RSE: як чеська компанія з українським корінням перезапускає правила гри на ринку енергетики в умовах війни

Коли російські ракети руйнували ключові енергетичні об’єкти, український бізнес уперше відчув: централізована система надто вразлива. Щоб вижити, довелося шукати автономні рішення. Саме тоді з’явилася компанія RSE – виробник когенераційних модулів і котельного обладнання. Її створили інженери з багаторічним досвідом експлуатації електростанцій. Рішення RSE дозволяють компаніям зберігати автономність, контролювати витрати та продовжувати роботу незалежно від викликів енергетичного ринку. Як саме це працює?

Від біомаси до нової енергетики

У 2014 році Андрій Гріненко з партнерами заснував компанію «Кліар Енерджі». Її фокусом було будівництво й експлуатація ТЕЦ на біомасі та біогазі. Першим проєктом стала Корюківська ТЕС, згодом до портфелю увійшли станції в Славутичі, на Житомирщині та в інших регіонах.

Окрім цього, компанія займалася дегазацією сміттєзвалищ: вловлювала метан, який там утворюється, і перетворювала його на чисту електроенергію.

До початку 2022 року «Кліар Енерджі» управляла вже 22 об’єктами генерації. У низці обласних центрів компанія також займалася збором і перевезенням сміття, його переробкою та виробництвом тепла й електроенергії на власних ТЕЦ.

Війна перекреслила попередні здобутки: об’єкти в Харкові, Херсоні та Чернігові були зруйновані. Енергетична інфраструктура стала мішенню атак, і стало очевидно: старих рішень більше недостатньо. Україна потребує гнучкішої генерації – швидкої, мобільної та захищеної від ризиків великої мережі.

Ми роками експлуатували енергетику – від сміттєзвалищ до мегаватних станцій. Тому, коли система почала падати, зрозуміли: саме ми маємо створити нове покоління обладнання. Ця логіка й стала поштовхом до створення в 2023 році компанії RSE. Андрій Гріненко засновник компанії RSE

Чеський фундамент з українськими талантами

Перший і поки що єдиний завод RSE розташований у Чехії, у місті Брно. Вибір локації був стратегічним: «Брно налічує близько 100 000 студентів із загальної кількості населення 400 000, має численні інженерні факультети та промислові підприємства. Це робить місто оптимальним для запуску виробництва», – пояснює Андрій Гріненко.

Чехія також приваблива своєю репутацією «серця європейської промисловості». Тут зосереджені десятки виробничих кластерів та інноваційних центрів, що дозволяє RSE оперативно масштабувати розробки й інтегрувати нові технології.

За словами засновника, справжній капітал RSE – це люди. У команді переважно українські інженери, які пройшли шлях «від котельні до мегаватних електростанцій, від паротурбінних циклів до атомної генерації» й володіють практичним досвідом, якого бракує навіть багатьом західним фахівцям. Сьогодні понад 60% працівників RSE – українці.

Фото надано пресслужбою RSE

Код RSE: наукова спадщина

Історія назви компанії бере початок задовго до 2023 року. На початку ХХ століття в Чехії працював видатний інженер Еріх Роучка (Erich Roučka). Він розробляв перші системи автоматизації котельного обладнання та низку інших винаходів, які значно оптимізували виробництво енергії. Завдяки близько 800 винаходам у галузі енергетики його прозвали Моравським Едісоном, зазначає засновник RSE.

Інженер працював на заводі в районі Слатіна, який випускав котельне й електричне обладнання під брендом PRŮMYSLOVESTA.

Фото надано пресслужбою RSE

Назва RSE (Roučka-Slatina-Energo) символізує історію енергетичних і виробничих досягнень. Сьогодні компанія випускає котельне обладнання та когенераційні модулі під цією ж маркою, права на яку RSE офіційно отримала. «Я звернувся до держави Чехія, і на мене була оформлена торгова марка, яка до того часу залишалася забутою», – пояснює Андрій Гріненко.

Партнерство з MWM

Серце когенераційних модулів RSE – двигуни MWM. Компанія зробила ставку на створення модульних рішень саме на їхній базі, і це стало ключем до співпраці з німецьким брендом, добре відомим у Чехії.

Сьогодні RSE є офіційним партнером Caterpillar Energy Solutions GmbH, виконує замовлення для зовнішніх ринків, а також безпосередньо для MWM і Caterpillar. «Ми стали частиною великої європейської родини, але зберігаємо повну незалежність у власних рішеннях», – наголошує Гріненко.

