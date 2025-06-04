После нескольких лет бума на «звездном» предпринимательстве рынок охладел. Но это не помешало 16 самым успешным знаменитостям США – от Опры Уинфри до Серены Уильямс – попасть в список самых богатых self-made женщин по версии Forbes USA . Среди новичков рейтинга – поп-звезда Селена Гомес с $700-миллионным состоянием

В бизнесе все решает тайминг – даже для богатых и знаменитых. Бум на предпринимательство среди звезд начался в конце 2020 года. Те из актрис, поп-звезд и ведущих ток-шоу, кто успел воспользоваться моментом, заработали сотни миллионов долларов, а иногда и миллиарды, продвигая все: от косметики до кинопроизводства. Но теперь они, как и многие другие, ощущают на себе последствия замедления экономики.

Среди 100 предпринимателей, топ-менеджеров и представительниц развлекательной сферы, вошедших в рейтинг Forbes «Самые богатые self-made женщины США» 2025 года, 16 – селебритиз. Чтобы попасть в рейтинг, нужно иметь состояние по меньшей мере $350 млн по сравнению с $300 млн в прошлом году и $225 млн в 2023-м.