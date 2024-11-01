Ви управляєте бізнесом у найскладніший час. Це виснажує. Це захопливо. Це потребує проривних ідей та інновацій. Як їх винайти? Вийти за межі рутини та поглянути на речі під новим кутом. Цьогорічний Саміт СЕО дає цю можливість. Макроекономічний контекст, геополітичні виклики та найкращі практики керівників бізнесу – фундамент ефективного управління. Окрім цього, поговоримо про те, як знаходити нові ідеї, стежити за здоровʼям, підтримувати високу продуктивність та жити повним життям. Приєднуйтесь до нас на ці чотири години 1 листопада, це допоможе вам посунути межі у наступні 12 місяців