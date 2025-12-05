Два десятиліття Epson в Україні: ефективні рішення для бізнесу та освіти

У 2025 році Epson відзначає 20 років роботи в Україні – це період, протягом якого компанія послідовно розвиває енергоощадні технології, впроваджує інновації в друці, скануванні та візуалізації й вибудовує підхід, заснований на принципах сталого розвитку. Про те, як ці ідеї формують бачення майбутнього компанії, розповідає Ніл Кохун, президент компанії Epson Middle East FZCO (до цього регіону Epson належить і Україна. – Ред.), що має десятирічний досвід роботи в компанії.

Розкажіть, з якими викликами ви стикаєтеся на українському ринку? Як на них реагуєте?

У регіоні META-CWA ми передусім переосмислюємо роль технологічного партнера – для людей, бізнесу й довкілля. Наш фокус простий: якісні та відповідальні рішення у друці, скануванні, візуалізації та виробництві.

Ніл Кохун, президент компанії Epson Middle East FZCO

Але цього замало. Клієнти очікують технологій, які справді економлять енергію й кошти, тож ми рухаємося швидко, тримаємося принципів сталого розвитку та знижуємо загальну вартість володіння.

Приклад такого підходу – струменевий друк Heat-Free. Він споживає менше енергії, зменшує вплив на довкілля та забезпечує довгу роботу пристроїв із низькими витратами на обслуговування. Щоб залишатися гнучкими, ми адаптуємо постачання, тримаємо локальні запаси й працюємо разом із партнерами. А зростання потреб у освіті, медицині та державному секторі стимулює нас створювати комплексні рішення: від обладнання до програмного забезпечення й сервісу.

Наші опорні принципи – майстерність, турбота, креативність і співпраця. Вони дозволяють нам впроваджувати інновації саме там, де ринок змінюється найшвидше.

Розкажіть детальніше про ваше бачення сталого розвитку. Як воно інтегровано в загальну стратегію компанії?

У 2025 році Epson оновила свою глобальну Екологічну програму 2050, визначивши метою досягнення вуглецевої нейтральності та відмову від використання невідновлюваних ресурсів до 2050 року. Це стало продовженням переходу на 100% відновлювану електроенергію на всіх об’єктах Epson Group у світі, завершеного в 2023 році.

У соціальному вимірі нашої стратегії сталого розвитку ми реалізуємо низку освітніх ініціатив та програм цифрової інклюзії, співпрацюючи зі школами та державними установами, щоб зробити технології доступнішими, вигіднішими та надійнішими.

Завдяки цим та іншим ініціативам Epson уже п’ятий рік поспіль входить до списку CDP «A List» за активну боротьбу зі змінами клімату.

Що для вас означає бути технологічним партнером для бізнесу та споживачів?

В Epson ми дотримуємося принципу орієнтації на клієнта. Інвестуємо в глибоку співпрацю, щоб розуміти та задовольняти потреби кожного клієнта. Об’єднуючи дані від локальних команд, регіональну аналітику, відгуки клієнтів та інформацію від партнерів, ми надаємо локальні інсайти глобальній команді досліджень і розробок Epson. Разом створюємо та тестуємо рішення, орієнтовані на ринок.

Незалежно від того, чи йдеться про безпечне сканування документів для медичної установи, сучасну проєкцію для школи або зниження витрат на друк для бізнесу, ми забезпечуємо не лише технологію, а й постійний сервіс у партнерстві з локальними представниками.

Які ключові етапи 20-річної історії Epson в Україні ви б виділили?

Особисто я виділяю такі важливі віхи:

По-перше, це відкриття офісу Epson в Україні в 2005 році в Києві. Це був чіткий сигнал про нашу готовність підтримувати українських клієнтів безпосередньо. По-друге, впровадження інноваційних рішень, таких як Epson EcoTank, що дозволило зробити якісний кольоровий друк більш економічним та екологічним для домогосподарств, освіти та бізнесу. По-третє, довгострокові партнерства з українськими клієнтами, які стали основою нашого зростання та довіри до бренду Epson в Україні.

Чим український ринок відрізняється від інших, з якими ви працюєте?

Україна – це ринок, орієнтований на практичність, цінність і стійкість. Покупці ретельно аналізують експлуатаційні витрати, енергоспоживання та надійність. Але цикли прийняття рішень можуть бути дуже швидкими, особливо у проєктах в освіті, охороні здоров’я та державному секторі. В таких умовах ми завжди прагнемо бути гнучкими, орієнтованими на сервіс і результат для клієнта. Ми бачимо чітку роль Epson у сприянні місцевому добробуту та створенні технологій, що підтримують циркулярну економіку.

Epson утримує лідерство в струменевому друці в Україні понад 12 років. Які чинники цьому сприяють?

Ми фокусуємося на тому, щоб техніка була дійсно корисною для клієнтів і дозволяла економити ресурси.

