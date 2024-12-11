Історія міжнародної компанії Avon, що існує майже 140 років, в Україні розпочалася у 1997-му. Протягом усього цього часу основою філософії компанії залишаються принципи чесності перед клієнтами, прозорої роботи та високих корпоративних стандартів. Avon в Україні є соціально відповідальним бізнесом, що гарантує якісну продукцію, не тестуючи її на тваринах, та реалізує низку благодійних ініціатив. Серед ключових соціальних проєктів – «Місія проти раку молочної залози», що стартувала у 2001 році, та «Місія проти насильства над жінками», яка діє з 2009 року. Крім того, «Avon Україна» допомагає постраждалим від війни українцям, надаючи їм засоби гігієни першої необхідності.

«Місія проти раку молочної залози», що рятує життя

Ініціатива Avon «Місія проти раку молочної залози» працює в Україні 23 роки. За цей час cпільно із благодійним фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» компанія передала 19 одиниць мамографічного обладнання у державні онкодиспансери Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Черкас, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Полтави, Сум, Вінниці, Сімферополя.

За час існування програми Avon зібрала понад 20,5 млн грн, які у співпраці з низкою фондів і благодійних організацій було спрямовано на купівлю спеціалізованого обладнання та покращення умов для ранньої діагностики раку. Програма працює зараз і продовжить існувати надалі, її мета – популяризація регулярних обстежень, що дозволяють діагностувати небезпечні хвороби молочних залоз на ранніх стадіях, а також поліпшення умов такої діагностики.

За оцінками ВООЗ, у світі щороку реєструється близько 2,2 млн нових випадків і понад 685 000 смертей. В Україні лише за 2022 рік зареєстровано 12 335 нових випадків захворювання. В цю статистику потрапили 77 чоловіків. Страшна недуга забрала життя 3881 жінки. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії – у 80%, на III стадії – у 50% жінок.

Прагнучи забезпечити українок якісними і доступними медичними послугами, Avon співпрацює з організаціями, що підтримують жінок із онкозахворюваннями та ведуть інформаційну кампанію про рак молочної залози. У 2023-му спільно з БФ «Квітна» Avon реалізувала проєкт «Пересувна медична платформа», переказавши 576 000 грн на роботу фургону, завдяки якому жінки, котрі не мали доступу до відвідування мамолога за місцем проживання, могли пройти безкоштовне первинне обстеження. У жовтні та листопаді фургон працював у Чернігові і Дніпрорудному, що на Дніпропетровщині. За цей час 683 жінки отримати консультації і рекомендації мамолога.

Спільно з БФ «Квітна» Avon реалізувала проєкт «Пересувна медична платформа».

У 2024 році «Avon Україна» підписала угоду про співпрацю з Національним інститутом раку і першим кроком спрямувала 200 000 грн на ребрендинг спеціального фургона, на базі якого облаштовано мобільний консультативно-діагностичний центр з апаратним мамографом, апаратом УЗД та окремим гінекологічним кабінетом. У вересні він працював на території центральної Баришівської лікарні, обстеживши 586 жінок віком від 23 до 94 років. В загальному надано 2386 медичних послуг, серед яких консультації гінеколога та мамолога, цитологія, мамографія та кольпоскопія. А у жовтні діагностичний фургон продовжив роботу у місті Миронівка, що на Київщині. Наступні локації оберуть фахівці Інституту раку, проаналізувавши запити від громад.

Рання діагностика раку збільшує шанси на одужання, тому Avon проводить освітні кампанії, аби підвищити обізнаність українок про важливість регулярних обстежень. Так, у 2023 році компанія розмістила борди та сітілайти у низці регіонів України з нагадуванням про підступність онкохвороб та з QR-кодом, який вів на рекомендації щодо захисту здоров’я. Крім того, у 2024 році спільно з БФ «Здоров’я жінки та планування сім’ї» Avon розмістила інформаційні плакати у лікарнях та клініках.

