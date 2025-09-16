Украинский стартап S.Lab вошел в акселерационную программу Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures (от инвестбанка Morgan Stanley), где привлек £250 000, рассказала Forbes Ukraine CEO и соучредитель стартапа Юлия Бялецкая. Компания создает биоразлагаемую упаковку, которая заменяет пенопласт и разлагается в грунте за 30 дней.

Подробности

Полученные инвестиции пойдут на масштабирование производства и разработку модульных фабрик – контейнерных линий, которые можно устанавливать на мощностях клиентов.

Каждая такая линия способна производить до 15 000 единиц упаковки ежемесячно, что сокращает логистические затраты.

S.Lab хочет перейти на новую бизнес-модель – поставлять клиентам не готовую упаковку, а технологию ее производства, говорит Беляцкая. По ее словам, глобальный рынок полистирола превышает $30 млрд в год, и спрос на устойчивую альтернативу будет только расти из-за регуляций ЕС.

Компания сотрудничает с L'Oréal, JTI и Nespresso. В планах – масштабировать производство в Испании и закрепиться на европейском рынке.

Контекст

S.Lab основали в Украине в 2021 году. После начала полномасштабного вторжения команда перенесла производство в Испанию. Компания производит материал из двух растительных компонентов: сельскохозяйственных отходов и мицелия, корневой системы грибов. Снаружи он напоминает пенопласт. Разрабатывать технологию помогали специалисты Института ботаники им. Николая Холодного.

Упаковка S.Lab используется как амортизационные подкладки для косметики, ложементы для электроники, упаковка для декора, теплоизоляционные коробки.

R&D-офис расположен в Киеве, тестовая производственная линия – в испанской Малаге. Клиенты приходят сами, говорит CEO Юлия Бялецкая. Причина – война с пластиковой упаковкой, которую объявил ЕС, поэтому бизнес вынужден искать альтернативу. В 2022-м стартап получил €10 000 выручки, в 2023-м – втрое больше. Выручка в 2024-м не разглашается.