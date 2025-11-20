Андердог українського паливного ринку, компанія UPG, менш ніж за пів року зросла упʼятеро, вирвавшись на третє місце за кількістю заправок в Україні. Мета на наступний рік – вибороти першість. Бенефіціар компанії Володимир Петренко максимально підвищив ставки. Які карти у нього на руках?

Першу свою заправку UPG (тоді «Українська паливна група») запустила у 2007-му в селі Сінгури Житомирської області. «Це була невелика заправка, яку ми взяли в оренду у директора Житомирського бронетанкового заводу», – згадує засновник UPG Володимир Петренко (офіційна власниця – Юлія Васьковська).

За 18 років UPG розрослася до мережі АЗС у 20 областях із власним автопарком бензовозів, двома баржами (3600 т кожна) та трьома паливними терміналами у Польщі: морський у Свіноуйсьце, річковий у Щецині та сухопутний у Ряшеві. UPG посідає 22-ге місце у рейтингу найбільших компаній України.