Принтери EcoTank допомагають значно скоротити витрати на друк у порівнянні з іншими популярними моделями (за нашими внутрішніми дослідженнями). Безкартриджна технологія EcoTank змінила підхід до друку, і сьогодні її використовують у понад 100 мільйонах пристроїв у світі. А технологія Heat-Free допомагає зменшити споживання електроенергії.

Водночас ми підтримуємо клієнтів локально – через партнерів і оперативну сервісну мережу, щоб техніка працювала ефективно та довго.

Як повномасштабна війна вплинула на вашу діяльність в Україні та співпрацю з партнерами?

Нашим пріоритетом були й залишаються люди, з якими працюємо, та громади, в яких ми присутні. На початку вторгнення ми тісно співпрацювали з місцевими партнерами, щоб забезпечити функціонування критично важливих сервісів там, де це було можливо.

Також ми підтримуємо гуманітарні ініціативи та залишаємося поруч із клієнтами, які покладаються на нас у сферах освіти, медицини, державних послуг та бізнесу. Стійкість українського народу та наша відданість йому залишаються незмінними.

Які напрями досліджень та розробок сьогодні пріоритетні для Epson?

Креативність – один із ключових принципів Epson. Ми надаємо нашим співробітникам свободу для інновацій та співпрацюємо з клієнтами й партнерами, щоб постійно створювати нові рішення, які відповідають їхнім потребам. Завдяки цьому Epson посіла шосте місце в рейтингу Clarivate «Топ-100 глобальних інноваторів».

Принцип креативності проявляється в багатьох аспектах нашої діяльності: технологія Heat-Free, візуальні комунікації з яскравішими та ефективнішими проєкторами, промислові рішення для друку на текстилі, етикетках і вивісках; робототехніка та прецизійні системи для розумного виробництва, автоматизація, що зменшує навантаження на користувачів, технології з меншим впливом на довкілля.

Штучний інтелект активно трансформує індустрії. Яке місце AI займає у вашій стратегії і як ви бачите його майбутнє?

Ми дотримуємося принципу відповідального впровадження штучного інтелекту, керуючись цінностями справедливості, підзвітності та захисту даних. Також ми визнаємо значний потенціал ШІ у вдосконаленні наших продуктів та оптимізації клієнтського досвіду. Але фокусуємося на практичному застосуванні ШІ, а не сліпому слідуванні трендам.

Одним із рішень на основі ШІ став сканер RapidReceipt, який ефективно оцифровує, обробляє та структурує фінансові документи та квитанції, перетворюючи відскановану інформацію на інтелектуальні цифрові дані, роблячи документи готовими до використання для майбутніх робочих процесів Microsoft® Copilot, Apple® Intelligence та ChatGPT.

У яких сферах ви бачите найбільший потенціал для рішень Epson в Україні?

На мою думку, це освіта, медицина, державні послуги та малий і середній бізнес. В освітньому сегменті струменеві принтери, інтерактивна проєкція та інші інтегровані рішення Epson забезпечують економічно ефективне та багатофункціональне навчальне середовище.

Безпечне сканування та енергоефективний струменевий друк Epson допомагають скоротити черги та споживання електроенергії в державному й адміністративному секторах та медичних установах. Технологія Heat-Free та принтери EcoTank забезпечують стабільну якість при низькій загальній вартості володіння для малого та середнього бізнесу.

Як ви плануєте розвивати партнерство в Україні в найближчі роки?

Наша стратегічна орієнтація в Україні залишається незмінною. Ми реагуємо на реальні потреби суспільства, споживачів і організацій у співпраці з локальними партнерами. Плануємо розширення спектру рішень для дому, офісу та спеціалізованого друку, а також посилення цифрового документообігу й рішень для проєкції та візуалізації.

Ми продовжуємо інвестувати в партнерську мережу та сервісну підтримку. Це гарантує, що кожен продукт, придбаний в Україні, має гарантію якості.

Клієнти можуть розраховувати на оперативну допомогу, легкий доступ до витратних матеріалів та довговічні технологічні рішення. Це все відповідає стратегії Epson: менше енергії, менше відходів, надійна продуктивність із турботою про ресурси планети.

Яке місце Україна займає в глобальній стратегії Epson та яким ви бачите майбутнє компанії в Україні?

Цього року ми відзначаємо 20-річчя Epson в Україні, а також 50-річчя бренду Epson у світі. За два десятиліття наша присутність в Україні перетворилася з невеликого представництва на статус надійного технологічного партнера для бізнесу та споживачів.

Сьогодні Україна – це пріоритетний ринок у нашому регіоні: динамічний, інноваційний, рішучий та орієнтований на майбутнє. Саме тут наші сильні сторони мають найбільше значення, адже ми пропонуємо компактні, ефективні та точні технології. Ми тут надовго і бачимо Україну прикладом того, як сталий розвиток через технології сприяє зростанню та стійкості.