Мета і цінності програми «Місія проти насильства над жінками»

Компанія Avon – це не лише про цінності, що базуються на піклуванні про красу, а й про проєкти, спрямовані на безпеку жінок. Один з таких – «Місія проти насильства над жінками», що покликаний допомагати тим, хто зіткнувся з насильством, – працює уже понад 15 років. У 2022 році Avon International переказала до UNFPA $25 000 на створення у Чернігові кризової кімнати для постраждалих від насильства. Тут жінки можуть знайти тимчасовий прихисток, отримати консультації психолога, соцпрацівника, юриста та послугу соціального супроводу, яка допомагає мінімізувати наслідки насильства. Локацію кімнати не розголошують з метою безпеки, потерпілі ж потрапляють туди після звернення до правоохоронців.

Відкриття денного центру у Кривому Розі в рамках програми «Місія проти насильства над жінками».

У 2024 році додатковий благодійний внесок від Avon International у розмірі $160 000 дозволив відкрити чотири денні центри у Кривому Розі, Ірпені, Івано-Франківську й Луцьку. Міста обрано не випадково, оскільки наразі приймають велику кількість вимушено переміщених осіб, а також є учасниками проєкту UNFPA «Міста і громади, вільні від домашнього насильства», в межах якого проведено навчання фахівців та фахівчинь із соціальної роботи, психологів, юристів та представників поліції. Буває, що жінка звертається сама, а буває, що потрапляє до центру за рекомендацією, дехто приходить із дітьми. Кожне звернення – це індивідуальна історія, яка потребує детального опрацювання для надання якісної допомоги, кажуть в «Avon Україна».

Денний центр у Луцьку в рамках програми «Місія проти насильства над жінками».

Денний центр – це безоплатний, доступний та безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від насильства можуть отримати комплексну допомогу, а саме:

консультування психолога та соціального працівника;

юридичне консультування;

послугу соціального супроводу, що спрямована на подолання або мінімізацію наслідків домашнього та гендерно зумовленого насильства;

інформування про послуги інших організацій та установ, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству.

Отримати необхідну допомогу можливо за адресами: м. Ірпінь, вул. Лісова, 46; м. Івано-Франківськ, вул. Симоненка, 3Б, на базі Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, 43 (18.09); м. Луцьк, вул. Київський Майдан, 13.

Денний центр в Ірпені у рамках програми «Місія проти насильства над жінками».

Після початку повномасштабного вторгнення Avon почала спрямовувати кошти на підтримку жінок, які стали жертвами фізичного і сексуального насильства внаслідок воєнних дій в Україні. Розуміючи складність проблеми та її наслідків, у 2023 році компанія виділила 655 000 грн і спільно з ГО «Дівчата» започаткувала проєкт із протидії гендерному насильству «Психологічна допомога постраждалим від фізичного та сексуального насильства внаслідок воєнних дій в Україні за підтримки «Avon Україна», який тривав протягом травня – липня 2023-го. Фахівці провели 564 години психологічної роботи у Сумах, Запоріжжі й на Київщині зі 198 жінками, які зіткнулися з насильством. За цими цифрами – особисті болючі історії та полегшення, непрості рішення й розуміння, що жертв насильства є кому вислухати і допомогти.

На цьому благодійна допомога компанії не закінчується. У 2024-му Avon домовилася про співпрацю з БО «Світло надії» у Полтаві, що з 1999 року надає соціальні, медичні та інші послуги, зокрема жінкам і дітям, які постраждали від насильства.

У 2017 році команда «Світла надії» відкрила центр для жінок, де пропонує тимчасове проживання, психологічну і правову допомогу. Для забезпечення комфортних умов у центрі «Світло надії» ініціювали проєкт із реконструкції приміщення, щоб збільшити кухонну та обідню зони. «Avon Україна» долучилася до проєкту, спрямувавши 200 000 грн на покриття ремонтних витрат у повному обсязі. Роботу вже завершено, і тепер жінки мають достатньо комфортного простору для життя та спілкування.

