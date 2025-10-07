Коли бізнес говорить мовою дипломатії: висновки українських компаній з Генасамблеї ООН 

Кожного вересня лідери 193 держав, міжнародні організації, бізнес та громадськість з усього світу збираються під час подій Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це одна з найбільших діалогових платформ, що об’єднує експертизу та досвід країн для обговорення сучасних викликів. Ухвалені під час цих зустрічей спільні заяви та ініціативи формують глобальний порядок денний на найближчий рік

Четвертий рік поспіль Глобальний договір ООН в Україні залучає учасників до основних подій Генасамблеї: на цьогорічній сесії досвідом і готовністю бути частиною світових трансформацій поділилися SPP Development Ukraine, «Аврора» та EPAM Systems. Про що говорили на одному з найбільших міжнародних майданчиків та як звучав український бізнес – розповідаємо у цьому матеріалі.

Ключові події відбулися в межах 80-ї сесії Генасамблеї, під час High Level Week в Нью-Йорку. Цього року обговорювались питання, що стосуються безпеки, сталого розвитку, прав людини, потенціалу зеленої енергетики (ВДЕ), а також розвитку новітніх технологій, включно з ШІ та його впливом на суспільство.

Важливою частиною обговорень є участь приватного сектору, зокрема компаній-учасниць ГД ООН в Україні, які мають змогу представити свої ініціативи та рішення на міжнародній арені.

Тетяна Сахарук, генеральна директорка, голова Ради регіональних мереж ГД ООН у Східній Європі та Центральній Азії Присутність українських компаній на подіях світового масштабу – це позитивний сигнал для інвесторів про те, що наші бізнеси є частиною глобального економічного простору та готові відповідати стандартам міжнародних партнерів.

Участь України також створює репутаційну перевагу, адже компанії напряму комунікують із партнерами та міжнародними організаціями про реальний стан справ в Україні. Представили український бізнес на 80-й сесії SPP Development Ukraine, «Аврора» та EPAM Systems.

Про свій досвід компанії розповіли під час заходів 80-ї сесії Генасамблеї ООН: від Private Sector Forum та подій про стале фінансування, де український бізнес мав змогу обговорювати роль приватного сектору у трансформації світової економіки, до експертної дискусії про етику та прогрес у сфері ШІ.

Штучний інтелект розвивається швидше, ніж законодавче поле та регуляторні механізми. Що це означає для бізнесу?

Про етичне впровадження АІ разом із бізнес-лідерами та фахівцями галузі з Європи, Азії та Америки говорили на події «Power Without Conscience? AI and the Leadership Test», яку організував ГД ООН в Україні у партнерстві з Глобальним офісом United Nations Global Compact за підтримки SPP Development Ukraine, «Аврора», EPAM Systems.

Power Without Conscience? AI and the Leadership Test

Практичні висновки для бізнесу:

Опитування EPAM Systems серед 7000 компаній у девʼяти країнах показало: майже половина бізнесів вважають себе просунутими у впровадженні ШІ. 14% бізнесів планують збільшити інвестиції у ШІ вже наступного року, а 43% – готуються наймати спеціалістів з AI у 2025-му.

Олександра Чуднер, директорка з ESG, соціального впливу та інклюзії в EPAM Systems Попри доволі оптимістичні прогнози, зростає відповідальність керівників. Лідери мають формувати культуру етичного використання ШІ, інвестувати в розвиток команд та допомагати працівникам адаптуватися до нових реалій.

Регулювання ШІ необхідне як на національному рівні, так і на рівні компаній: уряди повинні встановити чіткі стандарти, а компанії – впроваджувати внутрішні політики відповідального та прозорого використання штучного інтелекту.

Такі політики вже впроваджують в «Аврорі», де ШІ інтегрований як для клієнтів (AI-асистент у застосунку), так і для команди, зокрема для оптимізації процесу рекрутингу. Компанія дотримується принципів прозорості та захищає дані відповідно до GDPR – регламенту ЄС, який встановлює вимоги щодо захисту персональних даних фізичних осіб. Цей акт є важливим критерієм для виходу на іноземні ринки, адже на нього звертають увагу міжнародні партнери та інвестори, перш ніж почати співпрацю.

Тарас Панасенко, співзасновник та CEO «Аврора» У нашому кодексі поведінки є розділ «Політики та правила ШІ» для внутрішнього використання та клієнтів. Також ми дотримуємося принципів інклюзивності у використанні ШІ та інвестуємо в освіту команди, зокрема навчаємо всіх працівників базовим AI-інструментам.

Зустріч українських компаній з Генсекретарем ООН, урядовцями та світовими бізнес-лідерами на Private Sector Forum

Однією з тем Генасамблеї є сталі інвестиції, тобто ті, які враховують принципи ESG: поєднують фінансову вигоду з довгостроковою цінністю для суспільства та довкілля.

Цій темі присвячена щорічна подія Глобального договору ООН Private Sector Forum, де бізнес з усього світу бере участь у обговоренні майбутнього глобальної економіки на зустрічі з представниками урядів та Генсекретарем ООН. У фокусі – роль приватного сектору у мобілізації капіталу, інновацій і партнерств для досягнення Цілей сталого розвитку.

