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50 головних експортерів країни 2024
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Forbes Digital

50 головних експортерів країни 2024

15 хв читання

Forbes визначив найбільших експортерів 2024 року — 50 компаній, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine по всьому світу та підтримку вітчизняної економіки. Хто увійшов до рейтингу?

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Щодня корпорація Roshen робила у середньому 93 експортні транзакції, за минулий рік у неї 34 042 митні декларації. Найбільший український виробник солодощів у 2024-му продавав продукцію у 50 країнах і отримав від експорту понад $400 млн.

Forbes Ukraine останній раз складав рейтинг експортерів два роки тому, тоді показники Roshen були скромніші — $198 млн за дев’ять місяців 2022-го.

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