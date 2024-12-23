Нові колекції, магазини, технології виробництва і благодійні колаборації: яким був рік для ювелірного дому SOVA

Ювелірний дім SOVA одним із перших в Україні почав обʼєднувати прикраси в колекції, що мають історію. Вони звертаються до українців через лаконічний дизайн, тренди, флористичні мотиви, символи та асоціації. Колекції бренду відрізняються, але їх завжди поєднує сила і унікальність української культури, сучасна лаконічна естетика та світові тренди ювелірного мистецтва.

Наразі SOVA – це добре знаний бренд із мережею в понад 45 магазинів у 18 областях України, який продовжує розвиватися. У 2024 році компанія значно розширилася, збільшивши присутність як в онлайн-продажах, так і в фізичних магазинах та корнерах. Співзасновниця ювелірного бренду SOVA Людмила Сова розповіла про зростання показників, розширення присутності в регіонах, вдосконалення виробництва та кейси співпраці і колаборацій у 2024 році.

Людмило, розкажіть, як змінилася стратегія і робота компанії в 2024 році?

Стратегія, яку ми формуємо на 2025 рік, трансформувалася порівняно з вектором на цей рік. Влітку наша команда пройшла маркетингову стратегічну сесію, в рамках якої було оновлено напрям розвитку і цілі компанії SOVA. Маю зазначити, що цілі стали більш амбіційними. Це означає, що ми на шляху великої трансформації усіх процесів. У фокусі також оновлення і розширення асортименту та вдосконалення клієнтського сервісу в магазинах.

Щодо маркетингу, у якому ми завжди задавали високу планку, у 2025-му триматимемо вектор на максимально потужні і масштабні проєкти, а також розвиватимемо міжнародний PR.

Розкажіть, будь ласка, про розширення торгової мережі компанії та зміни в сервісі в 2024 році.

Загальна кількість локацій SOVA станом на грудень 2024 року – 45 локацій у 18 містах України. Відкриття двох локацій очікуємо у форматі street у грудні.

На жаль, ми також зіштовхнулися із ситуацією недобросовісної конкуренції: деякі великі гравці заходять у ТРЦ як монополісти, з умовою, яка виключає присутність інших конкуруючих брендів у тій самій категорії.

Така історія є викликом для нас і значно впливає на територіальний розвиток мережі. У цьому контексті ми активно шукаємо альтернативні стратегії для зміцнення наших позицій і партнерства з ТРЦ.

Також ми постійно вдосконалюємо сервіс. Ми запустили електронну візитівку, і тепер клієнт може отримувати інформацію про прикраси, які обирав у чат-боті магазину, аби визначитися з майбутньою покупкою. Також запустили електронний гарантійний сертифікат, ввели електронний чек. А запровадження додаткового сервісу з ремонту значно збільшило кількість гарантійних послуг, що забезпечило клієнтам ще більшу впевненість та зручність в обслуговуванні.

Результати компанії SOVA у 2024 році Читати більше Згорнути

46 магазинів SOVA в Україні станом на кінець 2024 року; 18 міст покриває мережа SOVA; 5 магазинів відкрито у 2024 році; на 258,25 кв. м (19%) компанія збільшила свої торгові площі; 115,1 млн грн сплачених податків і зборів у 2024 році; 7,17 млн грн перераховано на благодійну допомогу в 2024 році; 4 колаборації з дизайнерами, артистами та стилісткою; 6 благодійних проєктів.

Які нові бізнес-ініціативи компанія впроваджувала в 2024 році?

Цьогоріч команда почала впроваджувати Lean-підхід до управління процесами: від виробництва до бек-офісу. У планах – активно впроваджувати й адаптувати процеси під задачі компанії.

Що найважливіше сталося з брендом SOVA у 2024 році?

Безумовно можу виокремити оновлення стратегії компанії і початок тотальної трансформації кожного її рівня.

Послідовна реалізація нової стратегії протягом найближчих років створить фундамент для системного підвищення ефективності, зміцнення конкурентних переваг і досягнення стратегічних цілей.

