosh Ventures інвестує у стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А. Він фокусується переважно на сфері корпоративних SaaS-рішень, FinTech, геймінгу та продуктах на базі ШІ. За понад три роки існування фонд проінвестував у понад 40 компаній.

За 2022 рік Roosh Ventures інвестував у 19 компаній. Серед співінвесторів Roosh Ventures – фонди a16z, Sequoia Capital, Greylock, NEA, Insight Partners, Tencent.