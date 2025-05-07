Снеки майбутнього: як ДМИТРУК завойовує серця покоління, народженого в 2000-х

Ще кілька років тому м’ясні снеки вважалися лише сезонною закускою до напоїв, проте сьогодні попит на них зростає , асортимент розширюється, а ринок адаптується до харчових уподобань українців. Популярність цих продуктів зумовлена їхньою зручністю та поживністю: усе більше м’ясні снеки позиціонуються як здоровий перекус із високим вмістом білка та низьким рівнем жирів, що відповідає глобальним трендам здорового харчування.

Один із представників цього сегмента в Україні – бренд KABANOSY від компанії ДМИТРУК. «Сьогодні ми займаємо близько третини ринку категорії мʼясних снеків», – каже СЕО Тарас Скорупський. Їхні снеки можна знайти повсюди — від полиць національних супермаркетів до кас на АЗС. Проте головна сила ДМИТРУК — у постійному прагненні до інновацій. Використовуючи аналітику Big Data, компанія змогла глибше зрозуміти споживчі уподобання та впровадити нові смакові рішення. Саме так народилася лінійка нових смаків: першим став снек зі смаком піци, а незабаром з’явились KABANOSY зі смаком краба. Зупинятися на українському ринку компанія не планує — готується до міжнародної експансії.

Для Forbes BrandVoice у компанії ДМИТРУК розповіли, як формують культуру споживання м’ясних снеків в Україні, чому аналітика даних змінює підхід до виробництва та чого чекати від ринку найближчим часом.

Український ринок м’ясних снеків: тренди, цифри та перспективи

Український ринок м’ясних снеків переживає період активного зростання, кажуть у компанії ДМИТРУК. У 2023 році загальні продажі по ринку в категорії зросли на 17%, а в 2024-му, за попередніми оцінками, динаміка вторинних продажів сягнула рекордних 30%. Така тенденція свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки — від традиційних перекусів до більш функціональних, зручних і поживних рішень. «Снеки все частіше стають частиною щоденного раціону: середньостатистичний українець споживає 1,5 кг снеків на рік, а 25% роблять це щоденно. Водночас цей сегмент ще має значний потенціал — у США річне споживання сягає 10 кг на особу, а в Європі — 5–6 кг», – каже СЕО компанії ДМИТРУК Тарас Скорупський.

За його словами, снеки дедалі частіше з’являються в домівках українців. Вони стали важливою частиною сучасного харчування — їх беруть у подорожі, купують для сімейних кіновечорів. Дорослі сприймають їх як задоволення, а молодь — як повноцінний перекус.

Підлітки залишаються основною аудиторією: значну частину кишенькових грошей вони витрачають на їжу та напої, переважна більшість з якої – фастфуд. У 2024 році в лінійці KABANOSY найпопулярнішим став смак Cheese, далі йдуть Delicate та Original зі свинини.

Компанія не зупиняється на досягнутому: розвиток нових смаків, розширення асортименту та вихід на міжнародні ринки є ключовими пріоритетами бренду. Мета компанії — дати можливість людям перекусити у будь-якому місці, в будь-який час поживним продуктом на основі тваринного білка.

Тарас Скорупський СЕО компанії «Ким ми бачимо себе завтра? Ми хочемо стати міжнародною компанією, яка вміє створювати дійсно якісні, поживні перекуси та робити їх доступними для людей у всьому світі». Читати більше Згорнути

Big Data-інструменти для розвитку бізнесу

Для пришвидшення розвитку та глибшого розуміння споживачів компанія ДМИТРУК активно застосовує Big Data-аналіз. Це дозволяє не лише прогнозувати уподобання клієнтів, а й формувати персоналізовані пропозиції, оптимізувати бізнес-процеси та виявляти ринкові тренди.

У партнерстві з «Київстар» компанія вже понад 10 років. Та у 2024-му вперше використали аналітику для перевірки гіпотез щодо цільової аудиторії нової спецлінійки продуктів. Завдяки отриманим даним ДМИТРУК визначили ключові характеристики споживачів: їхню чисельність, географію, купівельну поведінку, цифрові звички та навіть ментальні моделі. Ця інформація стала основою для глибших досліджень — фокус-груп, тестувань і глибинних інтерв’ю, що допомагають краще адаптувати продукцію до реальних потреб ринку.

