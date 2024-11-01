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Саміт СЕО 2024
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Київ

Саміт СЕО 2024

Кроки за обрій

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Генеральний партнер

Mastercard Приватбанк OMD

Титульний спонсор

VBET Ukraine

Офіційні партнери

ПУМБ Metinvest Robota VB Partners Nestle Юридична компанія "Приходько та Партнери"
Грег Маккеон
Грег Маккеон
Письменник, бізнес-консультант, автор книг «Есенціалізм» та «Без зусиль»
Ігор Смілянський
Ігор Смілянський
СЕО «Укрпошта»
Тарас Панасенко
Тарас Панасенко
Співвласник та CЕО магазинів побутових товарів «Аврора»
+25
І 25 інших висококласних спікерів
Купити квиток Розклад

Генеральний партнер

Mastercard Приватбанк OMD

Титульний спонсор

VBET Ukraine

Офіційні партнери

ПУМБ Metinvest Robota VB Partners Nestle Юридична компанія "Приходько та Партнери"

Ви управляєте бізнесом у найскладніший час. Це виснажує. Це захопливо. Це потребує проривних ідей та інновацій. Як їх винайти? Вийти за межі рутини та поглянути на речі під новим кутом. Цьогорічний Саміт СЕО дає цю можливість. Макроекономічний контекст, геополітичні виклики та найкращі практики керівників бізнесу – фундамент ефективного управління. Окрім цього, поговоримо про те, як знаходити нові ідеї, стежити за здоровʼям, підтримувати високу продуктивність та жити повним життям. Приєднуйтесь до нас на ці чотири години 1 листопада, це допоможе вам посунути межі у наступні 12 місяців

Спікери

Грег Маккеон

Грег Маккеон

Письменник, бізнес-консультант, автор книг «Есенціалізм» та «Без зусиль»

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

СЕО «Укрпошта»

Тарас Панасенко

Тарас Панасенко

Співвласник та CЕО магазинів побутових товарів «Аврора»

Олена Зубченко

Олена Зубченко

Заступниця голови правління Sense Bank

Іван Уривський

Іван Уривський

Режисер-постановник

Сергій Марченко

Сергій Марченко

Міністр фінансів України

Вікторія Ярмощук

Вікторія Ярмощук

CEO FILM.UA Group

Юрій Сорочинський

Юрій Сорочинський

Генеральний директор Nemiroff

Валерій Решетняк

Валерій Решетняк

Генеральний директор robota.ua

Віктор Комаренко

Віктор Комаренко

Офіцер-психолог у 3-й окремій штурмовій бригаді, співзасновник і керівник освітнього і дослідницького напрямів нейротехнологічної компанії Beehiveor

Secret Guest

Secret Guest

Ігор Гут

Ігор Гут

Співзасновник шведського проєкту DYB | Develop Your Business

Сергій Черненко

Сергій Черненко

Голова Правління ПУМБ

Олексій Башкірцев

Олексій Башкірцев

Головний лікар та медичний директор центру Edem clinic

Олександр Мироненко

Олександр Мироненко

Операційний директор групи «Метінвест»

Олександр Блохін

Олександр Блохін

CEO VBET Ukraine

Оксана Журовіч

Оксана Журовіч

CEO OMD Optimum Media

Денис Бугай

Денис Бугай

Адвокат, партнер-засновник VB Partners

Микола Щербина

Микола Щербина

СЕО аптечної мережі АНЦ

Роман Бондар

Роман Бондар

Старший партнер Korn Ferry

Андрій Тимошенко

Андрій Тимошенко

Директор, керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні

Іван Філіппов

Іван Філіппов

Cтратегічний директор та партнер креативної агенції Banda

Андрій Приходько

Андрій Приходько

Адвокат та засновник юридичної компанії "Приходько та партнери"

Сергій Тігіпко

Сергій Тігіпко

Засновник TAS Group

Юлія Орлова

Юлія Орлова

Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat

Олексій Блінов

Олексій Блінов

Керівник відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine

Борис Давиденко

Борис Давиденко

Головний редактор Forbes Ukraine

Спікери доповнюються

Спікери доповнюються

Розклад

Pre-event day 27 жовтня

*Закрита подія для спікерів, партнерів та власників VIP квитків.

Розклад на 27.10:

17:00 - 18:00 — Welcome drink та реєстрація

18:00 - 19:30 — закритий спецпоказ вистави «Калігула»

﻿Саміт СЕО

01 листопада

12:00 ‒ 13:00

Реєстрація та велкам-кава

13:00–15:15 БЛОК 1 — ІНСАЙТИ ДЛЯ СЕО

Ваші виклики і можливості у 2025-му – монетарні, фіскальні, регуляторні. Мапа геополітичних ризиків, на що слід звертати увагу. Топ проблеми українського СЕО і стратегії та інструменти, що дадуть змогу з ними впоратись.

13:00 ‒ 13:05

Відкриття

14:00 ‒ 14:15
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Керівник відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine

KEYNOTE

Економіка 2025: скільки приводів для оптимізму у підприємця

14:15 ‒ 14:30
Сергій Марченко
Сергій Марченко
Міністр фінансів України
Борис Давиденко
Борис Давиденко
Головний редактор Forbes Ukraine

ІНТЕРВ’Ю

Бюджетна проблема 2025: які карти на столі у Мінфіну. Інтервʼю з міністром

14:30 ‒ 15:00
Ігор Гут
Ігор Гут
Співзасновник шведського проєкту DYB | Develop Your Business
Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко
Засновник TAS Group

ДІАЛОГ

В голові у власника

Про що:

Що СЕО мають знати про те, як думають підприємці? Як бізнесмени обирають і вчать топменеджмент? Які практики роботи із СЕО існують в їхніх компаніях? За що бізнесмени цінують топів, а за що – звільняють?