Є й інші благодійні ініціативи «Avon Україна». Так, після ракетного удару РФ 8 липня 2024 року, коли постраждала найбільша в Європі дитяча лікарня «Охматдит», компанія переказала 1 млн грн до БФ «Добрі донати» на її відновлення. За ці кошти було придбано обладнання Ligasure для електролігування та розділення тканин для лапароскопічних операцій. Уже на початку серпня обладнання вартістю 1,1 млн грн було передано в «Охматдит».

Компанія «Avon Україна» переказала 1 млн грн до БФ «Добрі донати» на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Гуманітарна допомога від «Avon Україна»

Працюючи за принципами соціально відповідального бізнесу, «Avon Україна» підтримує українців, які потребують допомоги у важкі часи великої війни. У 2023 і 2024 роках компанія передала понад 800 000 одиниць гігієнічної продукції більш як на 60 млн грн.

Допомогу спрямовували до офіційних благодійних фондів та організацій з різних регіонів, які формували гігієнічні набори і передавали тим, хто їх потребував. Після підриву Каховської ГЕС команда «Avon Чехія» передала 3000 футболок. Допомога українцям – це частина філософії компанії та великий вектор її щоденної роботи.

Ековідповідальність і жодних тестувань на тваринах

Ще 30 років тому Avon відмовилася від дослідів на тваринах, обравши альтернативні способи тестування продукції. Компанія застосовує компʼютерне моделювання, проводить лабораторні дослідження на клітинному рівні та клінічні випробування на добровольцях.

Щоб нові методи були прийняті світовими регуляційними органами, Avon взаємодіє з такими організаціями, як Institute for In Vitro Sciences та Humane Society International. У 2023 році компанія почала партнерство, в результаті якого всю продукцію Avon було схвалено в рамках програми Leaping Bunny – всесвітньо визнаного стандарту продуктів, що не тестуються на тваринах. Ця програма від Cruelty Free International – світової організації, яка просуває припинення експериментів на тваринах, – працює над створенням світу, де ніхто не прагне проводити експерименти на тваринах.

Всю продукцію Avon було схвалено в рамках програми Leaping Bunny.

Avon – це бренд краси, який певен, що краса не повинна бути жорстокою і не потребує жертв, тож у тестуванні косметики на тваринах немає необхідності.

Лілія Стрикиця, директорка з продажу «Avon Україна» Для мене як для українки в ці непрості часи для нашої країни важливо те, що наша компанія, з одного боку, надає можливості жінкам, на чиї долі випало багато випробувань саме зараз, отримувати додатковий дохід та мати можливість придбати якісні засоби догляду для всієї родини за доступними цінами. Крім того, це можливість відволіктися від читання чатів і новин та через спілкування з клієнтами підтримувати одне одного. З іншого боку, ми як компанія, яка здійснює операційну діяльність в Україні, прозоро платимо всі податки в український бюджет, а отже, підтримуємо економіку країни під час війни. Наприклад, за 2022–2024 роки сплачені податки становили понад 410 млн грн. Ми підтримуємо й наших співробітників, зокрема за період 2023–2024 років здійснили понад 4 млн грн додаткових виплат для покриття їхніх базових витрат. У багатьох наших дівчат, як і у мене особисто, чоловік, чи син, чи брат, пішли захищати свої родини. І наші робочі зустрічі часто стають місцем, де тебе можуть вислухати і підтримати. Я часто кажу своїй команді, що поки наші чоловіки тримають військовий фронт, ми, жінки, тут, у тилу, маємо тримати фронт економічний: працювати, заробляти, платити податки й донатити. Важливо не здаватися емоційно. Тому працюємо, підтримуємо і посміхаємося. Слава Україні! Читати більше Згорнути

«Avon Україна», не зупиняючись, змінює життя українців на краще. Турбота про українців та українок завжди була і буде важливою частиною нашої компанії, незалежно від того, які бізнес-цілі стоять перед нами. Ми впевнені, що кращий світ для жінки – це кращий світ для всіх.