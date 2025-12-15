Філантропія як інфраструктура майбутнього: як Фундація Христі Храновської створює культурні та освітні проєкти, що звучать у світі

Фундація Христі Храновської – благодійна організація, заснована Борисом та Христиною Храновськими як продовження багаторічної меценатської діяльності родини. Її місія полягає у зміцненні культурної ідентичності та єдності суспільства, а також у створенні умов для просування України на світовій арені

Те, що починалося як особисте бажання робити добро, виросло у команду, яка реалізує амбітні культурні та освітні ініціативи й об’єднує довкола себе людей зі спільними цінностями та вірою в Україну. Сьогодні Фундація працює над проєктами, які формують нову репутаційну, дипломатичну й освітню присутність України у світі – від War Diaries («Щоденники війни») та «Скарбу» до Freedom Diaries («Щоденники свободи») і культурних колаборацій на глобальних фестивалях. Про головні ініціативи Фундації, їхній вплив і масштаби, а також про те, як філантропія стає інфраструктурою майбутнього – у матеріалі.

War Diaries: коли культура стає мовою дипломатії

War Diaries – це 14 особистих історій дітей та підлітків, які стали свідками війни й російської окупації в Україні і задокументували її в щоденниках, малюнках, артефактах. Виставка покликана розповісти ці історії та пролити світло на глибоку травму, яку проживає молоде покоління України. «War Diaries – перший проєкт Фундації Христі Храновської, який поступово переріс формат виставки та став платформою культурної дипломатії. Його сила – не в гаслах, а в особистих історіях дітей, які світ чує через мову мистецтва» – кажуть у Фундації.

За цей час експозиція побувала у семи країнах – від Нідерландів, Франції та Німеччини до США, Великої Британії та Норвегії (дані пресслужби Фундації). Лише у 2025 році виставка подолала 3392 км, щоби бути присутньою у Лондоні та Ліллегаммері.

Один із найбільш промовистих показників – не кількість заходів, а понад 1000 листів підтримки, які іноземні відвідувачі залишили для українських дітей, а також 58 спеціальних екскурсій, проведених для студентів і школярів з різних країн.

У Національному військовому музеї Нідерландів експозицію за 2025 рік побачили 300 000 відвідувачів – як постійну частину музейного простору.

Проєкт також став майданчиком для публічного діалогу: уривки дитячих щоденників зачитували дипломати, військові, митці та світові лідери думок – від Нью-Йорка до Лондона і Берліна. Наприклад, у Лондоні в лютому 2025 року зірка «Гри престолів» Джек Глісон зачитав щоденник дев’ятирічного українця з Маріуполя.

«Скарб»: освітня ініціатива для шкіл України

«Скарб» – освітня ініціатива Фундації Христі Храновської, що обʼєднала істориків, методологів, дизайнерів та реконструкторів. «Ми розробляємо освітні відео, сценарії уроків та методичні матеріали, які допоможуть вам створити для ваших дітей на уроках історії захопливий освітній досвід, повний дискусій, спільних досліджень та відкриттів», – кажуть у Фундації.

Перший урок «Скарбу» був презентований у травні 2025 року після того, як пройшов тестування серед 150 учнів у школах Києва та області.

На сьогодні він вже отримав гриф УІРО МОН «Схвалено для використання в освітньому процесі» (дані Фундації). Проєкт зібрав 2627 заявок від освітян на доступ до матеріалів.

Розробка одного семихвилинного анімаційного епізоду «Скарбу» займає близько трьох місяців роботи команди з понад 50 фахівців, зазначають у благодійній організації. Над кожною темою працюють історики, методисти, психологи, митці та сценаристи, щоб навчання було одночасно емоційно наповненим і академічно коректним.

«Скарб» презентували не лише в Україні – на фестивалі «Вчителі майбутнього» від «Освіторії» та на «Арсеналі ідей. Різні разом». Проєкт також представили дипломатам, донорам і міжнародним партнерам під час Ukraine Recovery Conference у Римі, а ще – освітянам, які працюють з українськими дітьми у Великій Британії.

«Скарб» можна сміливо назвати інноваційним проєктом не тільки у підході та подачі матеріалу уроків, а й у плані співпраці з музикантами: проєкт має одразу два треки Skarb музиканта Fahot (ТНМК) та електронної продюсерки, композиторки Насті Воган», – зазначають у Фундації.

Наразі команда проєкту «Скарб» працює над новими уроками, і вже цієї зими планує запуск одразу двох анімаційних мультфільмів про княгиню Ольгу та князя Святослава.

Про Freedom Diaries

Freedom Diaries («Щоденники свободи») – це освітній та арттерапевтичний проєкт Фундації Христі Храновської для українських дітей, які вимушено виїхали за кордон через війну. Програма, розрахована на вік 9–15 років, допомагає підліткам усвідомити свою ідентичність, не втратити зв’язок із культурою і трансформувати травматичні переживання у внутрішню стійкість.

Проєкт створювався протягом шести місяців командою художників, психологів та освітян. Креативною директоркою стала мисткиня Марія Прошковська. В основі – два авторські мальописи Алевтини Кахідзе та 24 самостійні заняття, кожне з яких може працювати як окрема точка входу дитини в розмову із собою.

Першу презентацію проєкту провели у жовтні 2025 року в Українській школі Святої Марії у Лондоні. Згодом команда приєдналася до всеукраїнської програми МОН «Освіта для життя», яку Міносвіти реалізує разом з UNESCO та EdEra.

Паралельно тривають переговори про впровадження Freedom Diaries в понад 50 українських школах та освітніх осередках різних країн. Стратегія Freedom Diaries – це не про миттєвий ефект, а про довгий шлях: закласти культурні «якорі», які працюватимуть і через десятиліття, кажуть у Фундації.

Burning Man («Палаюча людина»): український культурний меседж, який побачив світ

У 2025 році Фундація представила на фестивалі Burning Man відеороботу, що стала одним із найяскравіших артсимволів України за кордоном. На головній піраміді фестивалю у пустелі Блек-Рок транслювали відео з українськими символами – блакитним небом, соняхами, колоссям, образами свободи та стійкості.

Ідею відео запропонувала засновниця Фундації Христя Храновська, а реалізувала режисерка та візуальна дизайнерка Ольга Навроцька. Відео було створено з використанням сучасних AI-технологій, а музичним супроводом став етно-хаус трек Skarb від Fahot.

Для Фундації це стало важливою віхою – доказом того, що такі ініціативи можуть ставати частиною глобальних культурних наративів на найбільших світових платформах.

Як Фундація підтримує культурні та освітні зміни

У 2025 році Фундація також підтримала чотири освітні та культурні ініціативи на майже 2 млн грн: виставку «До/Нації» про українське меценатство; семінар «Цінності і суспільство» Аспен Інституту, що зібрав провідних громадських лідерів; робочу групу МОН з оновлення програм з історії, а також проєкт «Освіта для України майбутнього».

Окремою віхою стало підписання меморандуму про співпрацю між Фундацією Христі Храновської та Міністерством освіти і науки України – крок, який переводить меценатську ініціативу у формат системної взаємодії з державою.