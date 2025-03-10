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50 главных экспортеров страны 2024
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Forbes Digital

50 главных экспортеров страны 2024

15 хв читання

Forbes определил крупнейших экспортеров 2024 года — 50 компаний, которые внесли весомый вклад в популяризацию бренда Made in Ukraine по всему миру и поддержку отечественной экономики. Кто вошел в рейтинг?

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Ежедневно корпорация Roshen делала в среднем 93 экспортные транзакции, за прошлый год у нее 34 042 таможенные декларации. Крупнейший украинский производитель сладостей в 2024 году продавал продукцию в 50 странах и получил от экспорта более $400 млн.

Forbes Ukraine последний раз составлял рейтинг экспортеров два года назад, тогда показатели Roshen были более скромными — $198 млн за девять месяцев 2022-го.

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