Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
09:14 хвилин
Андердог українського паливного ринку, компанія UPG, менш ніж за пів року зросла упʼятеро, вирвавшись на третє місце за кількістю заправок в Україні. Мета на наступний рік – вибороти першість. Бенефіціар компанії Володимир Петренко максимально підвищив ставки. Які карти у нього на руках?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Першу свою заправку UPG (тоді «Українська паливна група») запустила у 2007-му в селі Сінгури Житомирської області. «Це була невелика заправка, яку ми взяли в оренду у директора Житомирського бронетанкового заводу», – згадує засновник UPG Володимир Петренко (офіційна власниця – Юлія Васьковська).
За 18 років UPG розрослася до мережі АЗС у 20 областях із власним автопарком бензовозів, двома баржами (3600 т кожна) та трьома паливними терміналами у Польщі: морський у Свіноуйсьце, річковий у Щецині та сухопутний у Ряшеві. UPG посідає 22-ге місце у рейтингу найбільших компаній України.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.