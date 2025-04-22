Еволюція бренду. WINETIME розширює смакові горизонти українців у межах оновленої концепції компанії. Як це працює

Перший гастромаркет WINETIME відкрився в 2010 році в Івано-Франківську. На сьогодні мережа налічує 36 магазинів по всій Україні й пропонує понад 8000 найменувань товарів власного виробництва та імпорту. На шляху тривалістю 15 років компанія ніколи не зупинялася на досягнутому. Команда постійно осмислює результати роботи і вдосконалює бізнес-стратегію, відкриває для гостей нові смаки та поєднання, а через продукти з різних куточків світу оновлює культурні сенси

З огляду на черговий виток розвитку компанія WINETIME провела ребрендинг. Це не лише візуальна зміна логотипа та коригування його кольорової гами, а й переосмислення і поглиблення концепції. В основі ребрендингу – зміни, що відбулися в компанії й стали органічним результатом кропіткої роботи з удосконалення за всіма напрямами.

Сьогодні, як і в перший день роботи, WINETIME – це більше, ніж локації з винятковим портфелем продуктів і напоїв, це самобутній простір, де гості набувають нового смакового досвіду. Команда WINETIME працює за правилом «не продавати за будь-яку ціну», а «стати для гостя чесним другом, який допоможе зробити гастрономічне відкриття». Компанія відмінно знає своїх гостей, їхні смаки, настрої та потреби і розуміє, як встановити з ними живий емоційний звʼязок, поєднати WINETIME із радісними подіями їхнього життя і приймати їх у своїх локаціях знову й знову.

Про ребрендинг WINETIME, оновлення візії мережі гастромаркетів та місію компанії – у матеріалі Forbes BrandVoice.

Ребрендинг WINETIME: синтез досвіду в нові сенси

10 років тому компанія WINETIME провела перший ребрендинг – змінила логотип із келиха з чорно-білими елементами на силует помаранчевої лисиці, а досягши успіхів на ринку й створивши міцне підґрунтя з доброї репутації та впізнаваності бренду, почала шукати нові сенси і розширювати асортимент. Шлях уперед неможливий без регулярних змін, впевнені у WINETIME. Тож збільшення асортименту продуктів і напоїв, масштабування пропозиції завдяки фестивалям і дегустаціям у фудхолах, висока клієнтоорієнтованість і позиціонування гастромаркетів як місця зустрічі гостя й смаків з усього світу привели до оновлення концепції.

Альона Муріна CMO WINETIME «Сутність ребрендингу полягала в наповненні бренду WINETIME автентичними сенсами, у поєднанні внутрішнього дизайну із зовнішньою комунікацією. Ми хотіли, щоб вайб бренду відповідав наповненню на полицях. Хотілося привнести у сприйняття українцями нашого бренду нові ноти, освіжити його звучання та візуал і, звісно, подарувати гостям новий клієнтський досвід, запропонувавши унікальні позиції – те, чого вони ще не куштували». Читати більше Згорнути

Передусім вирішили змінити візуальний код бренду. Лисиця на логотипі набула динамічності, вона зображена легкою і трохи грайливою, у безперервному русі й пошуку. Вона уособлює смак до життя і філософію WINETIME – спостерігати за трендами, шукати, знаходити й пропонувати краще гостям. Автентичний помаранчевий колір лисиці – це мікс кольору вина, свіжоспеченого хліба, стиглих оливок і запашної гірчиці. Шрифт на логотипі також оновився – він сучасний і легкий, витончений, лаконічний і ненав’язливий, але впізнаваний.

Старий логотип WINETIME (зліва) / оновлений логотип WINETIME (справа)

Ці зміни були необхідні й неминучі, бо команда WINETIME прагне створювати такий собі перформанс – те, що не зможе повторити ніхто на ринку. Формуються нові пропозиції, змінюються бізнес-стратегія і процеси. Однак суть компанії не змінилася, тому ребрендинг передбачав не стрімкі й різкі, а спокійні зміни.

Олександр Толстой СЕО WINETIME «Створити цікаве й унікальне завжди непросто. Безкомпромісно висока якість потребує великих зусиль і витрат. Близько 10 років тому ми розширили бекофіс, найняли вузькопрофільних фахівців, завдяки чому сформувалася робоча бізнес-модель. За цей час бізнес зріс удесятеро. Сьогодні ми маємо безцінний досвід, точно знаємо, що робимо, для кого і навіщо». Читати більше Згорнути

Місія WINETIME відповідно до оновленої концепції полягає в пошуку для гостей найкращого продукту, який можна знайти на ринку, і відкритті нових смакових вражень. «У сучасному турбулентному світі ми прагнемо дарувати класні емоції, пов’язані з їжею, новий гастродосвід і показувати самобутність продуктів з Італії, Франції, Німеччини, Польщі тощо», – зазначає Олександра Полій, лідерка продуктового напряму у WINETIME.

