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16 self-made звезд-американок «стоят» $14 млрд. Опра, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян, кажется, уже застолпили места в рейтинге Forbes. Кому удалось пробиться?

Forbes USA
Forbes

9 хв читання

Опра Вінфрі Кім Кардаш'ян Тейлор Свіфт /коллаж Анастасия Решетник

В тройке самых богатых звезд-американок – Опра Уинфри, Ким Кардашьян и Тейлор Свифт. Фото коллаж Анастасия Решетник

После нескольких лет бума на «звездном» предпринимательстве рынок охладел. Но это не помешало 16 самым успешным знаменитостям США – от Опры Уинфри до Серены Уильямс – попасть в список самых богатых self-made женщин по версии Forbes USA. Среди новичков рейтинга – поп-звезда Селена Гомес с $700-миллионным состоянием

В бизнесе все решает тайминг – даже для богатых и знаменитых. Бум на предпринимательство среди звезд начался в конце 2020 года. Те из актрис, поп-звезд и ведущих ток-шоу, кто успел воспользоваться моментом, заработали сотни миллионов долларов, а иногда и миллиарды, продвигая все: от косметики до кинопроизводства. Но теперь они, как и многие другие, ощущают на себе последствия замедления экономики.

Среди 100 предпринимателей, топ-менеджеров и представительниц развлекательной сферы, вошедших в рейтинг Forbes «Самые богатые self-made женщины США» 2025 года, 16 – селебритиз. Чтобы попасть в рейтинг, нужно иметь состояние по меньшей мере $350 млн по сравнению с $300 млн в прошлом году и $225 млн в 2023-м.

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