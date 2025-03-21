Культура вишуканого відпочинку і фокус на благодійність: концепція розвитку ресторанів BAO Group

BAO Group об’єднує чотири ресторани преміум-сегмента: заклади азійської кухні BAO, NAM та BAO Lviv і ресторан грузинської кухні Georgia. Цьогоріч співвласники мережі ресторанів Оксана і Тарас Середюки разом із шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво розширять мережу п’ятим рестораном під слоганом «Зіркові азійські». Це гасло поєднує філософію та цінності BAO Group: бути зірками ресторанної галузі України, радувати гостей і дарувати їм не лише смаки, а й затишок та неповторний ефект присутності, залишаючись острівцем естетики і спокою серед галасу великого міста.

Під час повномасштабної війни BAO Group відкрила заклад у новому для себе регіоні України, закрила великі збори на придбання техніки та екіпірування для українських воїнів, приготувала і безкоштовно роздала 3 млн гарячих обідів і продовжує впроваджувати благодійні ініціативи для військових та дітей. Про соціальну відповідальність ВАО Group та візію преміум-ресторанів мережі – у матеріалі Forbes BrandVoice.

«Подорож без подорожі» у ресторанах BAO Group

Бізнес-модель BAO Group – будувати і розширювати мережу преміальних ресторанів сучасної високої кухні і близько знайомити українців зі стравами автентичної азійської і грузинської культур. Меседжі, що їх транслюють через власні заклади співвласники та ідейні натхненники ВАО Group – подружжя Оксана і Тарас Середюки, – стосуються культури споживання вишуканої їжі і цінності відпочинку.

«Кожен заклад BAO Group – і NAM, і київський та львівський BAO, і Georgia – втілюють концепцію ресторанів-театрів. Кулінарія і ресторанний бізнес – це мистецтво, тож усі заклади нашої мережі транслюють цей меседж, залишаючись містком між буденністю і винятковістю», – каже Оксана Середюк.

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Наприклад, столичний ресторан NAM – це мікс в’єтнамських і французьких традицій. Тут є амфітеатр із фресками, балконом і ложами та окремий зал для корпоративних заходів за важкими старовинними дверима. NAM задумували так, щоб він міг перенести гостей у вир богемних вечірок, огорнути вайбом в’єтнамської колоніальної вілли, оповитої густою тропічною зеленню, – багато простору, ефектне освітлення і декор, аромати відкритої кухні, де готують рибу і морепродукти, качку, локшину, неми, лобстерів, гострі пряні супи. А у ресторані азійської кухні BAO команда дизайнерів втілила концепцію присутності гостя у найвідоміших мегаполісах світу. На екрані у залах ресторану розміщені проєктори, що транслюють відеоряд з вуличного життя Нью-Йорка. У ресторані Georgia панує атмосфера дружнього грузинського свята – лунає національна музика, що немов запрошує до танцю. Кожен елемент в інтер’єрі працює на створення ефекту «подорож без подорожі» та дає гостям змогу відволіктися від тривожної буденності, пояснює Оксана Середюк.

Оксана Середюк, співвласниця BAO Group Ми розвиваємо ресторани мережі, слідуючи тенденціям ринку і настроям гостей. Українці сьогодні ходять у ресторани уже не раз на рік на честь урочистої події, а набагато частіше – кілька разів на місяць або навіть на тиждень. Вони не мають часу або бажання готувати вдома і прагнуть зануритися в атмосферу красивого місця, яке породжує приємні емоції та навіює спогади. Ми підтримуємо цю тенденцію, тож наші заклади універсальні – до нас можна і на сніданок, і на ланч, і на побачення, і на день народження. У суворій реальності люди прагнуть відпочити душею і розумом, подивитися на красу і помріяти про мандрівки у далекі теплі краї. Потрапляючи за столики наших ресторанів, гості отримують їжу, котра є задоволенням, і обстановку навколо, що дозволяє відволіктися від реальності. Все у ресторанах працює на це: цікаві запахи, якісна музика, незвичайний посуд, ненав’язлива, але турботлива робота офіціантів. Читати більше Згорнути

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У березні 2022 року, після масштабного обстрілу росіянами Харкова (тоді було зруйновано будівлю Харківської ОДА), харківські заклади Georgia та Brilliant Bar були втрачені і не підлягали відновленню. Чимало закладів з Харкова, Запоріжжя та інших прифронтових міст постраждали через російське вторгнення і почасти поставили на паузу свою роботу, а їхні співробітники виїхали у західні регіони країни. Тож влітку 2022 року, на четвертий місяць повномасштабної війни, Оксана і Тарас Середюки, Володимир Остапець та Ектор Хіменес-Браво відкрили четвертий ресторан мережі BAO Group – ВАО Lviv – щоб працевлаштувати фахівців і частину своєї команди, котра релокувалася до Львова, та висловити вдячність львів’янам за гостинність до вимушених переселенців.

На новому місці команді складно було сформувати ядро цільової аудиторії на абсолютно туристичній локації – площі Ринок. І якщо спершу BAO Lviv був братом-близнюком київського, то згодом команда скоригувала меню, додавши роли, які зараз є найпопулярнішою позицією в меню, а також зробила концепцію універсальною для всіх гостей, змінивши сегмент закладу з преміуму на середній плюс.