Також нова концепція підкреслила п’ять ключових цінностей WINETIME. По-перше, це абсолютна безкомпромісність у підході до якості. По-друге, професійна команда магазинів та офісу. По-третє, власні виробництва: ферма, пекарня, сироварня тощо. По-четверте, атмосфера, яку створюють, зокрема, емпатичний сервіс та інтер’єр гастромаркетів, його ергономічність, інноваційність торгового обладнання, поєднання інтер’єрних деталей, світла та кольорів. Це створює неповторний вайб WINETIME, коли гість переступає поріг і опиняється у всесвіті смаків та ароматів. І, нарешті, ще одна цінність – портфель, якого немає на ринку і який формує репутацію WINETIME як місця унікального клієнтського досвіду.

Вадим Нагурний акціонер «Створити все це можна лише маючи надійних партнерів з аналогічними цінностями. WINETIME – це велика родина постачальників, команди, гостей і партнерів. І це породжує довіру гостей – самодостатніх, успішних, сучасних людей із широким світоглядом і високою самооцінкою». Читати більше Згорнути

Коли почалася повномасштабна війна, багато партнерів підтримало WINETIME і Україну. Так, німецький виробник вина Heidemanns-Bergweiler створив вино з етикеткою у формі українського прапора з хештегом Stand with Ukraine і частину коштів від його продажу по всьому світу спрямував до українського благодійного фонду Protez Foundation. WINETIME також купує це вино і кожну гривню від його продажу спрямовує на придбання автівок на фронт.

Довідка про компанію WINETIME – українська мережа з 36 гастромаркетів, заснована в 2010 році. Компанія пропонує продукцію українських крафтових виробників, а також власного виробництва й імпорту в інтернет-магазині та на офлайн-локаціях у 15 регіонах України. Фізичні магазини мережі займають площу понад 5000 кв. м. Загалом компанія пропонує більш ніж 10 000 найменувань алкоголю та гастрономії. У гастромаркетах WINETIME гості можуть придбати продукти, напівфабрикати, готові страви, зокрема й рослинні замінники мʼяса, риби та молока, поїсти у фудхолах і ресторанах. Також WINETIME виготовляє продукцію на власній пекарні «Жорна», фермі «Тростинка» та сироварні. Ці продукти представлені ексклюзивно лише в магазинах WINETIME. Читати більше Згорнути

Вина, сири, шоколад і не тільки

Гості гастромаркетів WINETIME кажуть, що це місце, куди вони йдуть в особливі моменти, готуючись до радісних подій: напередодні новорічних і великодніх свят, прагнучи порадувати близьких, плануючи зробити сюрприз коханій чи коханому, приготувати святкову вечерю для родини. Велику роль у підготовці до цього відіграє вибір алкоголю.

Алкогольний асортимент WINETIME розширювався невпинно протягом 15 років існування мережі, реагуючи на світові тренди та адаптуючись до побажань гостей. Сьогодні алкополиці WINETIME якісно вирізняються на ринку. І в цьому компанії допомогли професіонали, які відповідають за підбір нового асортименту та які добре знаються на згаданому сегменті.

«Наш алкогольний асортимент постійно змінюється і не буває абсолютно стабільним. Ми позиціонуємо себе як трендсетер, тому не лише реагуємо на наявні тенденції, а й створюємо нові. Обираючи напої для алкогольного відділу, зважаємо на історію їхньої появи. Кожен напій, що потрапляє на наші полиці, ми куштували і добре знаємо відтінки його смаку», – каже керівник алконапряму WINETIME Вадим Гуров.

На сьогодні WINETIME пропонує понад 2800 пляшок вина. Історія кожної з них справді нетривіальна. Наприклад, це вина Chateau Montelena Estate Cabernet Sauvignon, Chateau Montelena Napa Valley Cabernet Sauvignon та Chateau Montelena Napa Valley Chardonnay від легендарної каліфорнійської виноробні Chateau Montelena.

«Ми єдині в Україні пропонуємо польське вино. Також ми перші привезли англійське ігристе Gusbourne, яке подають у Великій Британії при королівському дворі з нагоди урочистих подій, як-от коронування Єлизавети ІІ і Чарльза ІІІ. Пропонуємо Prosecco від виробника Masottina, яке потрапило до журналу Decanter з оцінкою 96 зі 100. Пишаємося наявністю в нас вин легендарних брендів: французьких E.Guigal, Charles Heidsieck, Piper-Heidsieck та Lanson. Чотири роки тому ми вперше імпортували вино від Сари Джессіки Паркер. На перший погляд, такі продукти можуть здатися маркетинговим експериментом, але цей випадок виявився справді винятковим. За п’ять років, що випускають вино, воно двічі потрапляло до списку 100 найкращих вин світу за версією авторитетного спеціалізованого американського журналу Wine Spectator», – розповідає Вадим Гуров.