Співпраця з європейськими компаніями означає високі стандарти та прозорість. Водночас Гріненко визнає: «У Європі рішення ухвалюють повільніше, ніж в Україні. Але для нас це лише ще один виклик – навчитися поєднувати швидкість і якість».

Фото надано пресслужбою RSE

RSE пережили енергетичний шторм 2022–2023 років

2022–2023-ті стали випробуванням для української енергетики: системні атаки на об’єкти генерації створили дефіцит потужностей. Промислові підприємства, державні установи та комунальні служби шукали надійне обладнання для забезпечення безперервної роботи. Основними клієнтами RSE стали великі компанії. «Нас обирали не тільки через патріотизм, а й тому, що ми запропонували кращу якість і вигіднішу ціну», – підкреслює засновник Андрій Гріненко.

Головна проблема ринку – затримки: великі європейські виробники були перевантажені замовленнями від міжнародних фондів і донорів. RSE змогла вирватися вперед завдяки простій стратегії: заздалегідь закуповувала комплектуючі та налагодила виробництво більшої частини з них у Чехії на власному виробництві. Це стало ключовою конкурентною перевагою.

Влітку команда вже формує виробничий план на наступний рік, замовляючи двигуни та комплектуючі.

Сьогодні завод виготовляє від 24 до 30 когенераційних модулів щомісяця, близько 40% комплектуючих – власного виробництва. Час встановлення одного модуля на об’єкті замовника скоротився до лічених днів: наприклад, модуль на 4,5 МВт монтують за 12 днів. Це значно спрощує процеси та пришвидшує підключення об’єктів.

Серед клієнтів RSE – «Епіцентр», «Фармак», МХП, UPG, «Укрзалізниця», Харківський метрополітен і понад 150 інших компаній. Власна генерація дозволяє економити 35–40% на закупівлі електроенергії, а можливість працювати як у мережі, так і автономно стала ключем до енергетичної стабільності.

RSE та енергетичні рішення у цифрах

Інновації як ДНК

«Інновації у нас закладено на генному рівні», – каже Андрій Гріненко. І це не метафора. За словами засновника, RSE вже розробила турбокомпресори на пропані – рішення, якого поки немає на світовому ринку. А коефіцієнт перетворення теплових насосів компанії сягає 7,2: із 1 кВт електроенергії виробляється понад 7 кВт тепла. Це дозволяє значно ефективніше використовувати генеруючі потужності та скорочувати споживання природного газу. Ще до офіційної презентації компанія отримала перші європейські передзамовлення. Це прямий сигнал: ринок бачить у цих рішеннях прорив.

«Пройшли часи простих рішень. Сьогодні на увагу заслуговують лише інтегровані системи, які забезпечують реальну економію та відчутний результат», – пояснює Гріненко.

RSE інвестує приблизно 10% прибутку в нові розробки, обираючи проєкти, які є максимально актуальними вже сьогодні.

«Екологія змінює економіку. Ця тенденція стане ключовою і для України після перемоги. Європейський попит на енергоефективні технології вже формується, і ми плануємо бути серед лідерів», – каже Гріненко.

Амбітне розширення виробництва RSE потребує кваліфікованих кадрів. Компанія ініціювала створення навчальної лабораторії разом із MWM та КПІ та розпочала її будівництво. Оснащена сучасним обладнанням, вона стане центром підготовки інженерів, які працюватимуть із передовими енергетичними технологіями в Україні.

Фото надано пресслужбою RSE

Ринки та стратегічні перспективи

2024 року Україна формувала левову частку продажів RSE – близько 80%. Сьогодні ця частка скоротилася до 40%, адже внутрішній ринок наситився. Водночас попит у Європі почав стрімко зростати, і компанія дедалі більше орієнтується на зовнішні проєкти.

У RSE очікують, що на кінець 2025-го компанією буде встановлено близько 300 когенераційних модулів різних потужностей: від 1,5 до 4,5 МВт.

Фото надано пресслужбою RSE

Сумарна потужність встановлених RSE-об’єктів до кінця року досягне 900–950 МВт, із них близько 600 МВт – в Україні. Щорічний прогнозований приріст – 10–15%.

Основні галузі-замовники: енергетика, важка промисловість, харчова та фармацевтична індустрія, а також ритейл.

Стратегічні плани компанії включають вихід на ринки Африки. Цей континент потребує інноваційних рішень для роботи обладнання в умовах високих температур, і RSE може такі запропонувати. У планах залишається й розширення своєї частки на європейському й азійському ринках.