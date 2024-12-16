Хто відбудовуватиме Україну: українські компанії чи іноземні?

Зруйновані міста, промислові об’єкти, критична інфраструктура потребують відновлення, деякі негайно, інші – після завершення війни. Практика показує, що багато відновлювальних проєктів здійснюються за фінансової участі міжнародних донорів. Однак виникає питання, чи готовий український будівельний ринок до масштабних викликів сьогодення та майбутнього? Чи вистачить кваліфікованих будівельних, виробничих компаній, проєктних бюро, постачальників матеріалів та обладнання для реалізації таких проєктів?

Під час війни в Україні працюють міжнародні організації, такі як USAID, GIZ, Червоний Хрест, NEFCO, UNDP, MOM та інші, що реалізують критично важливі відновлювальні проєкти. Вони вимагають дотримання міжнародних стандартів та прозорості фінансів від українських партнерів. Проте лише невелика частина українських компаній готова працювати відповідно до цих вимог, зазначають у компанії 7СІ Group. Одночасно іноземні підрядні компанії з досвідом реалізації подібних проєктів виявляють інтерес до українського ринку і можуть стати серйозною конкуренцією для місцевого бізнесу.

Що вже зараз мають робити українські компанії, щоб стати конкурентоспроможними гравцями на будівельному ринку в нових умовах? Про це розповідають Наталія Дерен, засновниця 7CI Group, Сергій Чухрай, директор з будівництва 7CI Group, та керуюча партнерка Ольга Гавура. Деталі – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Наталія Дерен засновниця проєктно-будівельної компанії 7CI Group Читати більше Згорнути

Наталія Дерен, засновниця проєктно-будівельної компанії 7CI Group

Ще в 2013 році ми прийняли стратегічне рішення – розвивати компанію таким чином, щоб стати одним з лідерів на українському ринку генпідрядників, які здатні реалізовувати будівельні проєкти для іноземних замовників.

Виходячи з нашого 11-річного досвіду участі в тендерах відповідно до кваліфікаційних вимог іноземних замовників, а також на основі досвіду виграшу таких тендерів та успішної реалізації багатьох будівельних проєктів за іноземними стандартами в якості генпідрядника, ми виділяємо вісім критеріїв, яким мають сьогодні відповідати українські будівельні компанії:

1. Сильна компетенція проєктних команд підрядника в управлінні проєктами.

Ключовою вимогою на тендері є склад та експертиза проєктної управлінської команди з боку генпідрядника. Для цього, за кваліфікаційними вимогами тендеру, учасник має подавати структуру своєї організації, структуру проєктної команди, резюме кожного з учасників проєктної команди, яку планується залучити до реалізації. Замовник хоче бути впевненим, що команда генпідрядника здатна забезпечити основні вимоги успішної реалізації проєкту – дотримання графіку реалізації, дотримання бюджету, якісне виконання робіт відповідно до затверджених проєктних рішень.

Для того щоб відповідати цим вимогам, ми формуємо команди управління проєктами в структурі нашої компанії. Ми навчаємо своїх спеціалістів найкращим методологіям, інструментам та практикам з управління проєктами, як в бізнес-школах, так і всередині компанії.

У команди управління проєктами мають бути як сильні технічні навички, так і гарно розвинені soft skills.

2. Надійність у дотриманні договірних умов.

Це другий важливий критерій відбору переможця тендеру – для іноземного замовника важливо впевнитися, що проєкт буде реалізовано точно за домовленостями: в установлені строки, у межах визначеної договірної ціни, якісно та відповідно до технічних норм і стандартів. Тому особливу увагу приділяють обговоренню умов договору та їхньому чіткому виконанню. Гарантом надійності компанії виступає її портфоліо та відгуки клієнтів. Іноземні партнери ретельно перевіряють достовірність інформації в портфоліо, відвідують реалізовані об’єкти, спілкуються з попередніми та поточними замовниками генпідрядника. Цей етап відбору часто проходить ще до того, як надходить запрошення на участь у тендері.

Саме таким чином відбувався тендер на будівництво Центру протезування та ортезування UNBROKEN за інноваційною технологією CLT-панелей. Це був найбільший в Україні проєкт у портфелі німецького фонду GIZ та найбільший проєкт з CLT-панелей. Керівник проєкту від фонду приїздив в Україну спеціально для відбору компаній-генпідрядників. Він також відвідував наші найбільші проєкти, реалізовані 7CI Group, зокрема Jam Factory Art Center у Львові, культурний центр сучасного мистецтва, введений в експлуатацію в 2023 році. Ми успішно пройшли цей відбір, виграли тендер і реалізували будівництво Центру протезування та ортезування у Львові в рекордно короткі терміни взимку, чітко в межах обумовленої договірної ціни.

