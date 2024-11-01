- Дата
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- Місце проведення
- Київ
Саміт СЕО 2024
Кроки за обрій
Генеральний партнер
Титульний спонсор
Офіційні партнери
Генеральний партнер
Титульний спонсор
Офіційні партнери
Ви управляєте бізнесом у найскладніший час. Це виснажує. Це захопливо. Це потребує проривних ідей та інновацій. Як їх винайти? Вийти за межі рутини та поглянути на речі під новим кутом. Цьогорічний Саміт СЕО дає цю можливість. Макроекономічний контекст, геополітичні виклики та найкращі практики керівників бізнесу – фундамент ефективного управління. Окрім цього, поговоримо про те, як знаходити нові ідеї, стежити за здоровʼям, підтримувати високу продуктивність та жити повним життям. Приєднуйтесь до нас на ці чотири години 1 листопада, це допоможе вам посунути межі у наступні 12 місяців
Спікери
Розклад
Pre-event day 27 жовтня
*Закрита подія для спікерів, партнерів та власників VIP квитків.
Розклад на 27.10:
17:00 - 18:00 — Welcome drink та реєстрація
18:00 - 19:30 — закритий спецпоказ вистави «Калігула»
Саміт СЕО
01 листопада
Реєстрація та велкам-кава
13:00–15:15 БЛОК 1 — ІНСАЙТИ ДЛЯ СЕО
Ваші виклики і можливості у 2025-му – монетарні, фіскальні, регуляторні. Мапа геополітичних ризиків, на що слід звертати увагу. Топ проблеми українського СЕО і стратегії та інструменти, що дадуть змогу з ними впоратись.
Відкриття
KEYNOTE
Економіка 2025: скільки приводів для оптимізму у підприємця
ІНТЕРВ’Ю
Бюджетна проблема 2025: які карти на столі у Мінфіну. Інтервʼю з міністром
ДІАЛОГ
В голові у власника
Про що:
Що СЕО мають знати про те, як думають підприємці? Як бізнесмени обирають і вчать топменеджмент? Які практики роботи із СЕО існують в їхніх компаніях? За що бізнесмени цінують топів, а за що – звільняють?
KEYNOTE
Нетворкінг
16:00–18:30 БЛОК 2 — ПРАКТИКУМ
Як знаходити розвʼязання проблем, про які нічого не знають СЕО з інших країн і не пишуть у жодних книгах. Де знайти ідеї, завдяки яким бізнес може зрости вдесятеро. Ефективний лідер: які до нього вимоги і критерії. Як зберегти фізичне і ментальне здоровʼя попри тиск і навантаження – науковий підхід.
KEYNOTE
Мистецтво спрощення. Як досягати більшого і робити менше у світі, де вирує епідемія вигорання
ДИСКУСІЯ
Помінятись компаніями. Де СЕО брати нові ідеї
ІНТЕРВ’Ю
ДІАЛОГ
Енергія лідера. Звідки СЕО брати сили
Про що:
Вирує епідемія втоми. Де лідерам брати сили, аби залишатись продуктивними та рухати компанію вперед? Яка система здорових звичок підтримає СЕО та як піклуватись про власне ментальне і фізичне здоровʼя, аби вони стали джерелом енергії?
Нетворкінг
Квитки
- Участь у закритому Pre-event day 27 жовтня. Приватний спецпоказ вистави «Калігула» від режисера Івана Уривського
- Fast-line реєстрація
- пріоритетна розсадка: насолоджуйтесь виступами спікерів, перебуваючи в перших рядах
- нетворкінг та бізнес-знайомства на 350+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів та знаходьте нові можливості для співпраці
- вечеря зі спікерами та редакцією: отримайте унікальну можливість поспілкуватись з головним редактором Forbes та лідерами сектору у невимушеній атмосфері
- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці
- фотозвіт та відеозапис заходу: майте можливість переглянути запис події після її завершення в зручний для вас час
- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти
- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту
- розміщення у загальній зоні конференції: насолоджуйтесь виступами спікерів, та переймайте досвід учасників
- нетворкінг та бізнес-знайомства на 350+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів та знаходьте нові можливості для співпраці.
- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту
-закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти
- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці
- фотозвіт заходу. Зверніть увагу, що для цього типу квитка не передбачено можливості перегляду запису події після її завершення (запис можна придбати окремо)
- відеозапис заходу: переглядайте запис події після її завершення в зручний для вас час
Генеральний партнер
Титульний спонсор
Офіційні партнери
FAQ
До кого звернутись щодо співпраці?
Пропозиції з приводу реклами та співпраці просимо надсилати на email адресу [email protected]
Якщо є питання щодо квитків, до кого можна звернутись?
Питання та пропозиції з приводу отримання квитків надсилайте на email адресу [email protected]
Як акредитуватись пресі?
Ми не акредитовуємо журналістів на заходи Forbes Ukraine.
Але ми можемо розглянути Ваш запит. Просимо Вас надіслати запит на адресу [email protected] з проханням розглянути Вашу акредитацію на дану подію, вказати Ваше ПІБ, телефон, емейл та видання, яке Ви представляєте.
Чи можемо оплатити рахунок після івенту ?
Так, можна. Замовивши рахунок, Вам на пошту прийде лист з рахунком та шаблоном гарантійного листа. Необхідно заповнити лист та надіслати на пошту, що буде вказана в листі. Після обробки листа нашою бухгалтерією, Ваше замовлення буде підтверджене і на електронну адресу, вказану в замовленні прийде підтвердження про оплату та інша додаткова інформація про квиток.
Чи можна купити квиток по безготівковому розрахунку?
Так. Ви можете оформити замовлення по безготівковому розрахунку. Купуючи квиток, у формі виберіть опцію «Оплата на розрахунковий рахунок».
Чи ставите печатку на відряджувальні документи на івенті ?
Так. На заході буде печатка, можна зробити помітки у відряджувальних документах.
Чи потрібно роздруковувати квиток для реєстрації?
Ні. Після сплати замовлення ваш квиток прийде на вашу електронну адресу. Під час реєстрації скануєтсья QR код квитка, який можна показати прямо з телефону.