Цей підхід дозволить не лише оптимізувати внутрішні процеси, але й створити умови для інноваційного підходу в роботі, забезпечуючи довгострокове зростання.

Як ви вдосконалювали технології виробництва SOVA протягом року, що минає? Що впровадили для удосконалення якості виробів?

У 2024 році компанія SOVA провела величезну роботу над удосконаленням виробничих процесів. Ключові зміни стосуються автоматизації виробництва і модернізації технологій. Це підвищило ефективність виробництва і скоротило його тривалість.

Ми впровадили нові системи управління процесами, що дозволяють точніше планувати і відслідковувати етапи виготовлення продукції. Це знизило ймовірність помилок, покращило контроль якості, зменшило витрати.

Також ми розширили виробничі потужності. Це збільшило обсяги випуску без втрати якості. А оновлення й оптимізація складів і логістичних процесів прискорило доставку готової продукції до клієнтів – це дуже важливо для підтримки високих стандартів обслуговування.

Для забезпечення високої якості продукції ми інвестували в модернізацію технологій на всіх етапах виробництва.

Одне з головних досягнень у цій сфері – впровадження новітніх систем контролю якості, що дають змогу моніторити кожен етап виготовлення продукції та оперативно виявляти відхилення від стандартів.

Ми також оснастили виробничі лінії новими роботизованими системами, автоматизувавши багато ручних процесів – це знижує ймовірність помилок і гарантує відповідність виробів стандартам якості.

Також ми почали використовувати нові матеріали, що відповідають стандартам безпеки та екологічності. Йдеться про інноваційні матеріали, що покращують функціональні характеристики наших виробів та їх довговічність.

Виробництво прикрас ювелірного бренду SOVA.

А як ви піклувалися про команду і розвивали її навички у 2024 році?

На жаль, спостерігаємо кадровий голод і нестачу спеціалістів певних напрямків. Щоб подолати цю проблему, ми започаткували систему навчання з нуля для ювелірів та ювелірних стилістів. Це дозволяє нам розкрити потенціал новачків, які бажають працювати у ювелірній сфері, але не мають відповідного досвіду, а також забезпечувати стабільний розвиток бізнесу, адаптуючи кадри до наших потреб і підходів.

Цього року ми активували напрямок навчання управлінських навичок для наших керівників та претендентів на підвищення. Як результат – більшість внутрішніх вакансій на посади керуючих магазинами мережі SOVA заміщаються саме внутрішніми кадрами.

З 2024 року ми вперше почали на системній основі навчати працівників виробництва, ще раз акцентуючи увагу на важливості розвитку експертності команди нашого ювелірного заводу. Ми віримо, що найкоротший шлях до успіху лежить через якість створюваного продукту. І вже зараз через розвиток працівників виробництво збільшує обʼєми виготовлення прикрас.

Також приділяємо особливу увагу навчанню співробітників працювати з ШІ, цього року навіть створили окремий підрозділ, який забезпечує впровадження цифрових рішень для автоматизації бізнес-процесів, підвищення ефективності компанії та розвитку ШІ-грамотності серед співробітників.

Ким є покупець виробів від ювелірного дому SOVA, який його портрет?

Ми орієнтуємось на сценарії і потреби, а не на стандартні описи аудиторії. Зараз нашими клієнтами є здебільшого жінки різного віку, які люблять прикраси і вміють їх міксувати. Ще частина клієнтів – це чоловіки, які обирають прикраси на подарунок.

Як змінюється ювелірна культура в Україні? Які мотиви ми позичаємо у світу, а які тренди створюємо самі?

Стиль ювелірних виробів в Україні осучаснився протягом останніх 4–5 років. Сприйняття ювелірних прикрас змінюється, адже змінюється мислення людей. Раніше була лише одна каблучка на все життя – подарували на заручини чи весілля, а сьогодні багато людей купують собі нові елементи ювелірного гардеробу. Тому концепція колекції і полягає в тому, що покупець купує нову прикрасу щосезону.