Культурний центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center – реалізований проєкт 7СІ Group

Тримати слово та взяті бізнес-зобов’язання – основа культурного коду нашої компанії. Саме так ми будували довгострокову репутацію надійного генпідрядника.

3. Фінансова стійкість та прозорість.

Зараз фінансова звітність компанії набуває все більшої значущості для іноземних замовників, оскільки вона є основним критерієм оцінки фінансової стійкості та прозорості потенційного підрядника. Наприклад, для участі в тендерах NEFCO необхідно, щоб середньорічний будівельний оборот становив не менш ніж €1 680 000,00 протягом останніх трьох років. Інші фонди звертають увагу на прибутковість компанії згідно з фінансовою звітністю та її стабільність – тобто зростаючу прибутковість протягом кількох років. Популярною вимогою є надання банківської гарантії на суму авансового платежу з переліку акредитованих банків іноземними партнерами. Отримання авансового платежу є обов’язковою умовою тендеру для забезпечення наявності у підрядника достатніх коштів для швидкої реалізації проєкту без затримок.

Іноземні компанії також вимагають достатнього рівня середньої заробітної плати та відсутності заборгованостей зі сплати податків у компанії-учасника тендеру. Це зобовʼязуватиме українські компанії до прозорих договорів, безготівкових розрахунків, фінансової прозорості та належного рівня фінансової грамотності. Звичайно, це додаткові витрати для компаній, але ми розцінюємо це як інвестиції в стійкість та довгостроковий успіх.

Щорічне збільшення фінансової стійкості є одним з ключових пріоритетів генерального підрядника для реалізації масштабних та інноваційних будівельних проєктів. У компанії Севен Сі Ай ми інтегруємо цей принцип у стратегію розвитку компанії та обов’язково враховуємо в цілях річного бюджетування.

Наступними важливими критеріями, яким мають сьогодні відповідати українські будівельні компанії, є:

4. Технічна експертиза як в будівництві, так і в розробці проєктних рішень.

5. Культура та безпека виробництва.

6. Наявність виробничих потужностей та спеціалістів-робочих у штаті, або гарно розвинена мережа підрядників-партнерів.

Сергій Чухрай директор з будівництва 7CI Group Читати більше Згорнути

Сергій Чухрай, директор з будівництва 7CI Group

Історично склалося так, що в нашій компанії, від топ-менеджерів до виконробів і майстрів, всі приділяють велику увагу до деталей. Ми прагнемо розібратися в суті проблеми, щоб зрозуміти, чому саме таке рішення, матеріал чи технологія необхідні для вирішення конкретних задач.

Для підтримки та розвитку технічної експертизи в компанії, ми створили команду R&D – Research and Development. У ній працюють спеціалісти, основною функцією яких є саме вивчення нових технологій в будівництві та проєктуванні, їхнє впровадження, навчання наших спеціалістів реалізовувати ці технологічні рішення на якісному рівні.

Важливо завжди обмінюватися досвідом між різними командами реалізації проєктів, тому ми ведемо базу Lesson Learned (за допомогою продукту Microsoft – Share Point), в якій фіксуємо наші помилки, варіанти їхнього вирішення, покращення та позитивний досвід. Наші керівники проєктів і сайт-менеджери проходять навчання в школі управління будівельними проєктами PRO PM. Також ми робимо ставку на молоде покоління і плануємо активно навчати молодих хлопців та дівчат необхідним робочим спеціальностям. Для цього ми сформували ліцей в структурі 7CI Group і зараз розробляємо програму навчання для монтажників металоконструкцій та дерев’яних конструкцій. Далі плануємо опановувати нові навчальні програми.

Всі знають, що будівництво є однією з найбільш травмонебезпечних галузей. Тому дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки є для нас пріоритетом.

Далеко не всі будівельні компанії виділяють гроші на заходи з культури та безпеки виробництва, але цей критерій точно є дуже важливим для іноземних замовників. І якщо ви вирішили відповідати вимогам міжнародних партнерів у будівельній галузі, то необхідно виділити бюджет та організувати цю діяльність на належному рівні.

Щодо наступного критерію – наявність виробничих потужностей та спеціалістів-робочих у штаті – зараз це дуже болюча тема для України вцілому. Тому вона потребує висвітлення в окремій статті з кадрових питань у будівництві під час війни та в період відбудови. Мобілізація й масова міграція українців за кордон суттєво скоротила кількість кваліфікованих працівників на ринку, і ми всі змушені шукати нові способи залучення та мотивації спеціалістів усіх рівнів.

