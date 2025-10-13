Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Партнерський матеріал
Дата

Інновації як інвестиції. Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині, про те, чому фарма змінює економіку, а не тільки медицину

Партнерський матеріал
Forbes Реклама

5 хв читання

Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині /надано пресслужбою

Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині Фото надано пресслужбою

2025 рік добігає кінця, підсумовуючи період значних змін для фармацевтичного ринку України. Про трансформацію галузі під впливом регуляторних оновлень, цифровізації та штучного інтелекту, а також про роль України в створенні глобальних інновацій розповів Антоні Ауад, керівник діяльності Sanofi в Україні, Греції та Угорщині.

Довідка про компанію

Довідка про компанію

Sanofi в Україні працює понад 25 років і є провідною міжнародною фармацевтичною компанією на ринку країни. Основні терапевтичні напрямки компанії включають діабет, рідкісні захворювання, безрецептурні препарати, серцево-судинні захворювання, розсіяний склероз та онкологію. Крім постачання ліків і вакцин, Sanofi реалізує програми профілактики та підтримки пацієнтів, зокрема ініціативи для людей із діабетом, рідкісними захворюваннями та розсіяним склерозом, а також освітні проєкти для медичних фахівців.

Антоні, яку роль 2025 рік відіграв у розвитку українського фармацевтичного ринку?

2025 рік для українського фармацевтичного ринку був непростим, але результативним. Його початок ознаменувався суттєвими змінами в регуляторній сфері, що стали «холодним душем» для всієї галузі.

надано пресслужбою

надано пресслужбою

Попри це, головний результат – Sanofi забезпечила безперебійне постачання ліків та зберегла доступ пацієнтів до інноваційних оригінальних препаратів. Це складний баланс: швидко адаптуватися до нових регуляторних вимог, не порушивши надійність ланцюгів постачання. Особлива увага була приділена препаратам у програмі реімбурсації, адже пацієнти з хронічними захворюваннями не можуть чекати на адаптацію до законодавчих змін. Деякі проблеми залишаються, і Sanofi готова до конструктивного діалогу з Міністерством охорони здоров’я для їх вирішення.

Чи можна сказати, що Україна вже повноцінно інтегрована в Європу з точки зору доступу до інноваційних ліків?

Україна стрімко рухається в бік європейської інтеграції. Я бачу це на практиці, зокрема через розвиток інструментів договорів керованого доступу (Managed Entry Agreements), це абсолютно європейський та світовий механізм, яким ми, до речі, вже скористались в Україні. 

Ми пишаємось тим, що уклали перші ДКД з українським МОЗ. Темпи їхнього впровадження в Україні дійсно вражають. Особливо важливо, що цей підхід починає застосовуватись і до вакцин, це значно пришвидшує доступ пацієнтів до нових терапій. У портфелі Sanofi чимало чудових інновацій, тож сподіваємось ми скористаємось ще інструментом ДКД із МОЗ України не один раз. 

Як ви оцінюєте роль цифрових технологій та штучного інтелекту в фармацевтичному секторі України?

Україна – одна з найшвидших у регіоні за темпами цифрової трансформації. У 2025-му стався справжній прорив: з’явилася можливість подавати електронні реєстраційні документи – це стрибок, який спростить вихід нових ліків на ринок.

Для Sanofi цифрові технології і ШІ – не хайп, а інструменти, які змінюють процес розробки ліків: від аналізу великих даних і віртуальних популяцій до цифрових двійників, які прискорюють оцінку безпеки та ефективності.

В Україні ми вже використовуємо дистанційний моніторинг, телемедицину, електронні щоденники – це дозволяє зберегти якість даних навіть у складних умовах і робити український досвід цінним для глобальних практик.

Інновації як інвестиції. Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині, про те, чому фарма змінює економіку, а не тільки медицину /Фото 1

Чи може Україна стати стартовим майданчиком для фармацевтичних інновацій?

Так. І клінічні дослідження тому найкращий приклад. Українські центри беруть участь у десятках міжнародних досліджень, і, попри війну, ця активність не тільки не зупинилася – вона зростає. За нашими оцінками, Україна – велика база для клінічних випробувань, і якість роботи дослідників тут дуже висока.

Лише за перші шість місяців 2025 року Sanofi інвестувала понад 80 млн грн у клінічні дослідження в Україні; з 2022 року загальні інвестиції перевищили 0,5 млрд грн; на серпень 2025 року зареєстровано п’ять активних досліджень, 500 пацієнтів у 40 центрах. Це показує, що Україна – не сторонній спостерігач, а реальний партнер у створенні передових терапій.

