Ольга – військовослужбовиця з багаторічним досвідом. У лютому 2020 року вона підписала контракт із ЗСУ, а в 2021-му виконувала бойові завдання. На початку повномасштабного вторгнення жінка народила сина, але вирішила повернутися до служби. Її мотивувало бажання стати прикладом для дітей. Сьогодні Ольга працює військовою психологинею у Національній гвардії України, допомагаючи бійцям долати стрес, переживати втрати та адаптуватися до умов війни. Цю можливість вона знайшла через платформу robota.ua. Саме для таких, як Ольга, рік тому, 6 грудня 2023 року, robota.ua запустила проєкт «Рекрутинг для захисту України».

Ця ініціатива стала містком між військовими підрозділами, які потребують спеціалістів, і людьми, готовими присвятити свої знання та досвід захисту країни. За рік роботи на спеціалізованому сайті defence.robota.ua було розміщено майже 9000 вакансій від понад 600 підрозділів. Як ініціатива допомагає знаходити тих, хто готовий працювати на оборону України, яких результатів уже досягнуто і як проєкт масштабується – розповідаємо в експлейнері Forbes BrandVoice.

Ольга працює військовою психологинею в Національній гвардії України

Співпраця з державою у сфері військового рекрутингу

Одне з головних завдань robota.ua – допомагати людям знаходити свою справу та створювати можливості для зустрічі роботодавців із тими, хто прагне працювати. Але коли країна в стані війни, роботодавцем стають Збройні сили України. У грудні 2023 року команда запустила проєкт «Рекрутинг для захисту України», щоб підтримати оборону країни за допомогою сучасних інструментів рекрутингу.

Мета проєкту – зробити процес пошуку військових вакансій простішим, прозорішим і справедливішим для всіх учасників. Для цього було створено окрему платформу defence.robota.ua, де військові підрозділи можуть розміщувати вакансії безкоштовно завдяки співпраці з Міністерством оборони України.

Для тих, хто шукає роботу, це можливість знайти позицію, що відповідає їхнім навичкам і досвіду, в підрозділі чи військовій частині, яка найбільше їм підходить. Важливо, що дані кандидата бачить лише власник вакансії, а відгукнутися можна анонімно.

Цей проєкт – більше, ніж пошук роботи. Він про турботу й підтримку тих, хто готовий стати на захист країни, знаходячи своє місце у війську з урахуванням власного досвіду та здібностей.

Сергій Лозко директор з інновацій robota.ua та керівник проєкту «Рекрутинг для захисту України» – це не просто інструмент, а місток, який з’єднує цивільне суспільство із Збройними силами України. Ми довели, що навіть у найскладніші часи цивільні можуть бути надійним тилом для військових, забезпечуючи їх професійними кадрами. І це лише початок. У наступному році ми плануємо зробити ще більше». Читати більше Згорнути

Серед амбітних планів – розширення спектра вакансій, впровадження нових сервісів, які зроблять процес рекрутингу ще зручнішим, і посилення співпраці з державними структурами та громадськими організаціями. Головна мета – створити цілісну екосистему підтримки для тих, хто захищає нашу країну.

Як це працює

Першим кроком до впровадження Меморандуму з Міноборони стало навчання військовослужбовців. Потрібно було розповісти їм і показати, як ефективно розміщувати вакансії та обробляти відгуки кандидатів. Для цього наприкінці 2023 року команда robota.ua разом з іншими платформами провела понад 10 навчальних зустрічей.

Софія Олейнікова фахівчиня з супроводу некомерційних організацій у robota.ua «Ми не лише надали інструменти, а й показали, як ними користуватися. Я переконана, що ми зекономили час і полегшили підрозділам освоєння нових сервісів». Читати більше Згорнути

«Співпраця з ресурсом rоbota.ua допомагає нам розширити охоплення цільової аудиторії: як тих, хто активно шукає роботу, так і тих, хто лише розглядає нові можливості», – говорить Микола Закревський, рекрутер 3-ї Окремої штурмової бригади. Читати більше Згорнути

«Функціонал платформи дає змогу заздалегідь ознайомитися з потенційними кандидатами, що значно оптимізує процес рекрутингу та допомагає ефективніше розподіляти робочий час», – коментує Олександр Клевецький, заступник начальника інформаційно-комунікативного відділу 12-ї БрСпП «Азов». Деталей щодо найму він розкривати не може, проте відзначає, що завдяки платформі в його бригаді вже служать люди, які успішно виконують як бойові, так і тилові завдання. Читати більше Згорнути

Найбільшим попитом користуються вакансії водіїв, серед бойових – оператори БпЛА та артилеристи, розповідає Віктор Шевченко, керівник Єдиного центру рекрутингу ССО ЗСУ. Звертаються і вмотивована молодь до 25 років, і хлопці мобілізаційного віку, й офіцери запасу, які закінчили військову кафедру, і дівчата, відзначає він різноманіття кандидатів. Читати більше Згорнути

На початку співпраці фокусувалися переважно на тилових позиціях, говорить Іван Буряк, головний сержант 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Однак із часом змістили акцент на бойові спеціальності, одна з актуальних позицій – оператори дронів, відзначає він. І додає, що завдяки платформі вдається закривати такі вакансії. Читати більше Згорнути

«Трапляються веселі відгуки, на кшталт «Хочу опанувати нову професію, працювати і наближати перемогу, бажано лівий берег», – напівжартома розповідає Наталія Таратинська, керівниця позаштатної рекрутингової групи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Втім, окрім жартів, у бригади є неодноразовий досвід залучення рекрутів за допомогою robota.ua. Читати більше Згорнути

Трохи більше року тому почали налагоджувати взаємодію з партнерами щодо розвитку системи рекрутингу, коментує Олексій Бежевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Співпраця з онлайн-платформами стала першим кроком такого партнерства, і сьогодні можна констатувати, що вона продемонструвала гарний результат, каже він.