Окрім того, оновлена концепція компанії в межах ребрендингу формувалася під продуктовий асортимент. «Ми не біжимо за масовістю та кількістю і не продаємо те, що не купимо своїм дітям. У всіх продуктів, представлених на полицях WINETIME, максимально чистий склад. Якщо не знаходимо високоякісний продукт, виготовляємо його самі. Так, наприклад, відкрилися пекарня «Жорна», сироварня і ферма «Тростинка», – каже Олександра Полій.

За останній рік компанія створила унікальне поєднання заквасок і виготовила три сири: Джерсі нуар із трюфелем, сир Багряний із червоним вином і сир Фонді з митою скоринкою. Останній нещодавно отримав бронзову нагороду в Португалії на конкурсі World Cheese Awards.

WINETIME співпрацює з крафтовими підприємствами, де можна простежити шлях продукту From Farm to Fork, попередньо перевіривши чистоту процесів. Імпорт також надходить із невеликих господарств із власними традиціями та цікавою історією, що ілюструє принцип WINETIME показувати самобутність продуктів із різних країн.

Компанія може імпортувати продукти з різних регіонів однієї країни. Приміром, італійська оливкова олія різниться залежно від клімату та місцевості, де ростуть оливкові дерева. Команда WINETIME знайшла виробника на Сицилії, який виготовляє олію лише із сицилійських оливок – вони мають характерний, трохи гіркуватий смак. У Греції й на Криті компанія купує олію, виготовлену з оливок дерева, гілки якого збирали ще для вітання олімпійських чемпіонів. А також замовляє оливкову олію в ПАР – там місцевий фермер наприкінці XX століття посадив 50 000 оливкових дерев, із плодів яких робить олію, що отримує міжнародні нагороди.

Схожий підхід у WINETIME і до вибору шоколаду. Компанія співпрацює з виробниками, які готують шоколад із какао-бобів із маловідомих регіонів. «Це дає гостю змогу скуштувати продукт із різних регіонів і навчитися розрізняти смакові профілі кожного з них», – зазначає Олександра Полій.

Широка географія співпраці з іноземними виробниками розширює мікс смаків, які пропонує WINETIME. Так, на іноземних виробництвах команда дізналася про нетипові для українців гастротрадиції і привезла їх в Україну. Це блакитний сир і фрукти – поєднання солоного із солодким, сир бурата і фрукти – мікс солодкого з кислим, морозиво і оливкова олія, бургер і шампанське, інжир і сир. Поєднання солоної оливкової олії з хлібом походить із Франції та Італії, сиру з кавою – з Фінляндії, фініка з вершковим маслом і волоським горіхом – зі Сходу.

«Спершу це викликає здивування гостей, а тоді захват від унікального смакового досвіду. Культура споживання звичних нам продуктів в обгортці традицій інших країн допомагає українцям більше дізнатися про культурну ідентичність народів світу і робить їхнє життя яскравішим», – каже Олександра Полій.

WINETIME – більше, ніж магазин

WINETIME регулярно організовує атмосферні гастроподії. Приміром, мережа влаштовує відкриті демонстрації процесу обробки тунця і білуги для гостей – це можна побачити лише на локаціях WINETIME. Пишаючись різноманітним, високоякісним і смачним асортиментом, компанія дає гостям скуштувати його в межах дегустацій. У фудхолах до різних страв пропонують вина, які пасують до того чи іншого смаку їжі. «Це дає змогу створити так званий третій смак. Перший смак – від їжі, другий – від напою, а третій смак – це неповторне поєднання першого і другого», – пояснює Альона Муріна.

Комунікація з боку персоналу в гастромаркетах WINETIME також особлива. Компанія змінила стандартні моделі роботи продавців і консультантів, відійшовши від шаблонних привітань, запитань і пропозицій. Працівники мають високий рівень знань і компетенцій, щоб бути цікавими та невимушеними і встановити з гостями позитивний емоційний звʼязок.

Альона Муріна CMO WINETIME «Ознака, що вирізняє компанію на ринку, – ставлення до гостей, емпатичність, яка транслюється в маркетингу, атмосфері, взаємодії з гостями та постачальниками». Читати більше Згорнути

Попри успіх бізнесу і впізнаваність бренду, у WINETIME відкриті до порад, постійно шукають нове, готові до рішучих дій і цікавих рішень. Чому? Бо впевнені, що немає меж досконалості у пошуках найсмачнішого в світі.