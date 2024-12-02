Німецька компанія, український CEO: симбіоз технологій та інтелекту

Як українець Антон Шнеерсон керує компанією, яка понад 95 років виробляє та поставляє глибинні насоси по всьому світу.

Pleuger Industries – німецький виробник занурювальних насосів, що використовують у водній та відновлюваній енергетиці, а також нафтогазовій промисловості. Компанія має понад 95-річну історію, тому слово «pleuger» часто вживають як синонім підводної мотопомпи. Виробничі потужності Pleuger розташовано в Німеччині, Франції та США, а головний центр розробок знаходиться у Гамбурзі. Серед клієнтів компанії – Shell, British Petroleum, Saudi Aramco та інші світові гіганти. З 2022 року CEO компанії є українець, уродженець Дніпра Антон Шнеерсон. Антон став частиною Pleuger після придбання компанії концерном Flacks Group у 2018 році. Про його шлях до цієї посади, головні виклики та розвиток промислової індустрії Антон розповів в інтерв’ю Forbes BrandVoice.

Про Антона Шнеерсона Антон Шнеерсон народився у Дніпрі, закінчив школу з математичним нахилом і майже 17-річним юнаком переїхав до США, щоб заробити гроші на навчання. Там він працював офіціантом у єврейському районі Брукліна. У 2013-му закінчив університет FH Wiener Neustadt у Відні, отримавши ступінь бакалавра з міжнародного обліку і фінансів, а у 2016-му здобув ступінь магістра з міжнародних фінансів в університеті LSBU у Лондоні. Кар’єру розпочав в інвестиційному банкінгу, працюючи в інвесткомпаніях Відня, Мюнхена та Лондона. У 2017 році Антон познайомився з британським інвестором, засновником та генеральним директором Flacks Group Майклом Флаксом. «Майкл побачив мій потенціал і почав запрошувати до обговорення складних угод. Наприклад, з першого дня я був залучений до переговорів, у яких брав участь інвестиційний банк Rothschild. Це світовий клас, і я був сповнений бажання працювати та підкорювати нові проєкти», – говорить Антон. У 2018 року Майкл Флакс купує компанію Pleuger Industries, саме відтоді Антон починає там працювати, а вже з липня 2022 року обіймає посаду CEO. Майкл Флакс – британський мільярдер, інвестор, філантроп та бізнесмен. Засновник, голова правління та генеральний директор Flacks Group. Читати більше Згорнути

Антон Шнеерсон та Майкл Флакс, Pleuger Industries

Нішевість як перевага

Які найбільші виклики наразі стоять перед промисловим сектором Європи?

Варто знати, що у ХХ столітті, коли в Європі панувала епоха індустріалізації, був закладений потужний економічний базис. На ньому, власне, і досі тримається левова частина німецької економіки. Але, по суті, вона застаріла. У 1980–1990-х роках почали набирати обертів азійські країни. І сьогодні європейська промисловість не може з ними конкурувати через високу вартість. У Німеччині працівники звикли до високих зарплат, компанії контролюють профсоюзи, ми з усіх боків затиснуті вимогами та нормами законів Євросоюзу, а ціна на енергію надзвичайно висока. Сьогодні у Німеччині, напевно, найскладніше та найдорожче виробництво у світі.

Як у Pleuger Industries розвʼязують ці проблеми? Чи змогли ви адаптуватись до таких реалій?

Ми свідомо зберігаємо виробництво в Німеччині, адже made in Germany є основою нашої ДНК і гарантією преміальної якості. Як нішева інженерна компанія ми пропонуємо високотехнологічні рішення, і моє завдання як керівника – переконати команду в тому, що це наша ключова перевага. Ми маємо припинити гонитву за зниженням витрат і боротьбу в ціновій війні з країнами з низькою собівартістю, натомість зосередитися на вдосконаленні наших процесів і створенні унікальної цінності. Завдання команди – повірити в цю місію, вміти пояснити додану цінність нашим клієнтам і донести до них, чому наша якість варта преміальної ціни. Якщо ми постійно працюватимемо над собою і забезпечуватимемо найкращу якість, завжди буде попит на наші продукти.

Антон Шнеерсон звертається до команди, Гамбург 2022

Які проєкти ви вважаєте найбільш значущими для компанії?

Наші насоси працюють на десятках найбільших нафтогазових платформ світу – від узбереж Австралії до Мексиканської затоки, зокрема для таких лідерів, як Shell, BP, Saudi Aramco та Chevron, на мільйони євро. Наприклад, на найбільшій платформі у свiтi Ichtys біля Австралії встановлено десятки наших моторів. Загалом субмерсійні насоси Pleuger використовуються на більше ніж 50 офшорних бурових платформах.

Pleuger розширює та зміцнює свої позиції у відновлюваній енергетиці. Ми прагнемо стати ключовим гравцем у цій галузі, підтримуючи проєкти, що приносять чисту енергію. Компанія вже відзначена як лідер у встановленні насосів для вітрових парків. Наприклад, на проєкті Sunrise Wind поблизу Нью-Йорка, де наші насоси охолоджують генератори, забезпечуючи місто екологічно чистою енергією. Також наші насоси встановлено на проєкті Norfolk VANGUARD WEST та EAST у Північному морі – великому вітряному парку, що постачає енергію в країни ЄС та Велику Британію. Цей парк забезпечує електроенергією приблизно 4 млн домогосподарств, роблячи значний внесок у перехід до екологічно чистих джерел енергії.