15:00 ‒ 15:15

KEYNOTE

15:15 ‒ 16:00

Нетворкінг

16:00–18:30 БЛОК 2 — ПРАКТИКУМ

Як знаходити розвʼязання проблем, про які нічого не знають СЕО з інших країн і не пишуть у жодних книгах. Де знайти ідеї, завдяки яким бізнес може зрости вдесятеро. Ефективний лідер: які до нього вимоги і критерії. Як зберегти фізичне і ментальне здоровʼя попри тиск і навантаження – науковий підхід.

16:00 ‒ 16:15
Грег Маккеон
Грег Маккеон
Письменник, бізнес-консультант, автор книг «Есенціалізм» та «Без зусиль»

KEYNOTE

Мистецтво спрощення. Як досягати більшого і робити менше у світі, де вирує епідемія вигорання

16:15 ‒ 16:45
Тарас Панасенко
Тарас Панасенко
Співвласник та CЕО магазинів побутових товарів «Аврора»
Ігор Смілянський
Ігор Смілянський
СЕО «Укрпошта»
Юлія Орлова
Юлія Орлова
Генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat
Іван Філіппов
Іван Філіппов
Cтратегічний директор та партнер креативної агенції Banda

ДИСКУСІЯ

Помінятись компаніями. Де СЕО брати нові ідеї

16:45 ‒ 17:05

ІНТЕРВ’Ю

17:25 ‒ 17:45
Віктор Комаренко
Віктор Комаренко
Офіцер-психолог у 3-й окремій штурмовій бригаді, співзасновник і керівник освітнього і дослідницького напрямів нейротехнологічної компанії Beehiveor
Олексій Башкірцев
Олексій Башкірцев
Головний лікар та медичний директор центру Edem clinic
Сергій Черненко
Сергій Черненко
Голова Правління ПУМБ

ДІАЛОГ

Енергія лідера. Звідки СЕО брати сили

Про що:

Вирує епідемія втоми. Де лідерам брати сили, аби залишатись продуктивними та рухати компанію вперед? Яка система здорових звичок підтримає СЕО та як піклуватись про власне ментальне і фізичне здоровʼя, аби вони стали джерелом енергії?

19:00 ‒ 20:00

Нетворкінг

Квитки

VIP
₴ 30 000

﻿- Участь у закритому Pre-event day 27 жовтня. Приватний спецпоказ вистави «Калігула» від режисера Івана Уривського

- Fast-line реєстрація                              

- пріоритетна розсадка: насолоджуйтесь виступами спікерів, перебуваючи в перших рядах       

- нетворкінг та бізнес-знайомства на 350+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів та знаходьте нові можливості для співпраці

- вечеря зі спікерами та редакцією: отримайте унікальну можливість поспілкуватись з головним редактором Forbes та лідерами сектору у невимушеній атмосфері 

- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці 

- фотозвіт та відеозапис заходу: майте можливість переглянути запис події після її завершення в зручний для вас час 

- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти

- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту     

Купити квиток
Business
₴ 15 000

- розміщення у загальній зоні конференції: насолоджуйтесь виступами спікерів, та переймайте досвід учасників

- нетворкінг та бізнес-знайомства на 350+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів та знаходьте нові можливості для співпраці.

- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту     

-закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти

- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці 

- фотозвіт заходу. Зверніть увагу, що для цього типу квитка не передбачено можливості перегляду запису події після її завершення (запис можна придбати окремо) 

Купити квиток
Record
₴ 3 000

- відеозапис заходу: переглядайте запис події після її завершення в зручний для вас час 

Купити квиток

Генеральний партнер

Mastercard
Приватбанк
OMD

Титульний спонсор

VBET Ukraine

Офіційні партнери

ПУМБ
Metinvest
Robota
VB Partners
Nestle
Юридична компанія "Приходько та Партнери"

FAQ

До кого звернутись щодо співпраці?

Пропозиції з приводу реклами та співпраці просимо надсилати на email адресу [email protected]

Якщо є питання щодо квитків, до кого можна звернутись?

Питання та пропозиції з приводу отримання квитків надсилайте на email адресу [email protected]

Як акредитуватись пресі?

Ми не акредитовуємо журналістів на заходи Forbes Ukraine.

Але ми можемо розглянути Ваш запит. Просимо Вас надіслати запит на адресу [email protected] з проханням розглянути Вашу акредитацію на дану подію, вказати Ваше ПІБ, телефон, емейл та видання, яке Ви представляєте.

Чи можемо оплатити рахунок після івенту ?

Так, можна. Замовивши рахунок, Вам на пошту прийде лист з рахунком та шаблоном гарантійного листа. Необхідно заповнити лист та надіслати на пошту, що буде вказана в листі. Після обробки листа нашою бухгалтерією, Ваше замовлення буде підтверджене і на електронну адресу, вказану в замовленні прийде підтвердження про оплату та інша додаткова інформація про квиток.

Чи можна купити квиток по безготівковому розрахунку?

Так. Ви можете оформити замовлення по безготівковому розрахунку. Купуючи квиток, у формі виберіть опцію «Оплата на розрахунковий рахунок».

Чи ставите печатку на відряджувальні документи на івенті ?

Так. На заході буде печатка, можна зробити помітки у відряджувальних документах.

Чи потрібно роздруковувати квиток для реєстрації?

Ні. Після сплати замовлення ваш квиток прийде на вашу електронну адресу. Під час реєстрації скануєтсья QR код квитка, який можна показати прямо з телефону.