Ірина Фінаєва старша продакт-менеджерка відділу розвитку Big Data продуктів «Київстар» «Інструменти Big Data стають дедалі доступнішими для бізнесу, водночас зберігаючи свою унікальну цінність. Вони дозволяють компаніям глибше розуміти споживачів, прогнозувати їхні потреби та знаходити оптимальні формати комунікації, мінімізуючи ризики помилкових рішень». Читати більше Згорнути

ДМИТРУК у співпраці з «Київстар» використала Big Data-аналіз для перевірки гіпотез про свою аудиторію. Було проаналізовано інтереси, вік, географію та споживчі звички українців, що дозволило визначити регіони з найбільшим потенціалом для просування м’ясних снеків.

«Завдяки аналізу великих масивів знеособлених даних ми з високою точністю прогнозуємо уподобання та поведінкові моделі споживачів. Ці інсайти відкривають нові можливості для бізнесу та дозволяють ефективно адаптувати стратегії під реальні ринкові потреби», — резюмує Ірина Фінаєва.

Запуск нової лінійки смаків

Кілька місяців тому ДМИТРУК представила нову лінійку смаків м’ясних снеків, першим серед яких став снек зі смаком піци. Цільова аудиторія продукту — підлітки від 13 років і молодь до 30 років, однак фокус більше на майндсеті, а не на біологічному віці. Компанія націлена на залучення динамічних, відкритих до експериментів споживачів, які готові пробувати нові смаки.

Для розробки снеків використали новий підхід: уважно дослідили ментальні моделі у контексті чутливості до функціональності їжі. Адже в компанії переконані, що це так само важливо, як і поживність, фановість і технологічність підходів. Підготовка до запуску лінійки була ретельною: всередині опрацювали дослідження світових споживчих трендів і здійснили аналіз локальних вподобань, що дозволило виділити зони зростання та сформулювати гіпотези.

На основі цих даних компанія протестувала популярні смаки, співвідносячи їх з українськими споживчими перевагами. Паралельно проводилися глибинні дослідження споживачів плюс збір кількісних даних і характеристик, що в комплексі допомогло вдосконалити перші прототипи продукту на основі отриманого зворотного звʼязку.

«Цей етап коригування першочергових гіпотез є надзвичайно важливим. Відгуки безпосередньо від цільової аудиторії додають значну цінність кінцевому продукту. Тестування дизайну упаковки та візуального оформлення також проходило на кожному етапі», — зазначають у ДМИТРУК. Нове смакове рішення було успішно протестовано у пілотному запуску, де продукт зі смаком піци став першим. КABANOSY з піцою став поєднанням трендових смаків фастфуд-категорії з популярними атрибутами аніме, а другий смак лінійки — CRAB — став новим кроком на шляху до інновацій. Пілотний запуск проходив у чотирьох ключових регіонах з присутністю продукту в 350 точках національних мереж і понад 2000 точках роздрібної торгівлі.

Експеримент тривав три місяці, протягом яких було використано лише SMM та інструменти трейд-маркетингу безпосередньо в торгових залах, без масштабної комунікації. «Серед основних переваг нової лінійки — трендові смаки, здоровіша альтернатива традиційному фастфуду, підвищений вміст білка та зручність у споживанні», – кажуть у компанії ДМИТРУК.

ДМИТРУК близькі цінності й інтереси покоління Z/Alfa — індивідуальність, експерименти, культура геймінгу й аніме, свідомий підхід до харчування. Оскільки молодь цінує відкритість і свідомість брендів, їм дали можливість взяти участь у створенні прототипів, впливати на кінцевий вигляд і смак продукту. Саме тому в новій спецлінійці втілено так багато атрибутів нового покоління — зокрема, яскравий дизайн упаковки.

У компанії переконані, що сучасний споживач прагне не лише купувати продукти, а й отримувати нові враження, експериментуючи з новинками та нестандартними смаками. Молодь, зокрема, є найбільш відкритою до нового досвіду, і саме ця аудиторія найбільше схильна до сміливих виборів і проактивного підходу.