Андрій Журжій, Inzhur: «Українці маленькими кроками будують велике майбутнє»

Інтерв’ю засновника та CEO Inzhur про головні принципи ведення REIT-бізнесу та плани об’єднати українців для подальшого відновлення країни

Вперше про компанію Inzhur українці почули на початку лютого 2022-го. Тоді її власник Андрій Журжій почав залучати дрібних інвесторів до співпраці з інвестфондом Inzhur 1001, таким чином відкривши можливість для українців ставати співвласниками комерційної нерухомості й отримувати пасивний дохід. Станом на жовтень 2024-го у портфелі Inzhur кейси з успішного колективного інвестування у будівлі, які орендують McDonaldʼs і «Сільпо», а також з інвестування в житлову нерухомість Київської області. За 2,5 року компанія залучила понад 2,3 млрд грн інвестицій та обʼєднала майже 10 000 співвласників нерухомості.

Прагнучи бути дотичним до розбудови енергетичної системи України, цьогоріч Андрій Журжій відкрив ще один напрям для залучення інвестицій. Його компанія Inzhur Energy виграла аукціон «Укренерго», взявши на себе зобовʼязання побудувати поблизу Києва обʼєкт високоманеврової газової генерації потужністю 18 МВт. Деталі – в інтерв’ю Андрія Журжія Forbes BrandVoice.

Юрист, бізнесмен, політик

З чого почалася ваша підприємницька карʼєра і чому вас зацікавив саме девелопмент?

Я починав юристом на Ніжинському консервному заводі Fozzy Group, у 2005-му став керівником юрслужби компанії. Спостерігаючи, як власники Fozzy Group будували бізнес, я і сам захопився підприємництвом. Тож, продовжуючи працювати у Fozzy, 2008 року заснував власну компанію з управління активами «Інвестиційні партнери», яка надавала послуги зі структурування бізнесу. Вона і досі існує, серед її клієнтів – «Нова пошта», Sportlife, Rozetka та інші.

У 2011 році я привіз зі США ідею створення в Україні першого REIT-фонду. Тоді запропонував цей концепт власникам Fozzy Group, але вони не побачили потенціалу.

Я ж повернувся до цієї ідеї пізніше. Мабуть, мені потрібен був цей час для накопичення досвіду. Придбав земельну ділянку на Черкащині й за три роки побудував там приміщення для супермаркету «Фора».

На цьому шляху наступив на всі можливі «граблі», але це дало мені важливі уроки.

Коли пізніше я заснував девелоперську компанію Smile Development, що спеціалізується на будівництві обʼєктів для супермаркетів, то вже досконало розумів усі нюанси цього процесу.

Чому в 2014 році ви зробили розворот у політику?

Коли прогриміла Революція гідності, на патріотичному піднесенні багато людей із бізнесу пішли в політику. Я не став винятком: захотів долучитися до розбудови нової України. Бувши заступником голови комітету з питань податкової та митної політики, лобіював закон про держзакупівлі, зниження податкового тиску й інші законопроєкти для українського бізнесу. Проте за рік до закінчення пʼятирічної каденції здав мандат: «Самопоміч» тоді вийшла з коаліції й впливати на втілення реформ стало неможливо.

Повернувшись у бізнес, я вигадав нову модель для Smile Development: ми продовжили будувати приміщення для супермаркетів, але тепер не передавали їх замовнику, а здавали в довгострокову оренду.

Inzhur: початок

Як прийшла ідея залучати звичайних українців до інвестування в комерційні обʼєкти?

У 2021 році за власні кошти (175 млн грн) через фонд Inzhur 1001 я викупив у Лісниках Київської області будівлю супермаркету «Сільпо» з договором оренди до 2031 року. Створивши фонд Inzhur 1001, почав залучати до нього пересічних українців: будь-хто міг придбати сертифікати й щомісяця отримувати дивіденди від оренди – 10,06% у доларах на рік. І хоча цей процес почався за 10 днів до російського вторгнення, до 24 лютого Inzhur встиг укласти сім угод на загальну суму $1,3 млн.