Я помітила, що за останні роки, зокрема через пандемію, концепція свідомого споживання стає все популярнішою у світі. В Україні через війну підвищився інтерес до прикрас, створених у межах благодійних, соціальних проєктів та унікальних партнерств.

Які нові ювелірні колекції бренд SOVA випустив у 2024 році?

Всього ми розробили і випустили шість колекцій. У лютому презентували колекцію з рубінами і діамантами RUBY. У травні випустили капсулу підвісів For Mom до Дня матері. А зовсім нещодавно – у грудні – створили колекцію з рубінами ROUGE. Крім цього, були ще три колекції в рамках колаборацій, та про їхні сенси і цілі я детальніше розповім далі.

Крім того, протягом року ми поповнювали колекції Smart & Beautiful з лімітованими кольорами кераміки, а також дитячу колекцію Wonderland.

Колекція прикрас із рубінами ROUGE від ювелірного бренду SOVA.

Скільки колаборацій і партнерських проєктів бренд запустив у 2024 році і з ким?

У квітні ми випустили четверту колаборацію з українським дизайнером Іваном Фроловим SOVA x FROLOV. Традиційно колаборація має благодійну мету – ми підтримали психологічну реабілітацію дітей із БФ «Діти Героїв». У червні світ побачила дебютна колаборація ювелірного дому SOVA з українською стилісткою Маргаритою Мурадовою.

Колекція прикрас SOVA x FROLOV

А в серпні ми презентували другу благодійну колаборацію SOVA x The HARDKISS, яка має на меті підтримку SUPERHUMANS. Завдання головного кампейну, в якому взяли участь Юлія Саніна, танцівники та випускники Superhumans, – нормалізувати інклюзивність у житті, в рекламі та кожній медійній і немедійній сфері, ми розповіли про це детально в Youtube-проєкті.

Ще один яскравий соціальний проєкт SOVA реалізувала для «Дія». Наш ювелірний дім дарує 100 пар обручок парам військовослужбовців, які одружуються онлайн у застосунку «Дія».

У чому полягає важливість культури колаборацій для бренду SOVA?

Ми одні з перших у своєму сегменті почали робити колаборації, і, попри те що комерційний результат не завжди був миттєвим, не зупинялися.

Культура колаборацій – фундаментальна частина ДНК бренду SOVA. Вона визначає його унікальність і посилює конкурентоспроможність на ринку. З 2014 року SOVA активно розвиває цей підхід, залучаючи до співпраці дизайнерів, митців та лідерів думок.

Які бізнесові й ціннісні завдання виконують колаборації SOVA?

Перше – посилення ідентичності бренду. Колаборації стали невідʼємною частиною естетики та філософії SOVA, відображаючи інноваційність бренду і його відкритість до нового.

Колаборації стали невідʼємною частиною естетики та філософії SOVA, відображаючи інноваційність бренду і його відкритість до нового. Друге – розширення аудиторії. Співпраця з креаторами дозволяє бренду привертати увагу нових споживачів, які цінують унікальний стиль і нестандартні рішення.

Співпраця з креаторами дозволяє бренду привертати увагу нових споживачів, які цінують унікальний стиль і нестандартні рішення. Третє – підвищення креативного потенціалу. Колаборації стимулюють створення ексклюзивних колекцій, що виділяють SOVA серед конкурентів і формують тренди на ринку.

Колаборації стимулюють створення ексклюзивних колекцій, що виділяють SOVA серед конкурентів і формують тренди на ринку. Четверте – створення емоційного зв’язку з клієнтами. Унікальні проєкти і партнерства сприяють емоційній залученості клієнтів, перетворюючи їх на відданих прихильників бренду.

Таким чином, колаборації для SOVA – це не лише бізнесова стратегія, а й потужний інструмент для формування унікальної ДНК бренду. Вони допомагають SOVA залишатися актуальним, впізнаваним і надихаючим, створюючи не просто прикраси, а історії, що резонують із цінностями сучасних споживачів.