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16 self-made зірок-американок «коштують» $14 млрд. Опра, Тейлор Свіфт та Кім Кардаш’ян, здається, вже застовпили місця в рейтингу Forbes. Кому ще вдалося пробитися?

Forbes USA
Forbes

9 хв читання

Опра Вінфрі Кім Кардаш'ян Тейлор Свіфт /колаж Анастасія Решетнік

У трійці найбагатших зірок-американок – Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян та Тейлор Свіфт. Фото колаж Анастасія Решетнік

Після кількох років буму на «зіркове» підприємництво ринок охолов. Але це не завадило 16 найуспішнішим знаменитостям США – від Опри Вінфрі до Серени Вільямс – потрапити до списку найбагатших self-made жінок за версією Forbes USA. Серед новачків рейтингу – попзірка Селена Гомес зі $700-мільйонними статками

У бізнесі все вирішує таймінг – навіть для багатих і знаменитих. Бум на підприємництво серед зірок почався наприкінці 2020 року. Ті з акторок, попзірок та ведучих ток-шоу, хто встиг скористатися моментом, заробили сотні мільйонів доларів, а іноді й мільярди, просуваючи все: від косметики до кіновиробництва. Але тепер вони, як і багато інших, відчувають на собі наслідки уповільнення економіки.

Серед 100 підприємиць, топменеджерок і представниць розважальної сфери, які увійшли до рейтингу Forbes «Найбагатші self-made жінки США» 2025 року, 16 – селебрітіз. Щоб потрапити до рейтингу, потрібно мати статки щонайменше $350 млн проти $300 млн торік і $225 млн у 2023-му.

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