Hot Stock – український IoT-стартап, що допомагає ритейлу працювати в реальному часі

У більшості супермаркетів України передача даних із POS-систем на сервер здійснюється наприкінці дня або за встановленим розкладом, наприклад, після закриття зміни

Це призводить до затримок в оновленні інформації про продажі, залишки, наявність товарів та замовлення постачальникам. Як наслідок, магазини не мають оперативного доступу до критичних даних для прийняття рішень, що спричиняє втрату продажів, збої в логістиці та незадоволення клієнтів.

Деякі ритейлери вже впроваджують передачу даних у реальному часі, що дозволяє негайно бачити, які товари вже продані, оперативно поповнювати запаси, точно відображати наявність товарів в онлайн-магазинах та синхронізувати e-commerce, логістику і складський облік.

Стартап Hot Stock пропонує ефективне рішення для впровадження обліку в реальному часі без необхідності зміни поточної інфраструктури мережі супермаркетів. Систему можна протестувати пілотно – у магазинах одного регіону з найбільшим товарообігом, щоб оцінити, як це допоможе зменшити нестачу товарів на полицях. Детальніше про те, як працює система, читайте далі.

надано пресслужбою

Як виникла ідея

Ідея проєкту виникла з реальної проблеми, з якою засновники стикалися особисто – відсутність актуальної інформації про наявність товарів у магазинах. Команда побачила, що традиційні системи управління запасами працюють із затримкою, що призводить до втрати продажів і незадоволених клієнтів. Таку ситуацію спостерігали як в Україні, так і в Європі.

Це стало поштовхом до створення системи, яка оновлюється в режимі реального часу. На першому етапі команда сфокусувалася на масштабі передачі даних, надійності IoT-пристрою, простоті впровадження, швидкості та стабільності. Функціонал рішення поступово розширюється.

Грант

У квітні 2025 року Hot Stock отримав грант у межах грантової програми Українського фонду стартапів за підтримки UMAEF. Сума гранту становить $25 000. Публікація про результати пітчу з’явилася у Forbes.ua.

Захист технології

Окрему увагу команда приділяє оформленню прав на інтелектуальну власність. Наразі Hot Stock перебуває на фінальній стадії реєстрації корисної моделі та винаходу в Україні, а також готує заявки на патентування в низці європейських країн. Це стратегічно важливий етап для захисту технології та подальшого масштабування.

Поточний статус проєкту

Сьогодні команда:

запускає перші пілоти з ритейлерами; завершує оформлення патентів в Україні та готує подання до Європейського патентного відомства; працює над новою версією прошивки; створює інтеграційний API для спрощення підключення до облікових систем торговельних мереж.

Засновники та експертиза

Засновницею проєкту є Ірина Алфьорова, яка має багаторічний досвід у сфері роздрібної торгівлі, автоматизації бізнес-процесів та впровадження IoT-рішень. Вона працювала у сфері управління товарними запасами та розробки програмного забезпечення для ритейлу.

Досвід команди в галузях технологій, аналітики та ритейлу дозволив глибоко проаналізувати проблему, знайти ефективне рішення та протестувати його на реальному ринку. Команда розуміє, як працює ритейл-бізнес зсередини, і враховує специфіку великих торговельних мереж у впровадженні інновацій.

Ірина Алфьорова, засновниця проєкту Hot Stock

Як працює Hot Stock

Продукт складається з IoT-пристроїв для збору даних та аналітичної платформи, яка обробляє інформацію в режимі реального часу. Пристрій працює автономно, не потребує зміни інфраструктури магазину та дозволяє отримувати достовірну інформацію про стан полиць і товарних запасів.

Як тестувався продукт

Тестування проходило у два етапи:

Лабораторне – перевірка IoT-пристроїв та алгоритмів. Реальне – у магазинах-партнерах під значним навантаженням.

Команда збирала реальні дані, аналізувала, як система оновлює інформацію під значним навантаженням, і коригувала алгоритми для досягнення максимальної швидкості та стабільності.

Потенціал ринку

Hot Stock орієнтований на сегменти ритейлу з активним товарообігом і високим потенціалом для впровадження інновацій:

продукти та напої; аптеки; drogerie; товари для тварин; DIY; алкогольні маркети; сантехніка; автозапчастини; товари для дому; e-grocery; quick commerce.

За даними Асоціації ритейлерів України, станом на травень 2025 року в Україні працювало 23 490 торговельних точок.

У Європі ринок супермаркетів охоплює десятки тисяч точок – від гіпермаркетів до локальних магазинів. Загальна тенденція свідчить про високий рівень конкуренції та активне впровадження технологій для оптимізації обліку запасів і логістики.

Hot Stock планує масштабуватися на ці ринки з локалізованими рішеннями для національних мереж.