«Майбутнє енергетики України – це відповідальність, інновації та спільна дія», – Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні

Два роки тому на Ukraine Recovery Conference у Лондоні Глобальний договір ООН в Україні представив Українську Енергетичну Ініціативу – амбітний проєкт, спрямований на обʼєднання міжнародних зусиль для відновлення та модернізації енергетичного сектору України.

Ця ініціатива, розроблена у співпраці з урядами Великої Британії та України, базується на принципі Build Back Better і має на меті не просто відбудову, а створення стійкої та інноваційної енергетичної системи. Ключовими завданнями ініціативи були координація міжнародної підтримки, представлення інтересів бізнесу в G7+ Energy Working Group та Clean Energy Partnership, а також створення платформи для конструктивного діалогу між державою та приватним сектором. Українська Енергетична Ініціатива стала закликом до дії для бізнесу, уряду та громадських організацій, спрямованим на пошук рішень для подолання викликів та використання можливостей української енергетики.

Глобальний договір ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ та Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO) вибудували стратегічні партнерства, провели глибоку аналітику та розробили ефективні стратегії. Це дозволило посилити позиції українського бізнесу та забезпечити його активну участь у глобальному енергетичному діалозі. Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради регіональних мереж ГД ООН у Східній Європі та Центральній Азії, у своїй колонці підбиває підсумки та визначає подальші кроки щодо впровадження проєкту. Досягнутий прогрес підтверджує: Українська Енергетична Ініціатива стала потужним інструментом для перетворення викликів на можливості, і робота над майбутнім сталої енергетики України буде продовжена.

Ключові цілі та результати

Протягом минулого року ми не тільки організували понад два десятки стратегічних панельних дискусій та заходів, залучивши понад 3000 учасників як з енергетичної, так і суміжних галузей, а й створили потужний майданчик для діалогу між державними установами, міжнародними фінансовими інституціями та приватними компаніями. До обговорень долучились представники понад 50 ключових гравців, серед них: НЕК «Укренерго», «Укргідроенерго», НКРЕКП, Міністерство енергетики України, ДТЕК, KNESS, МХП «Еко Енерджи», Huawei Ukraine, Voltage Group, Notus Energy, а також фінансові інститути, зокрема ЄБРР.

Паралельно з проведенням дискусій ми проводили глибоку аналітичну роботу після кожного заходу. Результатом стали White Paper, що містять рекомендації та враховують позиції всіх учасників щодо майбутнього розвитку. Цей процес дозволив синхронізувати зусилля держави, бізнесу та фінансових інститутів, що дає потужний імпульс для сталого розвитку енергетичного ринку.

Окрім організації панельних дискусій та заходів Українська енергетична ініціатива реалізує комплексний підхід до розвитку енергетики, охоплюючи всі її ключові аспекти. Завдяки тісній координації з партнерами ми сприяємо інноваціям і модернізації енергетичної інфраструктури.

Презентація результатів дослідження кадрових потреб енергетичних компаній України

Ось ключові результати нашої роботи.

Представлення інтересів бізнесу. Ми успішно зібрали позиції підписантів Української енергетичної ініціативи та передали їх до робочої групи з енергетики G7+, що дозволило сформувати єдину позицію українського бізнесу на міжнародних майданчиках і запропонувати ефективні рішення для трансформації енергетичного сектору.

Ми успішно зібрали позиції підписантів Української енергетичної ініціативи та передали їх до робочої групи з енергетики G7+, що дозволило сформувати єдину позицію українського бізнесу на міжнародних майданчиках і запропонувати ефективні рішення для трансформації енергетичного сектору. Інноваційні рішення для енергетики. Завдяки конкурсам Innovate Ukraine Energy Partnership та САА, підтриманим урядом Великої Британії, ми сприяли впровадженню інноваційних енергетичних рішень, що підтримують сталий розвиток і модернізацію енергетичної інфраструктури.

Завдяки конкурсам Innovate Ukraine Energy Partnership та САА, підтриманим урядом Великої Британії, ми сприяли впровадженню інноваційних енергетичних рішень, що підтримують сталий розвиток і модернізацію енергетичної інфраструктури. Покращення взаємодії між бізнесом та освітою . Увага до кадрових викликів в енергетиці дозволила нам розробити дорожню карту співпраці між бізнесом, освітніми закладами й урядом. Це сприяло підписанню меморандуму та створенню платформи для подальшої ефективної взаємодії.