Під час великої війни ми дали «Сільпо» знижку на оренду на вісім місяців, але інвестори цього не відчули, бо фонд продовжував виплачувати дивіденди, як зазвичай, навіть трохи більше обіцяного. Для нас як керуючої компанії важливо було дати інвестору позитивний досвід співпраці з фондом.

Ми ладні знехтувати доходом компанії, але не розчарувати партнерів. Загалом ми запустили вже шість фондів і станом на листопад 2024 року виплатили понад 284 млн грн дивідендів.

Хто є співвласниками фондів Inzhur?

Це люди різного достатку, серед яких підприємці, IT-фахівці, лікарі, юристи, викладачі вишів, держслужбовці та військові. У лютому 2024-го компанії Inzhur виповнилось два роки. Щоб дізнатись, що наші клієнти про нас думають, ми провели опитування й отримали понад 300 позитивних відгуків. Багато хто писав, що завдяки нам відчувають себе успішними, бо перед сном із дружиною обговорюють «свої» ресторани та супермаркети. Українці прагнуть бути причетними до великих проєктів, навіть маючи невеликі суми. Так маленькими кроками вони будують велике майбутнє.

Андрій Журжій, засновник та CEO Inzhur. Фото Артем Галкін

Разом до відбудови

Власне, про це ваш новий проєкт Inzhur Energy. Розкажіть, на якій він стадії зараз?

Українці настільки круті, що коли їм росіяни гасять світло, вони йдуть інвестувати в нову генерацію. Наразі ми розпочинаємо будівництво газопоршневої маневрової електростанції під Києвом, вже підписали контракт з «Укренерго» на п’ять років. При цьому проєктування генерації ми одразу робимо на 36 МВт, а не на 18 МВт, бо розуміємо перспективу такого виду послуг.

Ми отримали технічні умови на підключення до електро- та газової мережі, підписали контракт на поставку газопоршневої установки, оплатили гарантійний внесок «Укренерго». До кінця листопада 2024-го вийдемо безпосередньо на будівельні роботи.

Скільки коштує проєкт і який поріг входу для інвесторів?

Загальний кошторис проєкту €11 млн, особисто я проінвестував близько €3 млн. Попередньо вже є 939 потенційних співвласників, що орієнтовно становить €2,7 млн інвестицій. Поріг входу для цього фонду – близько 6000 грн. Можливість проінвестувати буде відкрита недовго, максимум протягом двох місяців, бо з кожним місяцем цінність сертифікатів зростатиме.

Чи плануєте виплачувати дивіденди?

Усі зароблені прибутки ми вкладатимемо в нову генерацію, тому виплачувати дивіденди не плануємо. Ідея цього проєкту – у щорічному зростанні вартості сертифікатів. Прогнозована дохідність – 15% річних у доларах. Якщо інвестор захоче, то зможе у будь-який момент продати сертифікати. Цей продукт для тих, хто хоче, щоб гроші капіталізувалися швидше, а сертифікат мав цінність у довгостроковій перспективі.

Ринок енергетики наразі демонополізується, і ця пропозиція не буде вічною. З кожним роком зʼявлятиметься дедалі більше приватних компаній, які заходитимуть на цей ринок.

Наше завдання – спільними зусиллями зайняти якомога більшу частку. Для цього потрібно не ділити прибутки, а інвестувати.

Як би ви сформулювали місію Inzhur?

Обʼєднання та перемога. Зараз це одна велика місія усіх українців, бізнесу та держави – отримати шанс на нову історію. Мене надихає, як ми справляємося з цим у REIT-інвестуванні: навіть під час повномасштабної війни виходить залучати мільярди гривень інвестицій. Тільки так і тільки разом ми відбудуємо Україну. Єдність дає силу.