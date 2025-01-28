30 чемпионов диджитализации

Forbes Ukraine и KPMG в Украине впервые исследовали уровень диджитализации отечественного бизнеса. Перед вами – 30 украинских компаний, которые зашли дальше всех

60% украинских компаний ускорили темпы диджитализации после начала полномасштабного вторжения, свидетельствуют исследования «Чемпионы диджитализации» от Forbes Ukraine и KPMG в Украине. Самая популярная технология – облачные хранилища. Их используют более 90% опрошенных компаний. Мигрировать в облако бизнес заставило полномасштабное вторжение – российские обстрелы создавали угрозу физического уничтожения серверов.

«METRO Украина», ПриватБанк, Sense Bank и Interpipe указали миграцию как самые дорогие проекты за последние три года, о чем свидетельствует список «Чемпионы диджитализации». Больше всего в нем компаний из сектора производства напитков и табачных изделий (семь), затем торговля (шесть) и финансы (четыре).

Последние щедрее всех инвестируют в диджитализацию – до 20% годового дохода, говорится в исследовании KPMG в Украине.