Світ щороку втрачає мільярди через те, що бізнес та інвестори зволікають із рішеннями щодо сталих інвестицій і переходу до нових моделей розвитку. Між тим потенціал колосальний: до 2030 року такі інвестиції здатні розблокувати $10 трлн і створити 400 млн робочих місць. Саме тому сталі інвестиції сьогодні розглядаються як більш надійні та стратегічно вигідні у довгостроковій перспективі.

Український досвід сталих інвестицій на Генасамблеї представила Надія Петрученко, співзасновниця та Chief Business Officer SPP Development Ukraine, учасниця Наглядової Ради ГД ООН в Україні. Компанія спеціалізується на розробці й реалізації проєктів у галузі відновлюваної енергетики:

Надія Петрученко, співзасновниця та Chief Business Officer SPP Development Ukraine, учасниця Наглядової Ради ГД ООН в Україні Наша експертиза охоплює великі сонячні електростанції, вітрові та гібридні об'єкти генерації, системи зберігання енергії (BESS), газові ТЕС і когенераційні установки, а також енергетичну інфраструктуру, включно з підвищувальними підстанціями.

Також SPP Development Ukraine інвестує у відновлення енергетики на деокупованих територіях та в січні цього року запустила сонячну електростанцію на Київщині.

Ще одним прикладом сталого інвестування на українському ринку є компанія «Аврора». Її CEO та співзасновник Тарас Панасенко розповів про відбудову зруйнованого ще на початку великої війни логістичного центру під Києвом. Компанія має намір відбувати центр, що потребує 1,3 млрд грн.

Тарас Панасенко, співзасновник та CEO «Аврора»

Чому це важливо? Інвестори дедалі частіше оцінюють бізнеси за їхньою здатністю управляти ризиками та можливостями, пов’язаними з темами довкілля, соціального впливу й корпоративного управління – саме це визначає привабливість компанії для інвестицій.

Попри різні погляди на концепт ESG, 88% керівників вважають, що сталий розвиток сьогодні створює більше цінності, ніж п’ять років тому, а 99% CEO планують масштабувати свої зобов’язання у сфері ESG. Про це кажуть результати дослідження UN Global Compact – Accenture 2025 CEO Study.

Довіра інвесторів базується на прозорості. Коли компанія демонструє зрозумілі цілі та результати у сфері сталого розвитку, інвестори бачать у ній надійного партнера і охочіше інвестують в її зростання. Приклади таких інноваційних інструментів сталого фінансування було розглянуто під час круглого столу «Investing in Tomorrow: Sustainable Finance in Europe», який організував Глобальний договір ООН в Україні за підтримки FCDO:

Sustainability-linked loans : кредити, умови яких залежать від того, як компанія досягає конкретних цілей у сфері сталого розвитку. Наприклад, встановила науково обґрунтовані цілі щодо скорочення викидів. Для бізнесу це стимул впроваджувати сталі практики, а для інвестора – вагома гарантія, що позичальник дійсно впроваджує принципи ESG.

: кредити, умови яких залежать від того, як компанія досягає конкретних цілей у сфері сталого розвитку. Наприклад, встановила науково обґрунтовані цілі щодо скорочення викидів. Для бізнесу це стимул впроваджувати сталі практики, а для інвестора – вагома гарантія, що позичальник дійсно впроваджує принципи ESG. Green Bonds : цінні папери, кошти від яких компанії чи уряди зобов’язуються використати виключно на екологічні проєкти (сонячні й вітрові електростанції, енергоефективність, зменшення викидів тощо. Для інвестора це сигнал про те, що його інвестиції працюють у «зеленій» економіці, що мінімізує ризики та покращує репутацію.

: цінні папери, кошти від яких компанії чи уряди зобов’язуються використати виключно на екологічні проєкти (сонячні й вітрові електростанції, енергоефективність, зменшення викидів тощо. Для інвестора це сигнал про те, що його інвестиції працюють у «зеленій» економіці, що мінімізує ризики та покращує репутацію. Blended Finance : механізм, коли державні, донорські чи міжнародні організації вкладають кошти у проєкти чи компанії разом із приватними інвесторами. Сенс у тому, що первинне фінансування (зазвичай гранти чи пільгові кредити) зменшує ризики для приватного капіталу. Тобто інвестори готові інвестувати в проєкти, які за інших умов могли б розглядатися як надто ризиковані, наприклад, у країнах, що відновлюються після війни, або інвестиції у відновлювану енергетику.

На шляху до ЄС перед Україною стоїть низка завдань: від інтеграції принципів ESG та сталого розвитку в бізнес-процеси до їх закріплення у законодавстві. Роль Глобального договору ООН в Україні – підсилити експертизу компаній та надати дієві інструменти.

Українські учасники щороку представляють прогрес бізнесу на наймасштабніших світових подіях, таких як Генеральна Асамблея ООН, WEF у Давосі, нині готуються до участі в COP30 та CoSP11, а також інших ключових міжнародних подіях, де визначаються тренди сталого розвитку й майбутнє глобальної економіки.