Любити, поважати, чути. Цінності у ставленні до гостей і команди

BAO Group транслює п’ять ключових цінностей, що показують ставлення власників та керівників бізнесу до співробітників і гостей: любов, турбота, розвиток, чесність, відповідальність.

«Розвиток проявляється у відкритості бізнесу до нового, швидкій адаптації до сучасних тенденцій, трендів і сучасного життя. А турбота, любов і відповідальність поширюються і на гостей, і на персонал, і на справу, яку ми робимо. А ще на тих, кого стосуються наші благодійні ініціативи: військових і дітей», – каже Оксана Середюк.

Турбота про співробітників дає результат – вони залишаються у компанії надовго. «Ми платимо гарну зарплатню, а на річницю роботи людини у компанії даруємо грошовий бонус і усі разом відзначаємо цей день в одному з наших ресторанів. Намагаємося прислухатися і до побажань працівників у квартальних опитувальниках задоволеності роботою», – говорить співвласниця.

Також компанія оплачує 50% обраного співробітником навчання для відточення професійних навичок. За цією програмою кухарі ресторанів BAO Group уже пройшли низку курсів підвищення кваліфікації, побували на конференції Young Chefs.

Благодійність як головний вектор соціальної відповідальності

З першого дня повномасштабної війни і по сьогодні команди ресторанів BAO Group готують і роздають гарячу їжу усім, хто цього потребує: волонтерам, теробороні, військовим, переселенцям. За цей час було приготовано понад 3 млн порцій.

Також компанія регулярно допомагає своїм шеф-кухарям, які зараз на фронті, закриваючи їхні військові потреби. Уже придбано РЕБи, гвинтівки, тепловізори, пристрої нічного бачення, за потреби команда купує і передає колегам на фронт військову форму, автомобільні шини, допомагає з ремонтом автівок та лікуванням після поранень. Бюджет такої допомоги з початку повномасштабної війни – понад 2,5 млн грн. «Бізнесу непросто, коли висококласні фахівці йдуть служити, але ми не відмовляємо їх від цього рішення, а підтримуємо і робимо все, щоб їм було хоч трохи легше на фронті», – говорить Оксана Середюк.

Ще дві благодійні ініціативи BAO Group провели у 2024 році – аукціон Freedom Dinner, в межах якого було зібрано 400 000 грн, та Dragon Dinner, що дозволив зібрати 750 000 грн. Крім того, до третьої річниці повномасштабної війни маркетологи компанії першими серед українських закладів впровадили колаборацію з «Дією». Ветерани, захисники і захисниці, котрі одружилися у «Дії», можуть забронювати депозит на суму 3000 грн на вечерю у ресторанах BAO чи NAM та відвідати обраний заклад до кінця року.

Dragon Dinner – благодійна ініціатива BAO Group.

Також компанія впроваджує соціальні ініціативи для дітей. «Ми прагнемо виховувати майбутніх спеціалістів ресторанної галузі і уже розробили відповідну стратегію. У нас є для цього досвід, репутація, експертність, впізнаваність», – каже Оксана Середюк. У січні 2025 року спільно з фондом ведучої Катерини Осадчої команда BAO Group зібрала 676 000 грн на проведення профорієнтаційних заходів для дітей дитячих будинків сімейного типу. В межах аукціону було продано 10 лотів: вечері з Ектором Хіменесом-Браво, брошка з переплавлених гільз від бренду Andreas Moskin, лоти від бренду KHYSTYNA, квитки на прем’єру вистави «Макбет» Івана Уривського у Театрі імені Івана Франка. У лютому цього року BAO Group уже провели профорієнтаційну сесію для підлітків – розповіли про особливості ресторанних професій: офіціанта, кухаря, менеджера, бармена, розкрили секрети створення фірмових коктейлів, правила міксології і нюанси приготування азійських страв. У планах – проведення ще низки навчальних екскурсій для дітей.

Спільно з фондом ведучої Катерини Осадчої команда BAO Group зібрала 676 000 грн. Попередній слайд Наступний слайд

Також BAO Group бере участь у Всеукраїнській премії клієнтського досвіду UCXE’25 із кейсом «Свідоме споживання». Сутність цього вектора роботи – у поєднанні турботи про здоров’я гостей та екологічності у ресторанному бізнесі. Йдеться про розробку для ресторанів групи нутрітивного меню з девʼяти страв із повним розрахунком КБЖВ. Ці страви за методом оксфордської тарілки поєднують збалансоване співвідношення всіх важливих нутрієнтів, які забезпечать організм необхідними мікроелементами. Крім того, BAO запустила екологічну доставку разом із автомобільним брендом MINI, яка мінімізує викиди CO2, роблячи замовлення більш екологічними. І, зрештою, першою в Україні стала офіційним партнером бренду Veuve Clicquot, взявши участь у допремʼєрному показі фільму.

«Цьогоріч плануємо реалізувати ще 10 благодійних ініціатив, в основі яких будуть колаборації з українськими компаніями і брендами. Також сфокусуємося на проведенні івентів із соціальною складовою, адже людям хочеться чогось незвичайного, відчуття свята і радості. Водночас такі події можуть не лише дарувати емоції, а й ставати способом підтримати важливі ініціативи та допомогти тим, хто особливо цього потребує. Щодо бізнесового напряму, то будемо залучати до операційних процесів штучний інтелект, просувати наш застосунок і в цілому посилювати диджитал», – резюмує Оксана Середюк.