Додатково до кадрових питань, які потрібно вирішувати, хотілося б додати – прийшов час автоматизації та механізації будівельного процесу, проєктування, управління проєктами. На Заході вже давно стикнулися з цією проблемою та перейшли в фазу мінімізації ручної праці в усіх сферах. Хоча й причини у наших західних партнерів були дещо інші: це висока вартість людино/години, а не критичне скорочення населення країни.

Ольга Гавура керуюча партнерка 7CI Group Читати більше Згорнути

Ольга Гавура, керуюча партнерка 7CI Group

Отже, яким ще важливим критеріям мають відповідати українські компанії, аби отримати конкурентну перевагу в будівельній галузі?

7. Оптимальна ціна.

Оптимальна ціна, а не найнижча, є важливим критерієм відбору підрядника на етапі тендеру. Такий підхід дає змогу замовнику досягати цілей проєкту, мінімізуючи ризики додаткових витрат і часу під час його реалізації. Досить часто технічні експерти замовника звертають увагу на ціноутворення не лише тих позицій, які вони вважають дорогими, а й на надто дешеві. Іноземному замовнику важливо, щоб проєкт реалізувався якісно, без додаткових робіт, без проблем через некоректне розуміння обсягів робіт та вимог до матеріалів і обладнання. Вони не готові переплачувати, але розуміють, що дешево не завжди означає якісно.

Ми детально розраховуємо вартість проєкту на етапі тендеру, підбираємо необхідні матеріали та обладнання, укладаємо партнерські умови з постачальниками для отримання об’єктних знижок і продумуємо технологічний процес будівництва, який не допускає простоїв та зайвих витрат.

Чим більше зусиль ми вкладаємо у планування та оцінку проєкту, тим вищі шанси на успіх у тендері і реалізацію відповідно до запланованих цілей та показників проєкту.

8. Відкритість до інновацій та гнучкість.

Я вважаю, що в недалекому майбутньому в Україні тендери виграватимуть передусім компанії, які мають достатній інтелектуальний і технологічний ресурс для реалізації конкретних проєктів.

Наразі ми стикаємося з жорстким дефіцитом робочих спеціалістів, і ця ситуація тільки погіршуватиметься. Тому інновації стають ключем до збереження лідерства в галузі.

Повернімося до одного з нещодавно реалізованих проєктів – Центр протезування та ортезування у Львові. Проєкт релізований за технологією будівництва з CLT-панелей. Будівництво з CLT-панелей є екологічним і стійким матеріалом, що забезпечує зменшення негативного впливу на довкілля та скорочення строків реалізації проєкту. Завдяки якісному плануванню та тісній співпраці з конструкторами й виробниками панелей наша команда змонтувала будівлю площею 1000 кв. м за 40 днів у грудні – січні, не дивлячись на складні зимові погодні умови. До того ж будівля з CLT-панелей не потребує внутрішнього оздоблення, що також значно скорочує строки, необхідність у робочих і вартість будівництва. Завдяки технології з CLT-панелей можна швидко створювати критично важливі об’єкти та оперативно вирішувати соціальні задачі.

Центр протезування у Львові – проєкт, реалізований за технологією будівництва з CLT-панелей

Існують й інші цікаві інноваційні технології будівництва, наприклад, технології 3D-друку, які вже починають впроваджуватися і можуть стати важливим інструментом для швидкого будівництва житлових та комерційних обʼєктів. Наша команда, 7CI Group, брала участь у зведенні школи у Львові за технологією 3D-друку. Об’єкт реалізувала данська компанія 3DCP, а наша компанія виступала як генеральний підрядник, допомагаючи з логістикою, забезпеченням матеріалів та енергоносіїв для друку. Ми активно навчалися, ставили багато питань, прагнучи зрозуміти всі нюанси цієї технології, зокрема для подальшого впровадження в Україні.

Школа у Львові за технологією 3D-друку

Відбудова України стане глобальним викликом, що потребуватиме зусиль як українських, так і міжнародних генпідрядників. Місцеві компанії вже демонструють здатність працювати в умовах кризи, впроваджувати інноваційні технології та брати участь у масштабних проєктах. Однак їм доведеться адаптуватися до нових умов і відповідати міжнародним стандартам, щоб залишатися конкурентоспроможними на глобальному ринку.

Міжнародна співпраця відкриває нові можливості для розвитку та залучення додаткових ресурсів до локальних компаній. Для цього необхідні системні зміни, зокрема в сфері управління проєктами, навчання кадрів та фінансової прозорості. Ті компанії, які зможуть швидко адаптуватися до цих вимог, матимуть всі шанси стати лідерами в процесі відбудови України.