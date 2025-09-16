Український стартап S.Lab увійшов до акселераційної програми Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures (від інвестбанку Morgan Stanley), де залучив £250 000, розповіла Forbes Ukraine CEO та співзасновниця стартапу Юлія Бялецька. Компанія створює біорозкладне паковання, що замінює пінопласт і розкладається в ґрунті за 30 днів.

Деталі

Отримані інвестиції підуть на масштабування виробництва та розробку модульних фабрик – контейнерних виробничих ліній, які можна встановлювати на потужностях клієнтів.

Кожна така лінія здатна виготовляти до 15 000 одиниць пакування щомісяця, що скорочує логістичні витрати.

S.Lab хоче перейти на нову бізнес-модель – постачати клієнтам не готове пакування, а технологію його виробництва, говорить Бялецька. За її словами, глобальний ринок полістиролу перевищує $30 млрд на рік, і попит на сталу альтернативу лише зростатиме через регуляції ЄС.

Компанія співпрацює з L’Oréal, JTI та Nespresso. У планах – масштабувати виробництво в Іспанії та закріпитися на європейському ринку.

Контекст

S.Lab заснували в Україні в 2021-му. Після початку повномасштабного вторгнення команда перенесла виробництво до Іспанії. Компанія робить матеріал із двох рослинних компонентів: сільськогосподарських відходів і міцелію, кореневої системи грибів. Ззовні він нагадує пінопласт. Розробляти технологію допомагали фахівці Інституту ботаніки ім. Миколи Холодного.

Паковання S.Lab використовується як амортизаційні підкладки для косметики, ложементи для електроніки, упаковку для декору, теплоізоляційні коробки.

R&D-офіс розташований у Києві, тестова виробнича лінія – в іспанській Малазі. Клієнти приходять самі, каже CEO Юлія Бялецька. Причина – війна з пластиковим пакованням, яку оголосив ЄС, тож бізнес змушений шукати альтернативу. У 2022-му стартап отримав €10 000 виторгу, у 2023-му – втричі більше. Виторг у 2024-му не розголошується.