Pleuger продовжує зміцнювати свою провідну роль у глобальному енергетичному переході, реалізуючи проєкти, що є першими у своєму роді. Одним із найамбіціозніших проєктів компанії є StEnSea (Stored Energy in the Sea) – перша система підводного зберігання енергії, що змінює правила гри у відновлюваній енергетиці. Проєкт отримав фінансування від Німеччини та США у розмірі близько $7 млн, що підкреслює його значущість. Команда інженерів Pleuger разом із міжнародними партнерами працює над розробленням рішення для ефективного зберігання енергії у підводних резервуарах, забезпечуючи стабільність чистої енергії та задаючи новий вектор розвитку для майбутніх технологій.

Stensea – перша в світі система підводного зберігання енергії

Ключові зміни

З липня 2022 року ви обіймаєте посаду CEO компанії. Які інновації вам вдалося впровадити за цей час?

По-перше, завдяки ринковому перепозиціонуванню Pleuger трансформувалася з компанії, орієнтованої на нафтогазову галузь, на диверсифікованого гравця, де офшорна вітроенергетика тепер формує 25% наших доходів. Це відображає не лише наші інженерні інновації, а й стратегічне мислення.

По-друге, я вірю, що команда – це основа успіху. Мені вдалося сформувати колектив з потужних міжнародних професіоналів. Протягом першого року замінено понад 10 ключових співробітників. Це було складним і дорогим кроком, але він був необхідним. Після такої трансформації компанія вийшла з локального рівня німецької компанії на міжнародний ринок.

По-третє, разом зі своєю командою ми поліпшили бізнес-модель і запровадили послугу післяпродажного обслуговування двигунів, якої раніше практично не існувало. Німці настільки впевнені в якості своєї продукції, що навіть не задумувались про надання післяпродажного сервісу. Два роки тому я започаткував впровадження сервісних договорів, що дозволило нам стати ближчими до клієнтів і суттєво збільшити прибуток. Моя мета полягала в тому, щоб змінити підхід: від транзакційного до орієнтованого на побудову відносин, де клієнти залишаються з нами на звʼязку навіть після завершення продажу. Це сприяє створенню довгострокових взаємин і підвищенню довіри до компанії. Що може бути краще?

Підсумовуючи, ще одне важливе досягнення – відкриття третього заводу поблизу Нью-Йорка. Ринок США дуже конкурентний, нам потрібно було створити локальну команду для швидкої реакції та оперативного сервісу.

Усі ці зміни привели до того, що минулого року компанія Pleuger отримала найбільший прибуток за останнє десятиліття.

Команда Pleuger у Мюнхені на виставці IFAT, травень 2023 року

Pleuger для України

Минулого року ви передали Україні 13 насосів. Чи будете ви й надалі брати участь у реконструкції інфраструктури нашої країни?

Так, ми передали Одесі водяні насоси для забезпечення питною водою мешканців кількох будинків. Наразі ведемо переговори з українським урядом щодо потужних насосів заввишки 10 м для стабільного водопостачання великих районів. Питання якісної води в Україні залишається актуальним – необхідно оновити застаріле обладнання, яке небезпечне для здоров’я. Я мрію, щоб хоча б одне місто України оновило систему водопостачання за допомогою технологій Pleuger.

Ми прагнемо стати ключовим партнером в Україні, пропонуючи передові технології та рішення для модернізації інфраструктури водопостачання.

Крім того, ми спонсорували українську чемпіонку та тенісистку Людмилу Киченок на іграх у WTA Finals у Саудівській Аравії. Це все є частиною нашої підтримки українського народу.

Ви вже понад 20 років живете поза межами України. Чи досі ви відчуваєте зв’язок з батьківщиною?

Я дуже прив’язаний до України. Разом із Pleuger і за допомогою Майкла Флакса активно підтримую єврейську громаду хабад у Дніпрі. Ми допомагали дніпрянам у найскладніші часи першого року війни та продовжуємо це робити сьогодні. Для мене важливо бути корисним моїй державі, я допомагатиму на максимумі моїх можливостей.

Антон Шнеерсон, CEO компанії Pleuger Industries

Які ваші плани на найближчі п’ять років для Plueger?

Наша компанія прагне стати більш динамічною, відповідаючи на виклики сучасного світу та змінюючи підхід до бізнесу. Наше бачення полягає в тому, щоб бути лідером у своїй галузі, пропонуючи гнучкі рішення, що відповідають потребам клієнтів і вимогам ринку. Ми маємо чіткий план розвитку Plueger на найближчі пʼять років, зосереджений на трьох ключових напрямах: інновації, екологічність і масштабування. Головна мета компанії наразі – перехід до сектору відновлюваної енергетики, що дозволить нам зробити внесок у створення більш чистого та стійкого майбутнього.