. Увага до кадрових викликів в енергетиці дозволила нам розробити дорожню карту співпраці між бізнесом, освітніми закладами й урядом. Це сприяло підписанню меморандуму та створенню платформи для подальшої ефективної взаємодії. Наша робота отримала визнання на національному рівні: ми стали переможцями Національної премії Ukrainian Enterprise Promotion Awards 2024, організованої Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації та Офісом із розвитку підприємництва та експорту. Ініціатива була відзначена в номінації «Підтримка сталої трансформації» за значний внесок у залучення інвестицій для відновлення України та сприяння «зеленому» переходу. Крім того, як голос бізнесу в G7+ Energy Working Group та Clean Energy Partnership ми представляємо Україну на світових платформах через сталі й інноваційні проєкти.

Глобальна діяльність

Ми активно розвиваємо діяльність не лише в Україні, а й на міжнародній арені. Одним із важливих заходів стала організація круглого столу в межах Конференції з питань відновлення України (URC2024), що відбулась за підтримки партнерів G7 Clean Energy Partnership, UNODC, Goldbeck Solar та CMS. Подія була присвячена прозорості й інвестиціям в енергетичну галузь. Наша мета полягала в тому, щоб забезпечити довіру до українського бізнес-середовища та сприяти залученню міжнародних донорів до відновлення енергетичної інфраструктури України.

Круглий стіл «Доброчесність та інвестиції: фокус на енергетичному секторі», Берлін, Pre-URC захід у межах Конференції з відновлення України (URC2024)

Основними темами обговорення стали прозорість, доброчесність і належне управління, які є ключовими для залучення інвестицій та сталого відновлення енергетичного сектору. Серед учасників круглого столу були: д-р Ґерг Лойтнер, партнер CMS, Гаршет Вірк, керівниця офісу, Управління ООН із наркотиків і злочинності (UNODC), Патрік Ґрайхен, Державний секретар a.D., Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини, Роман Качур, заступник виконавчого директора (EDS-19), World Bank Group, Гжегож Зелінський, керівник енергетичного сектору Європи, Група сталого розвитку інфраструктури, ЄБРР, Дмитро Бородай, партнер Horizon Capital, Льюїс Хаффі, старший менеджер з інвестицій, Goldbeck Solar та інші.

Ще однією важливою подією стала наша участь у COP29, яка відбулася в Баку з 11 по 22 листопада. Ця найбільша та найвпливовіша у світі кліматична конференція зібрала понад 100 000 учасників із 190 країн. В українському павільйоні ми провели дві панельні дискусії: Powering Ukraine’s Future: Financing Breakthrough in Energy Reconstruction, на якій обговорювалися питання відновлення енергетичної інфраструктури, розвитку відновлюваної енергетики та інноваційних фінансових механізмів, а також Energy Transition & Green Recovery: Ukraine’s Perspective, де ми акцентували на інтеграції України в глобальні кліматичні ініціативи та ролі приватного сектору в процесах відновлення.

Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні. Роджер Мартелла, директор зі сталого розвитку GE Vernova. Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів. Ганна Замазєєва, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

Що далі

Наступним кроком для розвитку Української енергетичної ініціативи є системна робота над залученням нових кадрів до галузі. Популяризація енергетичної професії – критично важливе завдання. Уже зараз у співпраці з енергетичними компаніями ми розробляємо навчальний курс «Енергетик», який буде доступний на платформі Optima. Після завершення курсу кожен учасник зможе обрати на інтерактивній мапі компанію для проходження стажування з подальшими можливостями працевлаштування. Детальніше про курс можна дізнатись за посиланням.

Разом з усіма стейкхолдерами ми працюємо над формуванням нового іміджу енергетика – професії, яка є не лише затребуваною, а й інтелектуальною, динамічною та високооплачуваною. На жаль, в Україні спостерігається дисбаланс: маємо надлишок фахівців у сфері права та фінансів, але не вистачає кваліфікованих кадрів у реальних секторах економіки, зокрема в енергетиці. Також у фокусі нашої роботи на 2025 рік:

Продовження діалогу між бізнесом і державою щодо енергетичної стратегії України та імплементації стандартів, які відповідають євроінтеграційним прагненням. Створення юридичного хабу в енергетичному секторі для оперативного моніторингу змін у законодавстві та швидкої реакції на них. Активне представлення інтересів бізнесу в робочій групі з підготовки до переговорів щодо вступу України в ЄС у межах Розділу 15 «Енергетика», зокрема, в частині антикорупційного мейнстримінгу як передумови для повноцінного скринінгу з Європейською комісією.

Майбутнє енергетики України – це відповідальність, інновації та спільна дія. І ми готові до цього шляху.