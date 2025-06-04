Після кількох років буму на «зіркове» підприємництво ринок охолов. Але це не завадило 16 найуспішнішим знаменитостям США – від Опри Вінфрі до Серени Вільямс – потрапити до списку найбагатших self-made жінок за версією Forbes USA . Серед новачків рейтингу – попзірка Селена Гомес зі $700-мільйонними статками

У бізнесі все вирішує таймінг – навіть для багатих і знаменитих. Бум на підприємництво серед зірок почався наприкінці 2020 року. Ті з акторок, попзірок та ведучих ток-шоу, хто встиг скористатися моментом, заробили сотні мільйонів доларів, а іноді й мільярди, просуваючи все: від косметики до кіновиробництва. Але тепер вони, як і багато інших, відчувають на собі наслідки уповільнення економіки.

Серед 100 підприємиць, топменеджерок і представниць розважальної сфери, які увійшли до рейтингу Forbes «Найбагатші self-made жінки США» 2025 року, 16 – селебрітіз. Щоб потрапити до рейтингу, потрібно мати статки щонайменше $350 млн проти $300 млн торік і $225 млн у 2023-му.