Олексій Бежевець уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу «Дуже приємно, що наші партнери постійно модернізують інструменти, які допомагають людям долучитися до війська та створюють нові можливості. Зі свого боку ми вдосконалюємо сам процес рекрутингу, робимо його більш простим, зручним та прогнозованим». Читати більше Згорнути

Як масштабувався проєкт

Не кожна військова частина одразу відповідає кандидату, який відправив резюме, свідчать дані власного опитування robota.ua.

Денис Пісарєв Product Manager robota.ua «Тому ми почали запитувати в людей, які відгукувались на військові вакансії, чи згодні вони, щоб їм підібрали ще більше релевантних пропозицій». Читати більше Згорнути

Якщо пошукач погоджується, формується заявка. Кожного дня їх збирають і централізовано відправляють до Центрів рекрутингу української армії.

Покращили процес комунікації між пошукачем, майбутнім рекрутом, та роботодавцем в обличчі Міноборони, підсумовує Пісарєв. «Пошукач гарантовано отримає відповідь, чи підходить він на обрану позицію, а також чи одержить розширений список вакансій, які, наприклад, не були розміщені на нашому ресурсі», – додає він.

У березні 2024 року robota.ua оголосила про співпрацю з Національною гвардією України. В її рамках НГУ може безкоштовно розміщувати вакансії на defence.robota.ua. Так завдяки платформі роботу в Нацгвардії знайшов 27-річний Владислав, позивний Поет, із Вінницької області. Він більше шести років працював у сфері логістики: починав вантажником на складі, «виріс» до координатора. Строкової служби хлопець не проходив, утім рішення прийняв свідомо і з любовʼю. Не лише до Батьківщини, а й до собак. Зараз Влад – дресирувальник кінологічного взводу.

Влад – дресирувальник кінологічного взводу

«Довго шукав варіанти, натрапив на оголошення на сайті robota.ua. Подивився вакансії в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського НГУ, знайшов ту, яка була до вподоби та ще й близько до мого місця проживання», – розповідає він. Додатковим стимулом стало те, що рідні та знайомі Поета служать в НГУ, хоча в інших бригадах.

Руслан Музичук прессекретар Національної гвардії України «Така співпраця демонструє ефективність взаємодії між державними установами та приватними компаніями, як-то HR, для вирішення важливих завдань в інтересах рекрутингу. Це приклад того, як сучасні технології та платформи можуть підтримувати тих, хто захищає нашу країну, і створювати нові можливості». Читати більше Згорнути

Схожий шлях і в Юрія, 41-річного мешканця міста Тальне Черкаської області. За фахом він – фармацевт, працював у аптеці, займався підприємницькою діяльністю, трохи волонтерив. У вересні 2024-го, попри відсутність досвіду і проблеми зі здоров’ям, вирішив долучитися до роботи у війську. На сайті robota.ua знайшов оголошення про те, що кільком військовим частинам потрібні медики. Звʼязався з бригадою Нацгвардії і поїхав на співбесіду до Одеси.

Зараз Юрій проходить базову загальновійськову підготовку, після чого служитиме за спеціальністю у медичному пункті бригади. «Зараз такі часи, що всім, хто може допомагати військовим, треба шукати вакансії за своїми цивільними спеціальностями та мобілізуватися. Лише разом ми повернемо мир на нашу землю», – впевнений Юрій.

Юрій служитиме за спеціальністю у медичному пункті бригади

У січні 2024 року до партнерів robota.ua у сфері військового рекрутингу доєднався Державний центр зайнятості. Разом із ним та Міноборони компанія підписала тристоронній меморандум про співпрацю. Вакансії, які військові частини розміщують на платформі defence.robota.ua, тепер публікують і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

Юлія Наріманова заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості «Служба зайнятості підтримує Сили оборони, зокрема й через розміщення вакансій на Єдиному порталі. На сайті ми створили спеціальний розділ для пошуку вакансій у війську. А у листопаді запустили мобільний застосунок, за допомогою якого можна шукати вакансії у сфері оборони. Ми бачимо реальний результат від співпраці з Міноборони та robota.ua. Крім того, сотні наших колег добровільно змінили офіси на окопи, серед них і 31 жінка. Тому підтримка захисниць та захисників для нас не просто формальність». Читати більше Згорнути

Крім цього, вакансії від платформ з пошуку роботи, в тому числі і від robota.ua, можна знайти на сайті АрміяInform. З квітня 2024 року там запрацював агрегатор вакансій. Кандидати, які їх розглядають, для подачі відгуків автоматично перенаправляються на сайти відповідних джоб-бордів.

Наступного року robota.ua планує і далі розширювати діяльність у сфері військового рекрутингу. Компанія зосередиться на збільшенні партнерської мережі, вдосконаленні платформи для пошуку вакансій та розвитку додаткових сервісів для кандидатів. Особливу увагу приділять ветеранам, а також посилять комунікаційну кампанію, щоб залучити ще більше людей до пошуку свого місця в лавах ЗСУ.