Ви згадували, що клінічні дослідження в Україні тривають навіть під час війни. Які уроки винесла компанія з цього досвіду і як вони змінюють глобальні практики Sanofi?

Головні уроки – гнучкість і цифровізація. Ми адаптували протоколи, запровадили віддалений моніторинг, електронні платформи для збору даних й телемедичні консультації – і ці практики показали свою ефективність у збереженні якості й безпеки досліджень. 

Досвід українських центрів згодом починають інтегрувати в глобальні процедури: логістичні моделі, підходи до ризик-менеджменту та диджиталізації даних – все це вже використовується в інших країнах.

Це реальний приклад «переносу ноу-хау» з польового досвіду в екстремальних умовах до стандартів великої фарми.

Яке значення має інноваційна фармацевтика для пацієнтів, системи охорони здоров’я та економіки?

Інновації багатовимірні: для пацієнта вони забезпечують кращу якість життя – швидше відновлення, менше побічних ефектів та можливість повноцінно повернутися до роботи й сім’ї. Для системи охорони здоров’я – зниження госпіталізацій і пов’язаних витрат. Для економіки – R&D-інвестиції, створення робочих місць і посилення наукового потенціалу. Це не промо-слогани, а доведені ефекти: інновації реально продовжують життя і підвищують продуктивність економіки.

Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині

Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині

Інновації у фармі – це в першу чергу додаткові витрати. Ви ж стверджуєте, що це інвестиції. У чому різниця підходів?

Різниця – у горизонті планування. Витрати оцінюють сьогоднішній бюджет: «скільки це коштує зараз». Інвестиції враховують довгостроковий ефект: менше ускладнень, менше госпіталізацій, збережені робочі години та зростання продуктивності економіки. З цієї точки зору інновації повертають вкладені ресурси через економію та додатковий ВВП у майбутньому.

В Європі точаться дискусії про підхід до фінансування нових ліків. Які міжнародні моделі фінансування інновацій ви вважаєте прикладом для України?

Є кілька моделей, з яких варто брати приклад. Наприклад, Бельгія адаптувала свою систему так, щоб створити простір для інновацій, а Італія оцінює інновації за такими критеріями, як терапевтична потреба, додана клінічна цінність та якість доказової бази – надаючи пріоритет справді проривним рішенням. Україна може перейняти та адаптувати подібні підходи до власних реалій.

На глобальному рівні Sanofi багато інвестує у R&D. Як визначають пріоритети для таких масштабних інвестицій, і яку частину цього процесу може зайняти Україна?

Глобальна стратегія Sanofi орієнтована на великі терапевтичні напрями з високою невирішеною потребою – і на технологічні платформи: вакцини, біотехнології, цифрові інструменти. У портфелі компанії сотні проєктів, і Україна може бути партнером у кількох ключових напрямах – клінічні дослідження, реальні дані, цифрові пілоти, співпраця з академічними установами. Ми вже бачимо, що українські центри впливають на глобальні протоколи, а практики, відшліфовані тут, використовуються в інших регіонах.

надано пресслужбою

надано пресслужбою

Назвіть, будь ласка, три ключові інноваційні пріоритети Sanofi в Україні у найближчі роки

Три ключові інноваційні пріоритети Sanofi в Україні на найближчі роки зосереджені на цифровізації регуляторики, масштабуванні клінічних досліджень та використанні штучного інтелекту й даних реального світу. 

По-перше, компанія прагне повністю електронізувати регуляторні процеси, щоб скоротити час виходу інновацій на ринок. 

По-друге, Sanofi розширює мережу клінічних центрів, проводить тренінги для дослідників та налагоджує співпрацю з університетами для посилення клінічних досліджень. 

І, по-третє, компанія активно застосовує інтелектуальні алгоритми та аналіз даних реального світу для персоналізованої медицини та оптимізації рішень щодо реімбурсації.

Яким ви бачите майбутнє фармацевтичної галузі у світі?

На мою думку, два ключові тренди змінять галузь: штучний інтелект як «другий двигун фарми» та персоналізована медицина на основі даних. ШІ дозволяє швидше знаходити цільові молекули, створювати цифрові двійники популяцій, моделювати безпеку й ефективність. Використання європейського Health Data Space та національних електронних записів відкриває шлях до ранньої діагностики та більш точного підбору терапії. 

Інновації як інвестиції. Антоні Ауад, керівник Sanofi в Україні, Греції та Угорщині, про те, чому фарма змінює економіку, а не тільки медицину /Фото 2

Водночас важливо пам’ятати: інновації повинні бути доступними для всіх. Це вимагає нових моделей фінансування, партнерства держави і приватного сектора, а також сміливих політичних рішень.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні