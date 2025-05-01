«АВТ Баварія»: розвиток з користю для суспільства

Ерік Бернінг, генеральний директор «АВТ Баварія», офіційного представника BMW Group та імпортера автомобілів Aston Martin, ALPINA, INEOS в Україні, про соціальні ініціативи та розвиток під час повномасштабної війни

Як змінилося розуміння соціальної відповідальності компанії після 24 лютого 2022 року?

Хоча соціальна відповідальність завжди була частиною ДНК «АВТ Баварія», після 24 лютого 2022 року стало очевидно: це час для посилення напряму. Якщо ти міжнародна компанія, працюєш в Україні й отримуєш тут прибуток, не можеш залишатися осторонь.

Стратегія «Збережи та сформуй майбутнє України» стала основою нашої діяльності у сфері КСВ та ESG і охоплює три напрями: відбудову, оборону та гуманітарну підтримку.

Яким чином «АВТ Баварія» інтегрувала КСВ у бізнес-модель?

Найважливіше — ми закріпили фіксований відсоток прибутку на КСВ: 50 000 грн за кожний проданий автомобіль, поставлений BMW AG на спеціальних умовах, ми перераховуємо на фандрейзингову платформу UNITED24. Це було свідоме рішення: платформа працює під егідою президента України, має прозору звітність і проходить аудит Deloitte — ми бачимо кожну гривню. В умовах великої війни це надзвичайно важливо.

Також разом із Happy Paw підтримуємо притулки для тварин: за кожен проданий MINI перераховуємо 10 000 грн на ці потреби. А 50% прибутку з онлайн-магазину спрямовуємо на Paravolan — ініціативу, що евакуює важкохворих дітей із зон бойових дій.

За три роки повномасштабної війни «АВТ Баварія» спрямувала понад €6 млн на благодійність.

Від відновлення мостів і облаштування бомбосховищ у школах до закупівлі пікапів для мобільних бойових груп і підтримки мережі мікрорадарів для виявлення дронів — за кожною ініціативою стоїть розуміння: чим краще ми працюємо, тим більше користі можемо принести країні. Бізнес зростає, і разом із ним — фонд підтримки. Люди хочуть бути частиною команди, яка працює зі змістом. Коли ми організовуємо виїзди для допомоги Happy Paw, усі місця розбирають за кілька хвилин.

Як у компанії ухвалюють рішення, які саме ініціативи підтримувати?

Це непросте питання. Спочатку вибір був очевидним: ми вирішили співпрацювати з UNITED24, адже, як я вже сказав, ця платформа пропонує найвищий рівень прозорості, контролю та підзвітності. Для мене особисто це має велике значення, адже я відповідаю перед головним офісом і маю чітко показати, куди спрямовуються кошти.

Визначити, яка ініціатива важливіша, дуже складно, насправді всі напрями допомоги є критичними. UNITED24 забезпечує регулярні оновлення. Ми уважно вивчаємо їх у команді й ухвалюємо рішення, орієнтуючись на пріоритети моменту, актуальну ситуацію в Україні та наші фінансові можливості.

Наразі наш фокус — допомога в найнагальнішому: підтримати Україну на шляху до перемоги.

Яке місце займає соціальна відповідальність у внутрішній політиці компанії?

Соціальна відповідальність «АВТ Баварія» охоплює й внутрішню підтримку — зокрема, фонд для мобілізованих працівників. У 2024 році його обсяг становив 1 075 000 грн. Після повного використання коштів наприкінці літа ми додали ще 500 000 грн, тож загальний бюджет на кінець минулого року сягнув 1 575 000 грн.

Для працівників ми впровадили психологічну підтримку, створили фонд, що компенсує витрати, що в Україні не входять до медстрахування, але покрилися б у Німеччині. У фокусі також інтеграція ветеранів і людей з інвалідністю. Ми заснували та готуємо до відкриття Академію, програму навчання та стажування, зокрема механіків. Спочатку — для молоді, тепер — і для ветеранів. Це нова ініціатива, але ми глибоко віримо, що вона потрібна.

Як пандемія COVID-19 та повномасштабна війна вплинули на ринок автомобілів в Україні?

За останні п’ять років, незважаючи на скорочення ринку, «АВТ Баварія» збільшила свою частку, зберегла стабільність і розширила команду на 106 осіб — з 344 до 450. І це частина нашого фундаментального переконання: ми не просто залишаємося в Україні, ми розвиваємося тут і разом з країною дивимось у майбутнє. Віримо в перемогу, у зростання, у силу бізнесу бути рушієм змін. Саме тому наступний крок — це новий формат нашої присутності.

Які саме нові формати роботи з клієнтами ви впроваджуєте?

Незабаром ми відкриємо AWT Studio в UNIT.City — компактний шоурум площею 330 кв. м, створений для емоційної взаємодії з брендом. Це інноваційний формат не лише для України, а й для європейського ринку. Важливо, що навіть під час повномасштабної війни ми розширюємо можливості для прямого контакту з клієнтом.

Співпраця з UNIT.City розпочалася ще у 2018 році. З розвитком житлової інфраструктури стало очевидно: наші клієнти не тільки працюють у UNIT.City, а й обирають його для життя. Для бренду важливо бути там, де живе його спільнота, тому рішення про глибоку інтеграцію в екосистему UNIT.City стало природним кроком.

Аудиторія кампусу — молода, технологічна та прогресивна. Це ідеальне середовище для розвитку клієнтського досвіду. Тут нові ідеї сприймаються швидко, а те, що працюватиме в UNIT.City сьогодні, за кілька років стане нормою для всієї країни.

Як ви бачите роль бізнесу в часи війни?

Повномасштабна війна змусила нас переосмислити власну роль у житті країни.

Ми віримо у силу бізнесу як рушія позитивних змін і залишаємося надійною опорою для України — сьогодні й у майбутньому.

Бізнес має бути не лише джерелом економічної стабільності, а й активним учасником суспільних трансформацій.

Це означає інвестувати у відбудову інфраструктури, підтримувати місцеві громади, сприяти розвитку освіти й технологій. Наша місія — пройти цей шлях разом із країною: зараз — підтримуючи у найскладніші моменти, завтра — допомагаючи будувати нову, сильну Україну. Віримо: стійкий бізнес сьогодні — запорука незалежної та успішної держави завтра.