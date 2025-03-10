50 головних експортерів країни 2024

Forbes визначив найбільших експортерів 2024 року — 50 компаній, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine по всьому світу та підтримку вітчизняної економіки. Хто увійшов до рейтингу?

Щодня корпорація Roshen робила у середньому 93 експортні транзакції, за минулий рік у неї 34 042 митні декларації. Найбільший український виробник солодощів у 2024-му продавав продукцію у 50 країнах і отримав від експорту понад $400 млн.

Forbes Ukraine останній раз складав рейтинг експортерів два роки тому, тоді показники Roshen були скромніші — $198 млн за дев’ять місяців 2022-го.